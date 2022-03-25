На Харьковском фронте — то есть линии соприкосновения вокруг Харькова — относительное затишье. Артиллерийские дуэли продолжаются, люди пребывают в бомбоубежищах и испытывают лишения, но радикальных изменений не происходит

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Харьков в три раза больше Мариуполя по численности населения, тоже имеет огромные промзоны, и здесь так же правят бал хорошо подготовленные неонацисты из «Азова» и прочих ультраправых группировок. Потому кровопролитные бои за мегаполис могут идти долго и с чрезвычайным ожесточением. И с таким же, как в Мариуполе, уровнем разрушения самого города и его инфраструктуры.

Разрушение российской армией Харькова и Мариуполя — двух самых пророссийских городов украинского Юго-Востока — желанная цель националистов. Для этого негодяями из киевского и местного руководства сделано всё возможное: заминированы путепроводы, размещены огневые точки в жилых домах, обустроены штабы и опорные пункты в общественно значимых зданиях.

«[Мэр Харькова] Терехов сообщил, что русские рушат инфраструктуру и теплотрассы, школы, детские сады и больницы, чтобы навести на горожан панику, — пишет популярный харьковский ТГ-канал "Харьков наш", — но в школах и детсадах сидит тероборона, а инфраструктуру и теплотрассы успешно рушат тероборонцы». Исходя из подготовленности города к обороне, в интервью Дмитрию Гордону господин Терехов хвастливо заявляет, что, несмотря на потери, харьковчане «сильны духом» и «уверены в победе украинской армии».

Харьков. Февраль — март 2022. Записки очевидца из подвала © REUTERS, Oleksandr Lapshyn Синегубовым и руководителем местного «Нацкорпуса» Немичевым он готов воевать до последнего харьковчанина, а потом, переодевшись мужчиной, сбежать из разрушенного по его прихоти города — как это сделал мэр Мариуполя «патриот» Бойченко.

При запланированном украинскими властями сценарии будут разрушены не только окраины и промзона, но красивейший исторический центр Харькова, испытавший пока лишь отдельные точечные удары (от которых пострадали и прилегающие жилые дома). В частности, зафиксированы прилеты по зданию обладминистрации, военной прокуратуры, СБУ, Горсовета, бывшему Дому Политпросвещения, Дворцу Труда. Впрочем, по последнему имеются вопросы — есть подозрение, что с провокационной целью был подорван фугас на крыше.

Материальные и людские потери размывают пророссийские настроения и, следовательно, ослабляют базу поддержки новой власти в городе — если он в конце концов будет очищен от ВСУ. Но, самое главное, перед горожанами (как и перед жителями всей остальной Украины) нет четкого понимания собственного будущего, и не только ближайшего.

Об этом пишет украинский оппозиционный политик Лариса Шеслер: «Мне просто пока непонятно, в каком формате российская власть видит будущее Украины. Потому что совершенно очевидно: любой участок, в котором сохранится украинская власть в нынешнем формате, обязательно станет раковой опухолью, которая расползётся по всей Украине, раковая опухоль нацизма. Потому что украинская власть не может существовать в другом формате — как в формате бандеровской идеологии… Этого нужно избежать, это нужно продумывать, что мы хотим видеть на территории нынешней Украины». А что дальше? Три вектора завтрашнего дня: украинский, российский и западный © коллаж Украина.Ру

Что будет с Харьковом после окончания нынешних испытаний, каков окажется его статус в новой реальности, ради чего приносятся огромные жертвы? Одно дело, он остаётся в составе пусть даже и переформатированной Украины: тогда большинству необходимо придерживаться «проукраинской» позиции — вернутся латентные бандеровцы (которые толком ещё не уходили) и взыщут со всех нелояльных; естественный инстинкт самосохранения сдерживает очень многих.

Другой вариант — провозглашение некой «народной республики». Но тогда город оказывается в «серой» непризнанной зоне, а это препоны для бизнеса, промышленности, науки, сферы образования — всего того, чем славится Харьков, и что необходимо для его скорейшего возрождения. Расклад возможный, но чреватый изрядными потерями, в том числе в IT и сфере высоких технологий — город будет мирным, но беспомощным, застывшим в своём полуразрушенном состоянии.

И третий вариант, о котором настойчиво говорит один из ведущих оппозиционных политиков Олег Царёв: «Я глубоко уверен, что Украину надо включать в состав Российской Федерации». Но здесь сразу возникает вопрос: а сможет ли в условиях международных санкций Россия «переварить» столь большой объём территорий, подтянуть до российских стандартов разрушенное хозяйство, перевоспитать изрядно распропагандированное население.

Военкор Стешин сказал, что будет, когда освободят Мариуполь и когда освободят Славянск, Краматорск и Харьков © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Дмитрий Стешин

И здесь, как представляется, чрезвычайно важны локомотивы процесса. Наделение Харькова статусом Свободной Экономической Зоны (с льготным налоговым режимом) на границе России и освобожденных территорий дал бы мощный импульс для возрождения мегаполиса, живо бы заинтересовал частный бизнес, подарил бы городу новый статус, позволяющий перелистать печальные страницы прошлого и выйти на очередной уровень развития.

Особое внимание стоит обратить на культурную составляющую: в частности, включить Харьков в программу развития так называемых «культурных кластеров», которая реализуется в РФ (например, в Севастополе или Калининграде). И, разумеется, переформатирование системы высшего образования (Харьков является крупнейшим студенческим центром нынешней Украины) в рамках остро необходимой для РФ подготовки технических специалистов — благо, у города сохранились серьёзные компетенции в этой сфере.

Существует множество возможностей возрождения Харькова и прилегающей к нему агломерации, но до этого надо ещё дожить. А чтобы дожить — не угробить. Не угробить — значит, сохранить.