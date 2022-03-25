Мэр города Купянск Геннадий Мацегора, который обвиняется украинскими националистами в государственной измене, рассказал, что его двадцатилетнюю дочь похитили сотруднии Службы безопасности Украины. Мацегора обратился по этому поводу к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Уголовное дело в отношении Мацегоры возбудили еще 28 февраля. Как сообщили спикеры СБУ, он занимался дезинформацией, рассказывая о том, что Купянск контролируется Вооруженными силами Российской Федерации. На самом деле, мэр всего лишь рассказал правду, потому что подразделения Вооруженных сил Украины быстро оставили Купянск, и в него вошли россияне. Мацегора продолжил выполнять свои обязанности, чтобы обеспечивать нормальную жизнь в своем родном городе.

Украинские власти посчитали это предательством и решили отыграться на дочке чиновника. Сталин в своё время бросил фразу, ставшую знаменитой: «Сын за отца не отвечает», предостерегая следователей НКВД от репрессий в отношении ближайших родственников «врагов народа». Но украинские «борцы с советским тоталитаризмом» уже умудрились перещеголять в своих действиях гэбистов.

Судьба девушки до сих пор остается неизвестной. Против нее не выдвинули обвинений, к ней не допускают адвоката, ее местонахождение неизвестно. В юридической практике это расценивается именно как похищение, которое является тяжким уголовным преступлением с точки зрения законодательства Украины. Но причины действий спецслужбы вполне прозрачно. Дочку мэра города Купянск взяли в заложницы, чтобы повлиять на ее отца, который тщетно пытается добиться справедливости от украинского президента. Особый режим, арест мэра-«предателя», кризис в Волновахе. Хроника событий на Украине на 16:00 28 февраля © REUTERS, Umit Bektas

«Пропала моя дочь, Мацегора Дарья Геннадьевна, 2002 года рождения. Последние двадцать дней она находилась у своих друзей в Ивано-Франковской области. Три дня назад её задержали работники Управления СБУ в Ивано-Франковской области, и теперь семья, в которой она жила, три дня её не видит.

Они обратились с заявлением в полицию, прокуратуру. Я, в свою очередь, несколько дней назад обращался к представителям уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины. И нас убедили в том, что дальше документы переходят в Верховную Раду. Представитель СБУ вчера нас убедил, что к концу дня её отпустят домой. Сейчас нам поступают угрозы о расправе над моей дочерью.

Владимир Александрович, если вы считаете, что я, как мэр города, совершил должностное преступление и один без оружия не противостоял вооружённой армии, судите меня!» — говорит Мацегора в своем видеобращении к «слуге народа», призывая президента не отыгрываться на двадцатилетней девушке, которая никогда не занималась политикой.

Однако Офис президента Зеленского отказался комментировать эту информацию, и судьба Дарьи Мацегоры остается на данный момент неизвестной. Украинские правозащитники высказывают опасения, что ее могут держать в застенках и дальше, чтобы обменять на отца, а угрозы в адрес девушки заставляют опасаться за ее жизнь и здоровье.

Украинские спецслужбы давно оказывают давление на родственников задержанных граждан, чтобы получить от них нужные показания. Украинское подполье. Угрожает ли России новая волна террора © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Я признавала сама свою вину полностью — они угрожали моей семье. Когда приехала моя мать, мне сказали: "Если ты откажешься, то она не уедет отсюда"», — свидетельствует жительница Мариуполя Юлия Писаренко, которая оказалась узницей секретной тюрьмы, расположенной на территории этого города.

Родственники блогера и публициста Дмитрия Джангирова тоже подвергались давлению и были вынуждены бежать, после того как Джангирова обманом похитили из его дома в Киеве. Националисты призывали в социальных сетях к расправе над журналистом, хотя в его высказываниях не было никакого повода для ареста.

«Самое интересное здесь то, что Джангиров и до прихода режиссёров в штатском достаточно скептически высказывался по поводу действий России с 24 февраля. Так что, вероятно, его забрали не за нынешнюю нелояльную позицию, а за неследование «линии партии» в прошлом. То есть под предлогом войны идёт зачистка информационного пространства от всех нелояльных власти спикеров, вне зависимости от того, какую позицию они избрали по отношению к войне сейчас», — писал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

А уже вскоре арестовали самого Ткачёва, против которого возбудили дело по статьям 110 и 111 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и государственная измена) и выписали подозрение по статье 263 (незаконное обращение с боеприпасами и взрывчаткой). Потому что во время обыска сотрудники СБУ устроили против известного журналиста бесхитростную провокацию, банально подбросив ему в квартиру взрывчатку.

По словам супруги Юрия Оксаны, ее мужа выволокли на лестничную площадку, положив лицом вниз и заставили ее покинуть квартиру. После этого один из сотрудников СБУ вошёл в ванную комнату и пробыл там несколько минут. А затем его коллеги обнаружили в ванной гранату и тротиловую шашку. Во время следственных действий не было понятых, к подозреваемому не допускали адвоката. А родственники Ткачёва тоже получали в свой адрес угрозы. Очевидно, в качестве мести за его общественную позицию.

Все это говорит о том, что политический террор на Украине выходит на новый уровень. Человека могут похитить не только за его взгляды или политическую деятельность. Он может пострадать из-за взглядов своих родственников и стать заложником в руках похитителей, за которыми стоит государство. Одесский "деструктор". За что СБУ преследует известного на Украине журналиста Юрия Ткачева © скриншот с видео "Dumskaya TV"

Механизмы правосудия, которые буксовали после 2014 года, полностью прекратили свою работу. Жертвой репрессий может стать любой украинец, и никто не будет защищать его от произвола. Причем западные правозащитники обычно игнорируют подобные ситуации, и похищение Дарьи Мацегоры на сегодняшний момент не вызвало среди них заметной реакции.

Судьба дочери, которую заставили отвечать за отца, вызывает сейчас вполне обоснованную тревогу. И на такие ситуации необходимо немедленно реагировать, чтобы похитители людей понесли ответственность за свои противозаконные действия.