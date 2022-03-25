Можно предположить, что российское военное командование и политическое руководство в будущем станут перед выбором — направлять ли высвободившиеся (в случае успешного окончания сражений за Мариуполь и Донбасс) силы на ликвидацию мощного харьковского гарнизона или продолжить операции на других направлениях.
Харьков в три раза больше Мариуполя по численности населения, тоже имеет огромные промзоны, и здесь так же правят бал хорошо подготовленные неонацисты из «Азова» и прочих ультраправых группировок. Потому кровопролитные бои за мегаполис могут идти долго и с чрезвычайным ожесточением. И с таким же, как в Мариуполе, уровнем разрушения самого города и его инфраструктуры.
Разрушение российской армией Харькова и Мариуполя — двух самых пророссийских городов украинского Юго-Востока — желанная цель националистов. Для этого негодяями из киевского и местного руководства сделано всё возможное: заминированы путепроводы, размещены огневые точки в жилых домах, обустроены штабы и опорные пункты в общественно значимых зданиях.
«[Мэр Харькова] Терехов сообщил, что русские рушат инфраструктуру и теплотрассы, школы, детские сады и больницы, чтобы навести на горожан панику, — пишет популярный харьковский ТГ-канал "Харьков наш", — но в школах и детсадах сидит тероборона, а инфраструктуру и теплотрассы успешно рушат тероборонцы». Исходя из подготовленности города к обороне, в интервью Дмитрию Гордону господин Терехов хвастливо заявляет, что, несмотря на потери, харьковчане «сильны духом» и «уверены в победе украинской армии».
Наряду с губернатором Синегубовым и руководителем местного «Нацкорпуса» Немичевым он готов воевать до последнего харьковчанина, а потом, переодевшись мужчиной, сбежать из разрушенного по его прихоти города — как это сделал мэр Мариуполя «патриот» Бойченко.
При запланированном украинскими властями сценарии будут разрушены не только окраины и промзона, но красивейший исторический центр Харькова, испытавший пока лишь отдельные точечные удары (от которых пострадали и прилегающие жилые дома). В частности, зафиксированы прилеты по зданию обладминистрации, военной прокуратуры, СБУ, Горсовета, бывшему Дому Политпросвещения, Дворцу Труда. Впрочем, по последнему имеются вопросы — есть подозрение, что с провокационной целью был подорван фугас на крыше.
Материальные и людские потери размывают пророссийские настроения и, следовательно, ослабляют базу поддержки новой власти в городе — если он в конце концов будет очищен от ВСУ. Но, самое главное, перед горожанами (как и перед жителями всей остальной Украины) нет четкого понимания собственного будущего, и не только ближайшего.
Об этом пишет украинский оппозиционный политик Лариса Шеслер: «Мне просто пока непонятно, в каком формате российская власть видит будущее Украины. Потому что совершенно очевидно: любой участок, в котором сохранится украинская власть в нынешнем формате, обязательно станет раковой опухолью, которая расползётся по всей Украине, раковая опухоль нацизма. Потому что украинская власть не может существовать в другом формате — как в формате бандеровской идеологии… Этого нужно избежать, это нужно продумывать, что мы хотим видеть на территории нынешней Украины».
Что будет с Харьковом после окончания нынешних испытаний, каков окажется его статус в новой реальности, ради чего приносятся огромные жертвы? Одно дело, он остаётся в составе пусть даже и переформатированной Украины: тогда большинству необходимо придерживаться «проукраинской» позиции — вернутся латентные бандеровцы (которые толком ещё не уходили) и взыщут со всех нелояльных; естественный инстинкт самосохранения сдерживает очень многих.
Другой вариант — провозглашение некой «народной республики». Но тогда город оказывается в «серой» непризнанной зоне, а это препоны для бизнеса, промышленности, науки, сферы образования — всего того, чем славится Харьков, и что необходимо для его скорейшего возрождения. Расклад возможный, но чреватый изрядными потерями, в том числе в IT и сфере высоких технологий — город будет мирным, но беспомощным, застывшим в своём полуразрушенном состоянии.
И третий вариант, о котором настойчиво говорит один из ведущих оппозиционных политиков Олег Царёв: «Я глубоко уверен, что Украину надо включать в состав Российской Федерации». Но здесь сразу возникает вопрос: а сможет ли в условиях международных санкций Россия «переварить» столь большой объём территорий, подтянуть до российских стандартов разрушенное хозяйство, перевоспитать изрядно распропагандированное население.
Возможно, необходим определенный переходной период. То есть запрограммированное понимание того, что территории условной Новороссии будут включены в состав РФ, но через некоторое конкретное время — после окончания процесса денацификации, освоения норм российского законодательства, общественного осмысления новой реальности.
И здесь, как представляется, чрезвычайно важны локомотивы процесса. Наделение Харькова статусом Свободной Экономической Зоны (с льготным налоговым режимом) на границе России и освобожденных территорий дал бы мощный импульс для возрождения мегаполиса, живо бы заинтересовал частный бизнес, подарил бы городу новый статус, позволяющий перелистать печальные страницы прошлого и выйти на очередной уровень развития.
Особое внимание стоит обратить на культурную составляющую: в частности, включить Харьков в программу развития так называемых «культурных кластеров», которая реализуется в РФ (например, в Севастополе или Калининграде). И, разумеется, переформатирование системы высшего образования (Харьков является крупнейшим студенческим центром нынешней Украины) в рамках остро необходимой для РФ подготовки технических специалистов — благо, у города сохранились серьёзные компетенции в этой сфере.
Существует множество возможностей возрождения Харькова и прилегающей к нему агломерации, но до этого надо ещё дожить. А чтобы дожить — не угробить. Не угробить — значит, сохранить.