Обращение президента Украины Владимира Зеленского ко «всем друзьям Украины за рубежом» приезжать в страну и «защищать» её с оружием в руках вызвало отклик в далёкой Колумбии. Местная газета El Espectador опубликовала большую статью, посвящённую бывшим военнослужащим, собирающимся в Восточную Европу

В интервью изданию сержант колумбийской армии в отставке, выступающий под псевдонимом «Камило Санчес», рассказал, что входит в состав группы из нескольких десятков коллег, которая установила контакт с украинскими властями.

«У нас запросили документы, подтверждающие отсутствие судимостей и дисциплинарных процессов. Кроме того, они попросили нас подтвердить наш боевой опыт и резюме с указанием наших знаний в [военной] области. Как только документация была проверена, нас вызвали на собеседование. С божьей помощью, дней через десять мы присоединимся к легиону на Украине», — заявил колумбиец.

Также «Санчес» утверждал, что в момент проведения интервью находился в одной из стран Центральной Америки, где «необходимы его услуги».

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Первой компанией, осуществившей массовую вербовку колумбийских наёмников, стала американская Blackwater, которая в 2009 году открыла офис в Боготе и наняла тысячи бывших военных южноамериканской страны для действий на Ближнем Востоке, указывает газета.

На вопрос о том, собирается ли он воевать по идейным соображениям или рассчитывает на вознаграждение, «Санчес» ответил, что бесплатно он не поедет.

«Многие из нас стремятся улучшить качество жизни своей семьи. Ни для кого не секрет, что экономика европейских стран мощнее колумбийской. Зарплаты в Колумбии недостаточны. И то, что мы делаем, является частью колумбийской эмиграции в поисках возможностей, только мы делаем это через войну», — заявил наёмник.

Согласно изданию, наёмники должны приехать в Польшу за собственные средства, добраться до границы с Украиной и сообщить о своём прибытии. Собеседник издания, видимо, не очень хорошо информированный об экономической ситуации на Украине, делится своими надеждами.

«Риск, связанный с этой работой, очень высок, однако я иду на эту жертву, чтобы получить преимущества службы в украинской армии — хорошую зарплату, достойное медицинское обслуживание, субсидии на образование, и другие преимущества, которые в Колумбии невозможно получить», — рассказал отставной сержант.

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Издание напоминает о том, что в прошлом году 19 отставных колумбийских военных, действуя в качестве наёмников, участвовали в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Собеседник издания утверждал, что в данном случае «наивные» экс-военные были «обмануты» компанией, завербовавшей их. Он рассказал, что и в случае с Украиной появились компании-посредники, предлагающие устроить желающим колумбийцам участие в вооружённом конфликте. «Санчес» назвал их «мошенниками» и рекомендовал обращаться напрямую в посольство Украины.

Газета отмечает, что в Колумбии нет украинского посольства, и желающие повоевать обращаются в посольство страны в Перу.

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Заметим, что возможное участие отставных колумбийских военных в украинском конфликте может привести к повторению истории с «ложными подтверждениями» на Украине. Как официально признано колумбийским правительством и ООН, в течение десятилетий тысячи колумбийцев, не имевших никакого отношения к антиправительственным повстанцам, регулярно истреблялись правительственными войсками и выдавались за убитых в бою партизан с целью получения денежного вознаграждения и продвижения по службе.