Минобороны РФ заявило о режиме тишины и открытии гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и других населённых пунктов. В Киеве националисты похитили политолога Дмитрия Джангирова. На Запорожской АЭС нашли оружие и боеприпасы. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд проговорилась о биолабораториях на Украине

В 22:00 8 марта вышло срочное заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

«Несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию, обусловленную бесчинствами и беспределом со стороны националистов, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан: с 10:00 по московскому времени 9 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Из Киева и прилегающих населённых пунктов ВС РФ готова обеспечить коридор в Россию через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.

Из Чернигова в Россию через Белоруссию в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.

Из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.

Из Харькова на территорию Российской Федерации в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — по согласованию с украинской стороной.

Из Мариуполя по двум маршрутам на территорию Российской Федерации в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, в Запорожье — по согласованию с украинской стороной.

Из других населённых пунктов — по согласованию с украинской стороной.

По словам Мизцинцева, данное заявление немедленно довели вице-премьер-министру Украины Ирине Верещук и предложили до 03:00 по Москве согласовать указанные маршруты и время начало функционирования коридоров. Кроме того, Верещук предложили до 03:00 по Москве предоставить письменное согласование и гарантии по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах гуманитарной операции со стороны украинских властей в Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. Поклонская побывала под Херсоном, бизнес в Херсоне, Данилов требует ПВО. Хроника событий на Украине на 17:00 8 марта © Telegram/Наталья Поклонская

Украинской стороне предложили до 03:00 по Москве опубликовать данное срочное заявление на украинском и русском языках в СМИ Украины. Кроме того, Украине предложили оповестить до 03:00 представителей посольств, структуры ООН, ОБСЕ, Красного креста и другие международные организации, в том числе и через СМИ.

Также Украине предложили с 09:30 установить между украинской и российской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

Судя по молчанию в украинских СМИ, один из пунктов предложения — оповещение и украинцев и международных структур, Украина уже отвергла. Теперь дело за остальными. Помня о судьбе гуманитарных коридоров 8 марта, несложно предугадать, что Украина будет против тех маршрутов коридоров, которые ведут в Россию. А вот те, кто ведут на запад Украины, поддержат. Благо, успешные примеры проведения людей по таким коридорам есть.

«Около 5 тыс. человек и больше 1 тыс. частных авто уже в безопасности», — сообщил 8 марта замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко о результатах работы гуманитарного коридора из Сум.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что выход из города и движение колонн останавливали три раза — когда рядом проходила военная техника.

Наибольший скепсис вызывает лишь организация гуманитарного коридора из Мариуполя. Там националисты не дают покинуть город мирному населению, которое для них выступает живым щитом.

Впрочем, бесчинствуют украинские националисты не только там, где идут бои.

Похищение политолога

В ночь на 9 марта стало известно о похищении политолога Дмитрия Джангирова. На его канале в YouTube вышло видео в несвойственной эксперту манере. Некоторые предположили, что Джангирова задержала Служба безопасности Украины. Призыв Китая, война Арестовича, гитлеровская пропаганда, Чёрную ушли. Хроника событий на Украине на 15:00 8 марта © Алексей Арестович/Фейсбук

«Самое интересное здесь то, что Джангиров и до прихода режиссёров в штатском достаточно скептически высказывался по поводу действий России с 24 февраля. Так что вероятно его забрали не за нынешнюю нелояльную позицию, а за неследование "линии партии" в прошлом. То есть под предлогом войны идёт зачистка информационного пространства от всех нелояльных власти спикеров вне зависимости от того, какую позицию они избрали по отношению к войне сейчас», — отметил журналист, главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

Популярный на Украине канал «Бородатая бабушка» попросил правоохранительные органы страны прояснить ситуацию с политологом.

«Его супруга просит помощи и говорит, что он перестал отвечать на звонки», — добавил канал.

При этом и этот канал, и юрист Татьяна Монтян обратили внимание на то, что на YouTube-канале политолога сменились и реквизиты, на которые следовало перечислять деньги.

«Народ, на канале Джангирова его карточка была изменена на карточку скомороха-сволонтёра Сергея Притулы, которую он кругом рекламировал для получения донатов в помощь АТО. Это прямое подтверждение, что Джангирова, по сути, захватили в заложники и будут использовать в информационной войне», — отметила Монтян.

