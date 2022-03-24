Специальная военная операция РФ на территории Украины остаётся одной из главных тем, обсуждаемых китайскими пользователями интернета. Что говорят и пишут популярные блогеры Китая - в обзоре издания Украина.ру

В нашем прошлом обзоре китайских соцсетей уже отмечалось, что большинство граждан КНР позитивно оценивают роль РФ в денацификации и демилитаризации Украины как независимого государства и поддерживают линию китайского правительства по мирному решению конфликта на Украине.

На прошлой неделе многие китайские центральные СМИ и блогеры обсуждали позицию правительства страны: выступая за мирное урегулирование конфликта, придерживаясь позиции территориальной целостности всех независимых государств, китайское правительство понимает историческую сложность ситуации, сложившейся на Украине, — конфликт возник не на пустом месте, вмешательство стран Запада в украинские дела лишь усугубило и продолжает усугублять проблему. Китайская газета: США несут ответственность за украинский кризис © РИА Новости, СС0, Pixabay

Об этом в интервью американской телерадиосети Си-Би-Эс говорил посол КНР в США Цинь Ган.

Как отмечает блогер Цаньюэ Лянцзя Чжи Янь, американская журналистка, бравшая интервью у китайского посла, 23 раза прерывала его, пока он излагал позицию КНР по ситуации на Украине. Она то и дело выдавала провокационные замечания и пыталась опровергнуть уже сказанное послом.

Анализируя интервью, блогер Цаньюэ отмечает самообладание и сдержанность посла КНР в беседе с ведущей себя по-хамски журналисткой.

«Некоторые могут сказать, что наш посол, дескать, должен был высказать своё недовольство поведением журналистки, но в этом нет необходимости: дипломат доносит до других мнение его страны по тому или иному вопросы. А если вы, американцы, отвергая нашу позицию, теряете самообладание, то мы (китайцы) лишь можем над этим посмеяться», — в традициях китайской философии заключает популярный блогер. Антироссийские санкции только обострят противоречия — глава МИД Китая © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Наблюдая за соцсетями, можно проследить интересную тенденцию: слаженную работу китайского официоза и блогеров из народа. По сути, популярные блогеры в Китае — проводники линии КПК и правительства КНР. Слушая и читая китайских блогеров, можно обнаружить мнения, которые, вполне вероятно, по дипломатическим соображениям не высказываются на официальном уровне, а как бы исходят от независимых блогеров, представляющих народ. Поэтому некоторые блогерские публикации, появившиеся в сети на прошлой неделе могут представлять интерес при оценке как официальной китайской позиции по отношениям с РФ и США, так и настроений внутри китайского общества.

15 марта популярный блогер Сыма Нань на сайте публицистического издания патриотической социалистической направленности маоистского толка «У ю чжисян — Утопия» опубликовал заметку под названием «Пасть ниц, моля о мире».

Для китайского читателя это выражение ассоциируется с дворцовым этикетом времён императорского Китая.

В заметке блогер сделал критический разбор статьи некоего профессора Шанхайской городской партшколы (имя которого не указано), рассуждающего о необходимости прекращения отношений с Россией в обмен на «милость» со стороны Запада и во избежание больших потерь. По словам Сыма, перепуганный профессор взывает к скорейшему принятию решения по сворачиванию отношений с конфликтующей с Западом Россией, в противном случае у Китая не будет времени для спасительного манёвра: победивший Запад его растопчет. «Холодная война с Китаем, а не с Россией»: венгерский эксперт предложил признать Владивосток Европой © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Сыма Нань возмущён тем фактом, что высокопоставленный государственный служащий, профессор партийной школы, публично выступил в китайских и зарубежных СМИ с позиций, отличных от официальной линии, чем и заработал одобрение китайских диссидентов, осевших за границей, и доморощенных либералов-западников.

Сыма Нань убеждён, что упаднические прозападные настроения части китайских интеллектуалов, подобных профессору партшколы, не только пагубны для Китая, но и безосновательны в оценке возможностей России. По мнению публициста, Россия имеет как военный, так и духовный потенциал для противостояния нападкам Запада.

И как бы в дополнение к заметке, в последующем интервью второму каналу немецкого телевидения Сыма высказал не менее интересное мнение об условиях, в которых находятся сейчас Китай и Россия. Он считает, что давление США заставляет российское руководство принимать решительные ответные меры.

У России нет другого выбора, кроме как пойти на открытую конфронтацию с США, указал блогер:

«Русские столкнулись с американцами не на жизнь, а насмерть. У китайцев же дела обстоят немного иначе. Понимая всю несправедливость Запада по отношению к нам, мы всё-таки всеми силами стараемся стерпеть их нападки. Являясь частью выстроенной американским долларом системы, мы нацелены на созидание, мы всё ещё надеемся на мир в мире. Русские же доведены до крайности, они выпустили свою стрелу. Американцам пора бы уже успокоиться, а не то и китайское терпение лопнет».

До и после «революции». Польша, Германия и Белоруссия в борьбе за китайский транзит © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Так, анонимный автор статьи от 22 марта на сайте военной аналитики «Миэрван», резюмируя критику Сыма Нанем профессора партийной школы, указывает на то, что «в случае победы России эта война заложит новую модель мира. Но если Россия проиграет в этот раз, то следующей мишенью будем мы!»

По словам автора, если в результате поражения Россия будет расколота на множество мелких государств, США и НАТО продолжат расширение с запада на восток и однажды произведут смычку с Японией и Южной Кореей, чем и сформируют полное окружение Китая.

«Потеряв Россию, мы лишимся не только руки помощи, но и ценного стратегического буфера. Вот тогда-то нам и придётся в одиночку держать полную осаду со стороны США и Европы», — указал китайский автор.

Судя по проанализированным публикациям, можно с уверенностью сказать, что в китайском обществе присутствует адекватная оценка происходящего на Украине, и даже при всём желании традиционно оставаться сторонними наблюдателями у Китая вряд ли получится. Китайцы признают, что США делают всё возможное, чтобы поставить Китай перед выбором и развести его с Россией.

Похоже, пишет публицист и общественный деятель Цзян Юэфэй, что отношения, которые Китай установил с Россией, совершенно правильные, и не только соответствуют интересам развития обеих стран, но и полностью отвечают чаяниям наших народов.

«Я полностью согласен с тем, что с таким прочным и надёжным фундаментом общественного мнения, прав был министр иностранных дел Ван И, сказав, что "пока две великие державы, Китай и Россия, стоят плечом к плечу и углубляют своё сотрудничество спина к спине, международный порядок не будет нарушен, справедливость не падёт, а гегемония не победит"», — указал Цзян.