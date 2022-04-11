Пакистан — мусульманское государство, расположенное в стратегическом центре Азии, обладающее сильной армией и собственным ядерным арсеналом, что позволяет ему претендовать на статус регионального гегемона. 9 апреля в стране произошел очередной переворот, резко дестабилизировавший внутриполитическую ситуацию

Депутаты местного парламента проголосовали за вотум недоверия премьер-министру страны Имрану Хану. Сам премьер отказывается признать это решение и добивается роспуска взбунтовавшегося парламента, с одновременным назначением новых выборов. А пакистанские военные, которые являются в этой стране арбитром всех политических процессов, пока что сохраняют по этому поводу интригующее молчание.

Имран Хан прямо обвинил в происходящих событиях Вашингтон, а его сторонники вышли на массовые стихийные демонстрации. Причем эти акции проходят по всей стране — от ее северной столицы, города Исламабад, до южного города Карачи, который считается крупнейшим мегаполисом Пакистана. Пакистан предпочел модернизировать украинские танки в России © commons.wikimedia.org, Владимир Саппинен

Такое единство является весьма необычным, потому что регионы этой страны обычно поддерживают разные политсилы. По мнению экспертов, объединяющим фактором выступили именно антиамериканские настроения, выразителем которых считается в последнее время пакистанский премьер-министр. Потому что Имран Хан впервые в истории Пакистана сделал определенные шаги, направленные на преодоление традиционной внешнеполитической зависимости от Вашингтона и Лондона.

«Спасибо всем пакистанцам за их удивительное выражение поддержки и эмоций в знак протеста против поддерживаемой США смены режима с целью привести к власти группу сговорчивых мошенников… Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками. Народ страны всегда защищает суверенитет и демократию», — написал он у себя в Twitter, призывая своих сторонников не расходиться с площадей и сопротивляться закулисным организаторам парламентского переворота.

Среди них выделяются лидеры двух наиболее влиятельных политических сил — Пакистанской мусульманской лиги и Пакистанской народной партии.

Пакистанская мусульманская лига контролируется олигархическим семейством Шарифов, которые считаются главными пакистанскими олигархами. Ее лидер, бывший глава правительства Наваз Шариф, находится сейчас в эмиграции и живет в Лондоне — потому что бывшего премьера ожидает на родине десятилетний тюремный срок за коррупцию. Его интересы в парламенте представляет брат Шахбаз Шариф, а сама партия опирается на поддержку жителей северо-восточной провинции Пенджаб и традиционно выступает за поддержку крупного бизнеса и рыночные реформы.

В свою очередь, Пакистанская народная партия является такой же «семейной» партией не менее влиятельного клана Бхутто, а ее электоральная база — провинция Синд. На заре своего существования ПНП выступала с социал-демократической программой, однако во время пребывания у власти ее лидеры активно занимались либерализацией национальной экономики и приватизацией государственных предприятий, что вызвало в массах серьезное недовольство.

Имран Хан выступил неожиданной альтернативой этим семейным кланам, оспаривавшим друг у друга власть — под наблюдением пакистанского генералитета, который время от времени свергал их представителей путем военных переворотов. Противостояние России и Украины перемещается в Пакистан © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще до начала своей успешной политической карьеры он был известен всей стране как легендарный спортсмен — капитан пакистанской сборной по крикету, которая выиграла чемпионат мира в 1992 году. Экзотический для нас крикет является самой популярной игрой в бывших британских колониях, куда его завезли англичане, так что Хан считается в Пакистане национальной суперзвездой, кумиром для представителей всех народностей и жителей всех провинций.

Придя к власти, бывший крикетист не стал местным вариантом Зеленского. Опираясь на свою партию — Движение справедливости — Имран Хан выдвинул популистскую программу, обещая борьбу с коррупционерами и самостоятельность от Запада, который всегда контролировал Пакистан через своих агентов влияния в политической элите страны.

Несмотря на тяжелые последствия коронавирусной пандемии, премьер-министр сохранил широкую популярность и начал проводить все более независимую политику. К примеру, он закрыл воздушное пространство для беспилотников Пентагона, и это стало одним из факторов, которые обеспечили американское поражение в соседнем Афганистане.

Хан укрепил сотрудничество с Китаем и одновременно пытался найти точки соприкосновения с правительством Индии, что породило надежды на будущую разрядку. Но главное, он активно стремился развивать экономическое сотрудничество с Россией. 24 февраля, в день начала боевых действий на Украине, премьер-министр Пакистана приехал в Москву, чтобы окончательно согласовать сделку по строительству газопровода «Пакистанский поток».

«Хотя у России в проекте будет небольшая доля — около 26%, Пакистан максимально использует российские материалы, оборудование и ресурсы с целью развития технических и операционных возможностей собственных компаний и человеческих ресурсов через совместную работу и тренинги», — пишет об этом The Express Tribune, а на Челябинском трубопрокатном заводе уже начали производить трубы для нового газопровода.

Пакистанское правительство отвергло давление со стороны своей бывшей метрополии — Великобритании и отказалось от жесткого осуждения российских действий на Украине. Больше того, Имран Хан заметно усилил в последнее время критическую риторику по адресу Америки и Европы — заявляя, что Запад обращается с пакистанцами, как с рабами. Эта позиция вызвала раздражение американского и британского руководства, что и привело к смещению строптивого премьера. Хотя уличные выступления пакистанцев могут внести в этот сценарий неожиданные корректировки. Эксперт рассказал, чем закончится затея о газопроводе из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию © скриншот видео " Рабкор"

«Ещё раз стоит подчеркнуть: Наваз Шариф, дирижирующий переворотом в ядерном Пакистане, находится в Лондоне. В последних событиях Британию мы упоминаем практически везде. Интересно лишь то, как координируют свои действия в горячих регионах США и Британия. Например, на Украине они иногда идут вразрез друг другу, но по итогу все равно работают на общий результат», — пишет об этом одесский востоковед Игорь Димитриев.

Однако чем бы ни закончился переворот в Пакистане, он однозначно превратит этот регион в очередную зону военно-политической нестабильности. По мнению экспертов, в результате борьбы за власть она может оказаться в руках очередной пакистанской военной хунты, и тогда на границе с Индией вспыхнет очередная война. Потому что, поставив под контроль правительство в Исламабаде, американцы смогут оказывать силовое давление на Дели — учитывая тот факт, что индийское руководство тоже не спешит присоединяться к антироссийским санкциям.

А Пакистан как раз вчера демонстративно запустил баллистическую ракету «Шахин-3», способную нести ядерные заряды.