Германия поставляет киевским властям оружие и не будет преследовать своих граждан, принявших участие в конфликте на Украине. Причём решение об отправке вооружений назвал правильным лично канцлер Олаф Шольц

В четверг, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия должна быть одним из гарантов безопасности Украины. Конечно, в Берлине привыкли к заявлениям из Киева о том, что Германия что-то должна Украине, но в этот раз заявление вполне может быть согласованным.

Во-первых, днём ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщил, что поставленное Германией вооружение уже прибыло в распоряжение киевских властей. «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», — написала газета, отметив, что об этом ей стало известно «из правительственных кругов». Речь идёт о пятистах зенитных ракетах Stinger и тысяче противотанковых гранатометов Panzerfaust. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Во-вторых, также 2 марта немецкая газета Tagesspiegel сообщила, что власти Германии не будут преследовать своих граждан, принявших участие в конфликте на Украине. Причём это не слухи, а официальные ответы Министерства юстиции и Министерства внутренних дел ФРГ на редакционный запрос. «В кругах структур безопасности сообщают, что гражданам Германии, не являющимся экстремистами, не будут препятствовать при выезде из страны, если они явно хотят поддержать Украину», — пишет Tagesspiegel.

Также судебные органы Германии не будут преследовать немцев за поездки в район конфликта, независимо от того, на чьей стороне они захотят воевать. Однако, как заявили в МВД ФРГ, правительство хочет предотвратить выезд из страны экстремистов. По словам представителя ведомства, если станет известно, что гражданин «с экстремистскими настроениями» планирует участвовать в боевых действиях на Украине, федеральная полиция проверит, можно ли юридически запретить ему выезд из страны, вплоть до изъятия заграничного паспорта. «В связи с текущим конфликтом штаб федеральной полиции был проинформирован о возможных перемещениях правых экстремистов», — добавили в МВД.

Но на самом деле основу потенциального подразделения немецких наёмников на Украине могут составить не полумифические «экстремисты» (а в Германии этот статус можно получить за пост в интернете с критикой ЛГБТ-активистов), а отставные военные с серьёзным боевым опытом. Ведь за 2002-2021 год через немецкую оккупационную миссию в Афганистане (кстати, стоившую налогоплательщикам 12,5 миллиардов евро) прошли 150 тысяч солдат и офицеров. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Причём большинство этих людей ныне находятся вне бундесвера (армии ФРГ), поскольку их не привлекает служба в мирной Европе. Собственно, в предыдущие 20 лет бундесвер не испытывал проблем с новобранцами именно потому, что те рассчитывали попасть в Афганистан, в зону реальных боевых действий. И дело было не в повышенной заработной плате, а именно в возможности реализовать своё желание повоевать, — и не так уж и важно, против кого. Причём эти люди привыкли выполнять приказы вышестоящих американских военных, которые и командовали всеми оккупационными силами в Афганистане.

Конечно, реальные добровольцы среди немцев вряд ли найдутся, тем более что Киев в последние дни заливают деньгами с Запада. Однако для некоторых из них важным будет именно участие в войне против русских — ведь для немцев фраза «деды воевали» имеет противоположное значение, чем для жителей бывшего СССР. Тем более что в ноябре 2006 года немецкий журнал Stern сообщал, что некоторые немецкие военнослужащие использовали во время военных действий в Афганистане нацистскую символику. На фотографиях, которые опубликовал журнал, на дверце внедорожника бундесвера из миссии в Афганистане красовались пальма и крест — эмблема Африканского корпуса вермахта. Это, конечно, не так «круто», как эмблемы дивизий СС Hohenstaufen и Dirlewanger на головных уборах чешских офицеров в Афганистане, но ход мыслей понятен. Путин: Украинские неонацисты превратили стариков и детей в живой щит © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

А 3 марта в студии немецкого телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц прямо заявил, что решение его правительства об отправке оружия Украине было правильным. «Мы сочли это решение правильным в связи с нападением на Украину», — сказал Шольц. При этом он отметил, что никто не считает, что немцы помогли украинцам слишком поздно или недостаточно. «Нет, никто так не считает. Могу заверить вас в этом, исходя из многочисленных переговоров», — сказал канцлер, отвечая на вопрос ведущей, пришла ли немецкая помощь слишком поздно и была бы она достаточной.

Олаф Шольц в студии ZDF также доказывал, что никаких планов размещения ракетных вооружений НАТО на Украине не было. «Его (президента России Владимира Путина. — Ред.) озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву — это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было», — сказал Шольц. Однако ещё 7 февраля ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом (36 километров от границы с РФ) нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Шольц высказался об остановке «Северного потока-2» © REUTERS, John Macdougall/ Pool

«Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тысячи километров» — было сказано в сообщении агентства. Ни из Киева, ни из Вашингтона эту информацию не опровергли.

Кроме прочего, Шольц также заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО в 2008 году был правильным. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. Канцлер добавил, что этот вопрос и сейчас не стоит на повестке дня Альянса. Глава немецкого правительства также подчеркнул, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины — не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.

«Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну, то есть не предотвратить — она уже идет, а позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать всё возможное, чтобы перспективы развития Украины были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли», — сказал он в эфире ZDF. Конкретно об украинской заявке на вступлении в ЕС канцлер ФРГ добавил, что «сейчас речь идет об организации конкретной помощи». Кирилл Вышинский: Украина сегодня – это пациент, который узнал о страшном диагнозе © РИА Новости, Владимир Песня

И хотя сам Олаф Шольц как раз ничего конкретного о помощи Киеву не сказал, однако завесу приоткрыл вице-канцлер и глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. 3 марта он заявил, что в министерстве изучают запрос украинской стороны о желаемых поставках оружия из Германии.

Похоже, в Берлине учли опыт Первой и Второй мировой войн, в ходе которых союзные немцам украинские подразделения (армии Петлюры и Скоропадского, дивизия СС «Галичина» и т. п.) играли вспомогательную роль в борьбе против Москвы. То есть вооружение и опытных наёмников — пожалуйста, а вот членство в НАТО и ЕС и уж тем более регулярные немецкие войска на территории Украины, — ни в коем случае.

А Владимиру Путину, с которым Шольц планирует продолжить общение, всегда можно заявить, что официальный Берлин тут ни при чём. Тем более, что упомянутый Роберт Хабек уже заявил: «Я не стал бы вводить эмбарго на импорт российских энергоносителей, я бы даже высказался против этого, потому что мы таким образом угрожаем социальному миру в ФРГ». При этом граждан Германии, у которых есть желание «нанести немного ущерба Путину», Хабек призвал… нет, не ехать воевать на Украину, а экономить электричество. Воевать немцы теперь будут в основном руками украинцев.