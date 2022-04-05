Херсонская область Украины находится под контролем российских военных. Ближайший регион дружественной страны – Крым. Между ними уже начали формироваться торговые связи: область нуждается в топливе, а крымчане радуются овощам из соседнего региона

Стоимость бензина в Херсонской области шокирует россиян: за литр приходится платить 150-230 рублей (от 50 до 80 гривен). При этом в Крыму топливо обходится в среднем в 55 рублей за литр. И это при том, что полуостров традиционно считают «дорогим» регионом из-за нюансов логистики.

При этом Крым нуждается в сезонных овощах: до 2014 года с Херсонской областью велась активная, выгодная обеим сторонам торговля. Позже новая украинская власть положила конец этому бизнесу. Теперь же украинские фермеры могут снова торговать в Крыму, а жители полуострова — покупать качественные овощи по разумным ценам. Крым готов вести бизнес с фермерами из Херсонской области. Но эффект будет через год © pixabay.com

Желанный бензин

Источники издания Украина.ру рассказали, что две крупнейшие топливные компании Крыма взяли кураторство над Херсонской областью и поставляют туда топливо. За крымским бензином выстраиваются огромные очереди: в среднем стоимость литра бензина в Крыму в 3-4 раза ниже, чем на украинской территории.

Как поясняет председатель Комитета спасения «За мир и порядок Херсонской области» Кирилл Стремоусов, пока наблюдаются гигантские проблемы с топливом. Особенно это важно в начале посевной кампании — технику нечем заправлять.

— Ведём переговоры с Республикой Крым, чтобы всё наладить, запустить программу товарооборота — мы поставляем из Херсонщины продукцию сельхозпроизводителей, а они нам продукты, лекарства, топливо и так далее, — рассказал Стремоусов.

Мы это уже прошли: как опыт Крыма поможет всей России пережить санкции © РИА Новости, Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Главное, что теперь крымский бензин продаётся на АЗС в Херсонской области, причём по очень выгодным ценам. И это делается не только ради простых жителей, оставшихся без топлива. Должна начаться посевная кампания, в этом заинтересованы в том числе в Крыму. Овощи из Херсонской области, зерновые, фрукты и другая сельскохозяйственная продукция по цене выгодно отличается от продукции краснодарских поставщиков.

Огурцов хватит всем!

Накануне появилось сообщение, что около 8 тонн овощей от фермеров Запорожской области доставили в Крым.

— Фермеры из Запорожской области привезли огурец и редис, — сообщил министр промышленной политики РК Александр Трянов. — Быстро всё реализовали, скоро помидор пойдёт. Мы уже наладили взаимоотношения и контракты. В ближайшее время у нас будет из Херсона весь борщевой набор. Будет на ежедневной основе поставка на рынок «Привоз» организована.

Основное преимущество торговли — снижение цен. Украинские фермеры предлагают продукцию, которая существенно дешевле поставок от краснодарских компаний.

— Я считаю, что от такой торговли с Херсонской областью все только выиграют, — говорит Светлана Ежова, продавец из Раздольненского района Крыма. — В моём магазине овощей уже нет несколько лет — слишком дорого покупать в Краснодаре, а в Крыму мало кто занимается овощами в больших масштабах. До 2014 года с рынка «Копани» на Херсонщине нам много всего возили, вот это было отличное время. Потом, как Крым перешёл к России, украинские власти все эти связи перекрыли. Хуже всем стало. У нас цены выросли, а на Херсонщине сбыта не было, много продукции просто гнило на полях.

Председатель украинской общины полуострова Анастасия Гридчина считает, что отлаженные торговые связи — вопрос времени.

— Херсонская область идёт уже сама на контакт. Сами нам пишут, звонят. Хотят общаться. То есть им уже интересно перенимать тот опыт, который есть в Крыму. И, наверное, строить своё будущее уже с Российской Федерацией, — подчеркнула Гридчина.

Фермеров можно понять. В октябре 2016 года в соцсетях появились сообщения: «В Херсоне гниёт половина урожая из-за блокады Крыма и Донбасса». Тогда работники сельского хозяйства говорили о том, что украинские аграрии терпят колоссальные убытки. Торговля с Евросоюзом не наладилась — там хватало своих производителей из Испании, Италии и Венгрии.

Впервые за восемь лет! В Крым снова пошли поезда из Украины © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

— Если в Крым привезут херсонские овощи, то это собьёт цену, — поясняет Анатолий Репецкий, кандидат сельскохозяйственных наук, бывший главный агроном колхоза им. В. И. Ленина Раздольненского района. — Нашим огородникам это точно не помешает. Например, в Раздольненском районе всегда выращивали в основном морковь и лук, а огурцы, помидоры, баклажаны и арбузы привозили из Украины. Такие торговые связи нужно только приветствовать. Там люди начнут нормально зарабатывать, а крымчане наконец-то снова будут покупать качественные недорогие овощи.

Также Херсонская область — в тройке лидеров по обеспечению Украины куриными яйцами. Здесь активно занимаются переработкой сельхозпродукции. Речь идёт о муке, масле, сырах и майонезе, консервированных овощах и фруктах.