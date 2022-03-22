Беспрецедентный масштаб антироссийских санкций может привести к столь же беспрецедентным и масштабным изменениям как во внешней, так и во внутренней политике России, считают эксперты

О возможных последствиях антироссийских санкций и предполагаемых ответных мерах говорится в докладе Российского общества политологов (РОП), текстом которого располагает редакция издания Украина.ру.

Чего добивается Запад

России есть чем ответить на западные рестрикции, хотя Москва пока осторожна в выборе ответных мер, считает исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), доктор политических наук Игорь Кузнецов.

Все серьёзно. По мнению политолога, масштаб вводимых ограничений свидетельствует о том, что одной из основных задач Запада может быть «радикальное ослабление российского общества, дестабилизация политической системы с выходом ее на стадию окончательного разрушения и переучреждения государственности».

Говоря о возможных последствиях введенных против РФ санкций, Кузнецов отметил, что «наиболее серьезной угрозой можно считать ограничение поступления современного оборудования и технологий, программного обеспечения». Михаил Хазин: Санкции Запада — это не экономика, а главным образом психологическое давление на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это заставляет искать замену среди поставщиков в сложных условиях нарастания кризисных тенденций в мировой торговле, перестройки логистических маршрутов и производственных цепочек. Конечно, весьма чувствительны рестрикции, ограничивающие возможности распоряжения средствами Центрального Банка, что влияет на возможности обслуживания долга, поддержки курса рубля, инвестиционные планы и т. д.», — пояснил политолог.

«Осажденная крепость»

Угрозы действительно серьезные, санкции нанесут экономике РФ серьёзный вред. Но, по мнению Кузнецова, «в то же время, социальные, психологические эффекты рестрикций могут быть весьма неприятны для тех, кто их вводит».

В частности, предполагается, что в России вследствие внешнего давления произойдет вынужденная консолидация общества, система управления и принятия решений будет перестроена и «будет напоминать «осажденную крепость» готовую при этом и к осаде, и к активному наступлению (нечего терять!)».

По мнению эксперта, набор ответных мер, имеющихся в распоряжении РФ, может быть весьма широк и разнообразен — «от традиционных "военно-технических" ответов в весьма чувствительных точках политической конфронтации до точечных ограничительных мер на отдельных рынках».

«Наконец, в публичной сфере уже прозвучала категория "национализация" в отношении производств западных компаний, объявивших о прекращении работы, что может иметь существенное значение не только для формирования ответа на санкции, но и для формирования нового социально-экономического курса России», — отметил Кузнецов.

По его словам, «сейчас заметно весьма осторожное отношение российской элиты к выбору вариантов ответа», но это не означает отсутствия политической воли и решимости такие ответы сформулировать и представить. И первые решения уже приняты, в частности, «Роскосмос» отложил запуски в рамках совместных программ и ограничил поставки российских двигателей для американских ракет, напомнил политолог.

Развивать свою страну

Это лишь цветочки. Какими могут быть ягодки? Как отметил заведующий кафедрой политологии, истории и регионоведения Иркутского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, руководитель Иркутского регионального отделения РОП Юрий Зуляр, ответные санкции могут быть асимметричны. Кроме того, следствием давления Запада может быть «эффективное развитие национальной экономики, поддержка патриотически настроенного бизнеса, переориентация экономических связей на дружественные и лояльные государства».

Эксперт также советует «пересмотреть всю систему российских международных коммуникаций на предмет их полезности для государства и населения». Мы сейчас зимой 41-го. Депутат Федоров о том, какой ущерб нанесли России западные санкции © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Следствием санкций и естественным ответом на них должна стать политика реиндустриализации страны, считает завкафедрой политологии Национального исследовательского Томского государственного университета, доктор политических наук, профессор, руководитель Томского регионального отделения РОП Алексей Щербинин. Он сравнил масштабы нынешнего санкционного давления на РФ с периодом послеоктябрьской блокады Советской России.

Каков может быть ответ? По мнению эксперта, начинать надо с программы реиндустриализации, гарантирующей восстановление жизнеспособной индустриальной экономики.

«Это, на мой взгляд, единственный шанс обеспечить моральную и идейную солидарность, трезво взглянув на разрушительные последствия неолиберальной морали во взаимоотношениях внутри общества», — подчеркнул Щербинин. По его словам, в создавшихся условиях «нужна внятная и обозримая стратегия строительства новой России — самодостаточной, не прячущейся от врагов, не чурающейся друзей (а они, как известно, познаются в беде), открытой для глобального мира, тоже нуждающегося в "проветривании" и обновлении».

Какую политику поддержит народ?

Недооценивать серьёзность масштабных западных санкций не следует, россияне могут ощутить их последствия уже осенью, считает доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН, генеральный директор Исследовательской ассоциации CENTERO Максим Вилисов. По его мнению, самой большой угрозой являются ограничения работы ЦБ России и заморозка его резервов, что создает «огромные трудности и неопределенность в международных расчетах». Эксперт назвал страны, которые никогда не введут санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

В совокупности с транспортной блокадой это может привести «к очевидным последствиям для потребительского рынка», а сочетание таких факторов, как рост цен, закрытие бизнесов и безработица, информационно-психологическое воздействие из-за рубежа — всё это может вызвать изменения в общественных настроениях.

Но события могут развиваться и по другому сценарию. Так, Юрий Зуляр подчеркнул, что достижению Западом своих разрушительных целей может воспрепятствовать проведение российским руководством суверенной и социально ориентированной политики. Это будет поддержано большинством населения страны — и «следствием этой поддержки будет готовность российских граждан к временному снижению их жизненного уровня».

Эксперт добавил, что «важнейшим условием поддержки правительства страны со стороны населения является соблюдение принципов социальной справедливости».

Напомним, ранее заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что США прогнозируют сокращение российской экономики в два раза вследствие западных санкций.

Депутат Госдумы РФ и лидер «Национально-освободительного движения» Евгений Федоров в интервью изданию Украина.ру отметил, что санкции стали серьезной проблемой для России по той причине, что до сих пор не была выполнена задача обеспечения суверенитета страны. По мнению политика, России в условиях фактически военного времени необходимо реформировать Центральный банк в Госбанк, взять под контроль рубль как государственную национальную валюту, формировать национальный институт собственности.

Редакция благодарит Российское общество политологов и его сопредседателя, декана факультета политологии МГУ имени Ломоносова, профессора Андрея Шутова за предоставленные для публикации материалы.