Депутаты местного парламента проголосовали за вотум недоверия премьер-министру страны Имрану Хану. Сам премьер отказывается признать это решение и добивается роспуска взбунтовавшегося парламента, с одновременным назначением новых выборов. А пакистанские военные, которые являются в этой стране арбитром всех политических процессов, пока что сохраняют по этому поводу интригующее молчание.
Имран Хан прямо обвинил в происходящих событиях Вашингтон, а его сторонники вышли на массовые стихийные демонстрации. Причем эти акции проходят по всей стране — от ее северной столицы, города Исламабад, до южного города Карачи, который считается крупнейшим мегаполисом Пакистана.
Такое единство является весьма необычным, потому что регионы этой страны обычно поддерживают разные политсилы. По мнению экспертов, объединяющим фактором выступили именно антиамериканские настроения, выразителем которых считается в последнее время пакистанский премьер-министр. Потому что Имран Хан впервые в истории Пакистана сделал определенные шаги, направленные на преодоление традиционной внешнеполитической зависимости от Вашингтона и Лондона.
«Спасибо всем пакистанцам за их удивительное выражение поддержки и эмоций в знак протеста против поддерживаемой США смены режима с целью привести к власти группу сговорчивых мошенников… Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками. Народ страны всегда защищает суверенитет и демократию», — написал он у себя в Twitter, призывая своих сторонников не расходиться с площадей и сопротивляться закулисным организаторам парламентского переворота.
Среди них выделяются лидеры двух наиболее влиятельных политических сил — Пакистанской мусульманской лиги и Пакистанской народной партии.
Пакистанская мусульманская лига контролируется олигархическим семейством Шарифов, которые считаются главными пакистанскими олигархами. Ее лидер, бывший глава правительства Наваз Шариф, находится сейчас в эмиграции и живет в Лондоне — потому что бывшего премьера ожидает на родине десятилетний тюремный срок за коррупцию. Его интересы в парламенте представляет брат Шахбаз Шариф, а сама партия опирается на поддержку жителей северо-восточной провинции Пенджаб и традиционно выступает за поддержку крупного бизнеса и рыночные реформы.
В свою очередь, Пакистанская народная партия является такой же «семейной» партией не менее влиятельного клана Бхутто, а ее электоральная база — провинция Синд. На заре своего существования ПНП выступала с социал-демократической программой, однако во время пребывания у власти ее лидеры активно занимались либерализацией национальной экономики и приватизацией государственных предприятий, что вызвало в массах серьезное недовольство.
Имран Хан выступил неожиданной альтернативой этим семейным кланам, оспаривавшим друг у друга власть — под наблюдением пакистанского генералитета, который время от времени свергал их представителей путем военных переворотов.
Еще до начала своей успешной политической карьеры он был известен всей стране как легендарный спортсмен — капитан пакистанской сборной по крикету, которая выиграла чемпионат мира в 1992 году. Экзотический для нас крикет является самой популярной игрой в бывших британских колониях, куда его завезли англичане, так что Хан считается в Пакистане национальной суперзвездой, кумиром для представителей всех народностей и жителей всех провинций.
Придя к власти, бывший крикетист не стал местным вариантом Зеленского. Опираясь на свою партию — Движение справедливости — Имран Хан выдвинул популистскую программу, обещая борьбу с коррупционерами и самостоятельность от Запада, который всегда контролировал Пакистан через своих агентов влияния в политической элите страны.
Несмотря на тяжелые последствия коронавирусной пандемии, премьер-министр сохранил широкую популярность и начал проводить все более независимую политику. К примеру, он закрыл воздушное пространство для беспилотников Пентагона, и это стало одним из факторов, которые обеспечили американское поражение в соседнем Афганистане.
Хан укрепил сотрудничество с Китаем и одновременно пытался найти точки соприкосновения с правительством Индии, что породило надежды на будущую разрядку. Но главное, он активно стремился развивать экономическое сотрудничество с Россией. 24 февраля, в день начала боевых действий на Украине, премьер-министр Пакистана приехал в Москву, чтобы окончательно согласовать сделку по строительству газопровода «Пакистанский поток».
«Хотя у России в проекте будет небольшая доля — около 26%, Пакистан максимально использует российские материалы, оборудование и ресурсы с целью развития технических и операционных возможностей собственных компаний и человеческих ресурсов через совместную работу и тренинги», — пишет об этом The Express Tribune, а на Челябинском трубопрокатном заводе уже начали производить трубы для нового газопровода.
Пакистанское правительство отвергло давление со стороны своей бывшей метрополии — Великобритании и отказалось от жесткого осуждения российских действий на Украине. Больше того, Имран Хан заметно усилил в последнее время критическую риторику по адресу Америки и Европы — заявляя, что Запад обращается с пакистанцами, как с рабами. Эта позиция вызвала раздражение американского и британского руководства, что и привело к смещению строптивого премьера. Хотя уличные выступления пакистанцев могут внести в этот сценарий неожиданные корректировки.
«Ещё раз стоит подчеркнуть: Наваз Шариф, дирижирующий переворотом в ядерном Пакистане, находится в Лондоне. В последних событиях Британию мы упоминаем практически везде. Интересно лишь то, как координируют свои действия в горячих регионах США и Британия. Например, на Украине они иногда идут вразрез друг другу, но по итогу все равно работают на общий результат», — пишет об этом одесский востоковед Игорь Димитриев.
Однако чем бы ни закончился переворот в Пакистане, он однозначно превратит этот регион в очередную зону военно-политической нестабильности. По мнению экспертов, в результате борьбы за власть она может оказаться в руках очередной пакистанской военной хунты, и тогда на границе с Индией вспыхнет очередная война. Потому что, поставив под контроль правительство в Исламабаде, американцы смогут оказывать силовое давление на Дели — учитывая тот факт, что индийское руководство тоже не спешит присоединяться к антироссийским санкциям.
А Пакистан как раз вчера демонстративно запустил баллистическую ракету «Шахин-3», способную нести ядерные заряды.