Притула — бывший член «Голоса» — сейчас действительно помогает украинским формированиям. В первую очередь речь идёт о бывших «азовцах» — неонацистах из группировки «Гонор». Лидер последней — Сергей Филимонов — опубликовал совместную фотографию с Притулой в Telegram-канале «Гонора». Примечательно, что бывшие товарищи по «Азову» в своё время упрекали Филимонова в соцсетях за страсть к наживе. А такой бывший боец «Азова», как Сергей Коротких, и вовсе называл «Гонор» «соросовскими националистами».

Сегодня в составе этой группировки сражается и такой человек, как бывший глава одесской ячейки запрещённого в РФ «Правого сектора» Сергей Стерненко. В ночь на 9 марта он призвал к действиям, которые могут усугубить и без того непростую обстановку на Украине.

Атака на Лавру

Вечером 8 марта у себя в YouTube-канале Стерненко призвал атаковать Киево-Печерскую Лавру.

«Время возвращать Украине Киево-Печерскую Лавру», — заявил Стерненко.

Он сослался на провокационный репортаж проекта Slidstvo.Info. Журналисты проекта наведались в Лавру и поспрашивали, считают ли монахи Россию агрессором.

«Попы московские не могут ответить, кто же агрессор, и просто убегают от этого вопроса», — негодовал Стерненко.

Он отдельно указал на позицию наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Черниговского Павла, который отказался говорить с журналистами. Зеленский согласился обсуждать Крым и Донбасс, коридор из Сум и Киева заработал. Хроника событий на Украине на 13:00 8 марта © REUTERS, Umit Bektas

«Это (УПЦ. — Ред.) рассадник вражеской агентуры, который промывает мозги украинцам, который прячет у себя врагов Украины и который, увидите, ещё будет стрелять нам в спину», — подстрекал Стерненко к нападкам на Украинскую православную церковь.

И это притом что церковь осудила спецоерацию ВС РФ, а также открыла свои храмы для беженцев и начала сбор гуманитарной помощи для пострадавших от боевых действий.

Завершил своё видео Стерненко призывами «вернуть украинскую святыню украинскому народу» и «гнать российских оккупантов, кем бы они себя ни называли и в каких бы рясах они сейчас ни маскировались».

Тем временем в США неожиданно подтвердили заявления Минобороны РФ о наличии биолабораторий на Украине.

Признание Нуланд

В ночь на 9 марта замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая в комитете по иностранным делам Конгресса США подтвердила, что на Украине имеются биолаборатории, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль ВС РФ.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», — заявила Нуланд.

Нуланд подчеркнула: если на Украине произойдёт связанный с биологическим или химическим оружием инцидент, ответственность за это будет нести российская сторона. Янукович обратился к Зеленскому, бои в Мариуполе, денацификация Бородянки. Хроника событий на Украине на 11:00 8 марта © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Тем самым она фактически признала, что США на Украине работали над созданием биологического и бактериологического оружия, что нарушает Конвенцию ООН по нераспространению этих видов вооружений.

Ранее внести ясность в этот вопрос от США потребовал Китай. Заявление КНР прозвучало после того, как в Минобороны РФ сообщили, что «в ходе проведения специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США».

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игорь Кириллов, на Украине насчитывалось 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Так, биолаборатории во Львове вели разработку возбудителей чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, дизентерии и сальмонеллёза.

Но признание Нуланд — не единственная шокирующая новость, появившаяся в ночь на 9 марта.

Страшная находка

Около 05:00 по Москве РИА Новости сообщило, что бойцы Росгвардии после взятия под контроль Запорожской АЭС обнаружили большое количество оружия, в том числе на энергоблоках. Об этом журналистам сообщил представитель Росгвардии.

«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя», — сказал полковник Росгвардии, представившийся Сергеем. Град обречённый, бег, возвращение. Хроника событий на Украине на утро 8 марта © AP, Evgeniy Maloletka

По его словам, огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках, стрельба по российским силам велась и из административных корпусов. Всё оружие после его сдачи нацгвардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение. Собрали более 500 единиц вооружений — пулемёты, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.

Таким образом, украинское командование поставило под угрозу безопасность всей Европы. Ранее, 4 марта, украинская ДРГ, проникшая в административное здание ЗАЭС с целью уничтожения документов по украинской программе по разработке ядерного оружия, устроила стрельбу, а позже подожгла здание. Пожар у ЗАЭС активно использовала украинская власть, говоря о том, что действия России угрожают Европе радиационным заражением.

Теперь же выяснилось, что украинское командование готовилось к оборонительному бою на самой станции, что могло быть чревато новой ядерной катастрофой.

Тем временем на Украине и в Донбассе остаётся напряжённая обстановка.