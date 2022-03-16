О целенаправленной кампании нарушений прав россиян и всех русскоязычных в ряде западных стран и о способах противодействия этому говорили участники круглого стола «Дискриминация соотечественников за рубежом: стоп, нацизм!»

Заседание состоялось в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» в среду, 16 марта.

В условиях спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины в западных странах вырос градус русофобии. Об этом рассказал член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, презентовавший основные тезисы соответствующего доклада.

Он назвал количество фактов дискриминации соотечественников беспрецедентным, отметив, что особенно ситуация усугубилась в течение последних недель. Запад отреагировал на действия РФ по защите народа Донбасса жесткой антироссийской риторикой, лживой пропагандой, представляющей Россию как «страну-агрессора», массовыми нарушениями прав россиян за рубежом, сказал Брод.

Он напомнил о выступлении журналиста украинского телеканала, процитировавшего нацистского преступника Эйхмана и призвавшего к расправе над русскими и их семьями.

«Вот такие кумиры у современной Украины», — констатировал выступающий. Говоря о нарушениях прав россиян за рубежом, Брод напомнил о том, что нападения на посольства и дипломатические представительства носят на Западе массовый и организованный характер. Михеев рассказал, в чем именно выражается нацизм на Украине © Facebook, Служба безпеки України

Нарушения прав носят массовый характер, больше всего жалоб поступает из Германии. Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушения прав российских детей, подчеркнул Брод. Он добавил, что активизировалась кампания против российских журналистов, она свидетельствует о стремлении уничтожить альтернативную точку зрения, ограничить свободу слова, не допустить проникновения правдивой информации о ситуации в Донбассе.

Вопиющими являются факты ограничения деятельности представителей российской культуры. Русофобия идёт рука об руку со стремлением переписать историю, отменить результаты Второй мировой войны, сказал Брод. Он добавил, что на Западе не все разделяют эту русофобию, раздаются и голоса в защиту России. В докладе говорится о необходимости консолидации здравых людей, отметил спикер.

В свою очередь, директор фонда «Исследования проблем демократии», член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что идет большой поток информации из-за рубежа, действительно, есть люди, которые выступают против волны русофобии. При этом ОП собирает информацию о фактах преследований соотечественников, организован специальный телеграм-канал «Релокейшн», в ОП действует и «горячая линия». Он привёл конкретные примеры, отметив, что «в фокусе ненависти» иной раз оказываются не только россияне, но и представители других стран Восточной Европы.

Большая часть мира никак не изменила отношения к РФ и к россиянам, но в США и в ряде западных стран наблюдается просто «волна ненависти», отметил он, призвав не оставлять без внимания ни одного факта таких преследований и нарушений.

О многочисленных фейках в западных СМИ относительно ситуации в Донбассе и на Украине рассказала член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. По ее словам, это, возможно, сделает нас всех трезвее в оценках «объективности» западной прессы и заставит больше ценить традиции отечественной журналистики, которая «всегда была милосердна к простому человеку».

«Нам нужно спокойно пережить эту ситуацию и не скатываться в ту тональность, в какую позволили себе скатиться наши зарубежные коллеги», — сказала Лянге.

По её словам, сложившаяся ситуация может быть катастрофичной для мировой журналистики, которой впоследствии долго придётся восстанавливать доверие людей.

Конкретные примеры нарушений прав россиян, в том числе, российских детей за рубежом, привел заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. По его словам, вал нарушений поднялся в течении трех недель, только «Россотрудничество» получило в этот период тысячи жалоб. Речь идёт о странах НАТО и ЕС — «и это именно те страны, где особенно любят говорить о нарушениях прав человека в других странах». Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

Травля имеет организованный характер, а объектами этой травли являются все, кто имеет отношение к России, непосредственное или даже отдаленное. В том числе потомки русских эмигрантов, все выходцы из постсоветского пространства, все, кто использует русский язык, — в таких случаях достается иной раз и украинцам. Словом, наблюдаем «отрицание всего русского».

При этом особо опасна травля на бытовом уровне, травля соседями — «как это было в годы Второй мировой войны». Страшно, что на уровне общества культивируются такие настроения, подчеркнул спикер. По его словам, огромное количество российских студентов учится в западных вузах, в школах. Студентов отчисляют, а в школах зафиксированы уже несколько случаев избиений российских детей.

В ходе дискуссии отмечалось, что есть факты дискриминации россиян в сфере здравоохранения — им просто отказывают в лечении. Фактически эти действия со стороны западного врачебного сообщества лишает права на получение жизненно важной медицинской помощи.

Надо называть вещи своими именами, сегодня мы видим на Западе кампанию по расчеловечиванию русских, считает директор АНО «Институт русского зарубежья» Сергей Пантелеев. По его словам, такая кампания шла уже давно, но сейчас мы наблюдаем её в открытой фазе. Он подчеркнул, что надежды на международные правозащитные организации рассчитывать сложно, они сами вписываются в эту кампанию. По мнению спикера, российскому обществу необходимо расставаться с иллюзиями относительно Европы и Запада в целом. Москалькова пообещала бороться против дискриминации русских © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он добавил, что России нужно демонстрировать поддержку соотечественников и солидарность с ними. Также необходимо усилить работу по выстраиванию каналов коммуникаций для консолидации позиций соотечественников, — учитывая, кстати, и фактор поведения компаний владельцев некоторых соцсетей. По словам спикера, во многих случаях соотечественники могут доносить голос правды о происходящем до окружающих их народов в других странах.

А вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей Бородин подчеркнул, что в защите соотечественников необходимо использовать и юридические инструменты — соответствующий опыт есть, есть и соответствующие нормы в законодательстве западных стран. Европейский суд должен быть просто завален исками, считает юрист.

Напомним, ранее стало известно, что американская компания Meta Platforms, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, подтвердила временное снятие запрета в принадлежащих ей соцсетях на призывы к смерти в отношении россиян. Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по двум статьям.