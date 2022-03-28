Три российских СМИ (два из которых иностранные агенты) и один российский же нобелевский лауреат решили взять интервью у пока ещё президента остатков Украины Владимира Зеленского. Не понял, чего они (журналисты) пытались добиться

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Зеленском, ни о ситуации на Украине не предоставило, и популярность этих СМИ не вырастет, а, наоборот, упадёт. В условиях идущих военных действий народ, в большинстве своём поддерживающий позицию власти, оценивает предоставление трибуны для пропаганды врагу как предательство. Если Роскомнадзор закроет данные медиа, общество такое решение поддержит.

Если они пытались таким образом доставить российскому обществу дополнительную информацию о ситуации в зоне спецоперации, то это тоже бессмысленная затея. Все выступления Зеленского находятся в интернете в свободном доступе и обильно цитируются российскими СМИ. Нынешнее полуторачасовое общение с журналистами было таким же сумбурным, нудным, противоречивым и лживым, как и его предыдущие заявления. Президент «воюющей страны» выглядит как человек, абсолютно потерявший связь с реальностью.

Единственное разумное объяснение данной акции — попытка людей, понимающих, что их СМИ всё равно не смогут работать в России в прежнем стиле, продемонстрировать Западу свою лояльность, с тем чтобы получить новую доходную должность в системе западной антироссийской пропаганды.

Другого логичного объяснения этого действа у меня нет.

Зеленский назвал приоритеты Киева на российско-украинских переговорах © president.gov.ua

Фактически это информационный демарш, направленный против интересов своей страны. Это именно демонстрация оппозиционности конкретных журналистов и конкретных СМИ. В самой оппозиционности нет ничего плохого — люди имеют право не разделять взгляды действующей власти и бороться за её смену законным путём. Но в условиях военных действий демонстративная поддержка врага является предательством — даже не коллаборационизмом (сотрудничество с оккупантами может быть вынужденным), а прямым предательством по собственной инициативе. Ведь это они просили Зеленского об интервью, а не офис украинского президента уговаривал их пообщаться.

Любой, кто посмотрит этот ролик непредубеждённо, убедится что журналисты старательно задавали удобные для Зеленского вопросы, совпадающие с украинской позицией. Ни одной попытки усомниться в честности Зеленского (в конце концов, у нас есть альтернативное мнение российских властей) сделано не было. Шла игра в одни ворота.

Никому же не приходит в голову, что газета «Правда» в 1943 году могла бы взять интервью у Гитлера (для лучшей информированности советского общества). Более того, даже во времена Холодной войны с Западом прямое общение журналистов с политическими лидерами альтернативного военного блока было большой редкостью и осуществлялось, как правило, на основе взаимности: западные журналисты публиковали интервью с советским руководством, а советские — с соответствующим западным лидером.

Интервью с лидером нацистского режима Украины, который (режим), по его собственному определению, уже восемь лет воюет с Россией, для этих журналистов оказалось вполне приемлемым. Но любой украинский журналист, который бы решился взять интервью у российского президента, оказался бы в тюрьме СБУ в лучшем случае (скорее, его бы просто убили). Любое украинское СМИ, которое бы посмело такое интервью опубликовать, было бы немедленно уничтожено украинскими нацистскими боевиками. Не закрыто, а именно уничтожено (с сожжением офиса, избиением, а то и убийством сотрудников и прочими «приятными» особенностями украинского понимания демократии).

Итак, мы не имеем ни исторического, ни политического, ни профессионального, ни даже пропагандистского обоснования действий российских журналистов, взявших интервью у Зеленского. Но может быть, они заботились не о личных интересах, а о коллективном интересе российской оппозиции, пытались вернуть идее западного псевдолиберализма давно утраченную ею в российском обществе популярность.

Если кто-то из них на это и надеялся, то это очень наивный человек. Для большинства россиян термины «либерал» и «предатель» давно стали синонимами. Данная акция только утверждает народ в этом мнении. Имея в виду, что российская власть чутко прислушивается к мнению народа, интервью с Зеленским — один из последних гвоздей в гроб русского прозападного либерализма.

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Надо сказать, что счастливый период, когда можно было выбрать между молчанием и эмиграцией, уже заканчивается. Общество постепенно начинает чувствовать войну. Общество начинает понимать, что враг, передовым отрядом которого работает украинская власть, толкает нас к большой, возможно, мировой войне. В этих условиях общество не склонно миндальничать с предателями, а информационная поддержка врага во время войны является предательством. Скоро перед теми, кто не понял, что возможность зарабатывать на продаже Родины закончилась, гостеприимно распахнут свои двери тюрьмы, ведь молчание или эмиграцию им уже предложили. Кто не внял, кто решил, что можно будет и дальше плевать в колодец, тот сам себе враг.

Не думаю, что длинное, но жалкое интервью с Зеленским может как-то изменить отношение к нему россиян. Пока большинство наших людей уверены, что президент Украины сидит на наркотиках или каких-то иных стимуляторах. Если удастся убедить их в том, что это его нормальное состояние, что он такой всегда, что для того, чтобы выглядеть абсолютно неадекватным, ему никакие наркотики не нужны, отношение к нему российского общества не улучшится, а только ухудшится.

Наркомана или алкоголика наши люди ещё могут пожалеть, а вот опасного идиота, уничтожающего собственную страну и народ и не скрывающего надежды на втягивание России в мировую ядерную войну, жалеть не будет никто. Как не будут жалеть и пытающихся его отмыть журналистов.