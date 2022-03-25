Уголовное дело в отношении Мацегоры возбудили еще 28 февраля. Как сообщили спикеры СБУ, он занимался дезинформацией, рассказывая о том, что Купянск контролируется Вооруженными силами Российской Федерации. На самом деле, мэр всего лишь рассказал правду, потому что подразделения Вооруженных сил Украины быстро оставили Купянск, и в него вошли россияне. Мацегора продолжил выполнять свои обязанности, чтобы обеспечивать нормальную жизнь в своем родном городе.

Украинские власти посчитали это предательством и решили отыграться на дочке чиновника. Сталин в своё время бросил фразу, ставшую знаменитой: «Сын за отца не отвечает», предостерегая следователей НКВД от репрессий в отношении ближайших родственников «врагов народа». Но украинские «борцы с советским тоталитаризмом» уже умудрились перещеголять в своих действиях гэбистов.

Судьба девушки до сих пор остается неизвестной. Против нее не выдвинули обвинений, к ней не допускают адвоката, ее местонахождение неизвестно. В юридической практике это расценивается именно как похищение, которое является тяжким уголовным преступлением с точки зрения законодательства Украины. Но причины действий спецслужбы вполне прозрачно. Дочку мэра города Купянск взяли в заложницы, чтобы повлиять на ее отца, который тщетно пытается добиться справедливости от украинского президента. 

Особый режим, арест мэра-«предателя», кризис в Волновахе. Хроника событий на Украине на 16:00 28 февраля
Особый режим, арест мэра-«предателя», кризис в Волновахе. Хроника событий на Украине на 16:00 28 февраля
© REUTERS, Umit Bektas

«Пропала моя дочь, Мацегора Дарья Геннадьевна, 2002 года рождения. Последние двадцать дней она находилась у своих друзей в Ивано-Франковской области. Три дня назад её задержали работники Управления СБУ в Ивано-Франковской области, и теперь семья, в которой она жила, три дня её не видит.

Они обратились с заявлением в полицию, прокуратуру. Я, в свою очередь, несколько дней назад обращался к представителям уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины. И нас убедили в том, что дальше документы переходят в Верховную Раду. Представитель СБУ вчера нас убедил, что к концу дня её отпустят домой. Сейчас нам поступают угрозы о расправе над моей дочерью.

Владимир Александрович, если вы считаете, что я, как мэр города, совершил должностное преступление и один без оружия не противостоял вооружённой армии, судите меня!» — говорит Мацегора в своем видеобращении к «слуге народа», призывая президента не отыгрываться на двадцатилетней девушке, которая никогда не занималась политикой.

Однако Офис президента Зеленского отказался комментировать эту информацию, и судьба Дарьи Мацегоры остается на данный момент неизвестной. Украинские правозащитники высказывают опасения, что ее могут держать в застенках и дальше, чтобы обменять на отца, а угрозы в адрес девушки заставляют опасаться за ее жизнь и здоровье.

Украинские спецслужбы давно оказывают давление на родственников задержанных граждан, чтобы получить от них нужные показания.

Украинское подполье. Угрожает ли России новая волна террора
Украинское подполье. Угрожает ли России новая волна террора
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Я признавала сама свою вину полностью — они угрожали моей семье. Когда приехала моя мать, мне сказали: "Если ты откажешься, то она не уедет отсюда"», — свидетельствует жительница Мариуполя Юлия Писаренко, которая оказалась узницей секретной тюрьмы, расположенной на территории этого города.

Родственники блогера и публициста Дмитрия Джангирова тоже подвергались давлению и были вынуждены бежать, после того как Джангирова обманом похитили из его дома в Киеве. Националисты призывали в социальных сетях к расправе над журналистом, хотя в его высказываниях не было никакого повода для ареста.

«Самое интересное здесь то, что Джангиров и до прихода режиссёров в штатском достаточно скептически высказывался по поводу действий России с 24 февраля. Так что, вероятно, его забрали не за нынешнюю нелояльную позицию, а за неследование «линии партии» в прошлом. То есть под предлогом войны идёт зачистка информационного пространства от всех нелояльных власти спикеров, вне зависимости от того, какую позицию они избрали по отношению к войне сейчас», — писал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

А уже вскоре арестовали самого Ткачёва, против которого возбудили дело по статьям 110 и 111 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и государственная измена) и выписали подозрение по статье 263 (незаконное обращение с боеприпасами и взрывчаткой). Потому что во время обыска сотрудники СБУ устроили против известного журналиста бесхитростную провокацию, банально подбросив ему в квартиру взрывчатку.

По словам супруги Юрия Оксаны, ее мужа выволокли на лестничную площадку, положив лицом вниз и заставили ее покинуть квартиру. После этого один из сотрудников СБУ вошёл в ванную комнату и пробыл там несколько минут. А затем его коллеги обнаружили в ванной гранату и тротиловую шашку. Во время следственных действий не было понятых, к подозреваемому не допускали адвоката. А родственники Ткачёва тоже получали в свой адрес угрозы. Очевидно, в качестве мести за его общественную позицию.

Все это говорит о том, что политический террор на Украине выходит на новый уровень. Человека могут похитить не только за его взгляды или политическую деятельность. Он может пострадать из-за взглядов своих родственников и стать заложником в руках похитителей, за которыми стоит государство. 

Одесский "деструктор". За что СБУ преследует известного на Украине журналиста Юрия Ткачева
Одесский "деструктор". За что СБУ преследует известного на Украине журналиста Юрия Ткачева
© скриншот с видео "Dumskaya TV"

Механизмы правосудия, которые буксовали после 2014 года, полностью прекратили свою работу. Жертвой репрессий может стать любой украинец, и никто не будет защищать его от произвола. Причем западные правозащитники обычно игнорируют подобные ситуации, и похищение Дарьи Мацегоры на сегодняшний момент не вызвало среди них заметной реакции.

Судьба дочери, которую заставили отвечать за отца, вызывает сейчас вполне обоснованную тревогу. И на такие ситуации необходимо немедленно реагировать, чтобы похитители людей понесли ответственность за свои противозаконные действия.