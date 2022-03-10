С военной точки зрения Россия была готова провести военную спецоперацию на Украине еще в 2014-2015 годах, но не провела, потому что не была готова экономически. Об этом изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

По мнению Корнилова, в январе-феврале 2015 года, когда Украина потерпела тяжелейшее поражение под Дебальцево, украинская армия полностью посыпалась. Эксперт добавил, что там было «чистое поле» на Днепропетровск и Запорожье, и один-два марш-броска танковых соединений даже не Вооруженных Сил РФ, а ополченцев ДНР/ЛНР хватило бы, чтобы пройти значительное пространство Украины, не встречая особого сопротивления. Вся логистика Украины была разрушена.

Остановило Россию, как указал Корнилов, то, что экономически страна не была готова к прямому участию в этом конфликте.

«Резервы хранились в США, мы еще не перевели нашу экономику на самостоятельные рельсы и не были готовы к «адским санкциям», которые вводятся сейчас. Потребовались годы, чтобы хоть как-то к этому подготовиться. В тот момент последствия для России были бы более тяжелыми», — указал политолог. Владимир Корнилов: в 2015 году операция на Украине далась бы России легче, но последствия были бы тяжелее © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Разбираться будем потом»

В рамках интервью эксперт затронул тему и нынешней спецоперации.

Корнилов указал, что Украина напала на Донбасс после длительного затишья. Он напомнил, что в своих статьях на РИА Новости и в телевизионных эфирах неоднократно указывал украинской стороне, что 26 октября её военные форсировали реку Кальмиус и укрепили плацдарм на другой стороне, а это километров 20 от российской границы.

Именно это, по мнению обозревателя, был переходный период, когда началась эскалация на фронте в Донбассе и когда Украина начала реализовывать тот самый сценарий широкомасштабной операции в народных республиках.

«Я уже тогда говорил, что мы потом будем разбираться кто первым начал. Потому что до этой даты в октябре все было относительно спокойно. Но после этой даты был перейден Рубикон в виде Кальмиуса, после чего стало ясно, что Украина действительно готовиться наступать. Именно поэтому там было сосредоточено 150 тысяч военных. И Россия об этом знала и неоднократно предупреждала, что вынуждена будет ответить. И Путин неоднократно заявлял, что если сунетесь на Донбасс и начнете там широкомасштабную операцию, то это будет чревато потерей Украиной своей государственности. Мы это и наблюдаем», — констатировал политолог.

«ООН и ОБСЕ слиняли»

Говоря об организации гуманитарных коридоров на Украине, Корнилов указал, что Россия знает, как осуществить эвакуацию населения в Мариуполе. Но именно поэтому, по его словам, украинские боевики оттуда никого не выпускают и не собираются выпускать. Неонацисты обстреляли гуманитарный коридор в Мариуполе © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

«Что касается других городов, то как организовать гуманитарный коридор в сторону России из Киева? Я вас уверяю, что десятки тысяч жителей Киева или Харькова поехали бы в сторону России или Белоруссии. Со мною связываются люди, которые пытаются вытащить в РФ своих ближайших родственников. Но мы же видим, что творят террористические обороны с машинами, которые просто движутся в этом направлении. Они же просто стреляют по ним без предупреждения. А что они сделают с автобусами, которые прямо скажут, что мы едем в Россию?», — задается вопросом эксперт.

При этом, он уверен, что теоретически ООН и ОБСЕ могли бы заняться организацией этих коридоров, но они оттуда «слиняли к чертовой матери, а теперь пытаются что-то там вякать».

«Особенно менял поразил Макрон, который заявил, что он не знает много украинцев, которые хотели бы выехать в Россию. Да он вообще много украинцев не знает. А я знаю много украинцев и много россиян, которые пытаются вытащить своих родственников из Украины в Россию. Но если Макрону это неведомо, значит, этого нет», — иронизирует Корнилов.

