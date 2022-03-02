Анкара считает конфликт на Украине войной, в которой Турция не участвует. Поэтому на основании «Конвенции Монтрё» турецкие власти закрыли проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы

В понедельник, 28 февраля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что предупредил все прибрежные и не прибрежные страны: Турция не будет пропускать военные корабли через проливы Дарданеллы и Босфор, соединяющие Средиземное и Чёрное моря.

«Мы выполняли и продолжим выполнять те положения, которые оговорены Конвенцией Монтрё. До сегодняшнего дня ни одного запроса на проход [военных кораблей через проливы] нам не поступало. Мы предупредили все прибрежные и не прибрежные страны, что через проливы не будут проходить военные корабли», — заявил он. Министр при этом не уточнил, когда Анкара сделала вышеуказанное предупреждение. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Между тем Чавушоглу также заявил, что Турция рассматривает происходящее на Украине как войну, вследствие чего намерена «следить за выполнением положений Конвенции Монтрё». Как пояснил министр, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу (речь о кораблях Черноморского флота, ныне находящихся в Средиземном море). Такое право получили бы и военные корабли Украины, однако все они ныне блокированы в украинских портах.

При этом никакого влияния на специальную военную операцию России на территории Украины это решение Анкары иметь не будет. Напомню, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России, которые могут быть использованы в операции, завершил переход из Средиземного моря в Чёрное и прибыл в Севастополь ещё 10 февраля.

Примечательно, что заявление главы МИД Турции было обнародовано сразу же после того, как Госдепартамент США сообщил о разговоре Мевлюта Чавушоглу с его американским коллегой Энтони Блинкеном. «Госсекретарь Блинкен выразил признательность в связи с тем, что Турция продолжает выполнять Конвенцию Монтрё, а также недавними высказываниями министра иностранных дел Чавушоглу по этому вопросу. Госсекретарь также поблагодарил Турцию за решительную поддержку в защите Украины, ее суверенитета и территориальной целостности», — было сказано письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

А 1 марта позицию Турции конкретизировал министр национальной обороны этой страны Хулуси Акар. «Сохранение Конвенции Монтрё несет пользу, и мы продолжаем работу в этом направлении. Мы продолжим реализацию 19, 20, 21 статей Конвенции Монтрё о проливах, как мы это делали до сегодняшнего дня» — сказал он. Конвенция Монтрё и вопрос Проливов. Может ли Турция полностью отрезать Черное море © РИА Новости, Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

«Конвенция Монтрё о статусе проливов» (Convention de Montreux) регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и в Мраморном море. Пролив Босфор соединяет Чёрное море с Мраморным (расположено между европейской и малоазиатской частями Турции), а Дарданеллы — Мраморное море с Эгейским (фактически часть Средиземного моря). Конвенция была подписана в городе Монтрё (Швейцария) 20 июля 1936 года, и вступила в силу 9 ноября того же года. Подписали конвенцию СССР, Австралия, Болгария, Греция, Румыния, Великобритания, Турция, Югославия, Япония и Франция, позже к ней присоединился Кипр. Российская Федерация, Украина и Грузия являются стороной конвенции как государства-правопреемники СССР, как черноморские страны.

Конвенция Монтрё закрепила суверенитет Турции над проливами. Документ состоит из 29 статей, 16 из которых касаются военных кораблей, шесть имеют отношение к гражданским судам. Согласно конвенции, за торговыми судами всех стран сохранена свобода прохода через проливы, — как в мирное, так и в военное время. Конвенцией признается особое положение черноморских государств. В мирное время при условии уведомления ими Турции за восемь суток военные корабли любого класса, в том числе подводные лодки, имеют право проходить через проливы. Эрдоган: Турция не вводит санкции против России © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Для военных кораблей нечерноморских стран введены ограничения по классу и по тоннажу. Общий тоннаж одновременно находящихся в Черном море военных судов нечерноморских государств — не более девяти судов — не должен превышать 30 тысяч тонн (или 45 тысяч тонн в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран). Срок пребывания этих кораблей в море — не более 21 дня. Тоннаж судов одной нечерноморской страны не должен превышать 2/3 общего тоннажа находящихся в Черном море судов этих стран. Эти страны должны за 15 суток уведомить Турцию по дипломатическим каналам о проходе военных кораблей.

В случае участия Турции в войне, а также угрозы войны, она может запретить проход через проливы любых военных судов, а во время войны, в которой Турция не принимает участия, она имеет право запретить транзит судов воюющей страны (статьи 20 и 21 конвенции). А статья 19 предусматривает исключение: если военный корабль отправляется в порт основной стоянки, то его проход через проливы не может быть заблокирован.

При этом в начале февраля 2022 года американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США намерена инициировать обсуждение новых правил навигации и захода военных кораблей в Черное море. Речь идет об увеличении размеров проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы судов, и срока их пребывания в Черном море, которые ограничены Конвенцией Монтрё. Российские эксперты считают, что США в первую очередь интересует появление в Чёрном море своей авианесущей группы, — хотя скорее с символической, чем с военной целью.

Так, контр-адмирал ВМФ в отставке Михаил Нелюбин, бывший сотрудник Главного штаба ВМФ России, в комментарии изданию «Газета.Ru» заявил, что с «прикладной военно-морской точки зрения проход авианосца в Черное море смысла не имеет». «Другое дело, что это будет политической жест. Авианосец США в Чёрном море Россия потопит меньше, чем за пять минут. Но ведь если он туда войдет — мы сразу стрелять не будем. И сам факт этого нахождения будут обсуждать в том смысле, что США и НАТО таким образом «пометили» эту территорию. Если с авианосца будут осуществляться пуски самолетов — это будут обсуждать в два раза сильнее. У такого захода будет мощнейший политический эффект», — считает российский адмирал.

В свою очередь, специалист по военно-морскому праву, научный сотрудник Института США и Канады Максим Алешин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года является добровольным документом. «США могут инициировать её пересмотр. Но все можно решить даже проще. Во-первых, в Конвенции прописано, что Турция, в чей юрисдикции находится проливы, может разрешить любым кораблям любой страны проход через них, если посчитает, что находится «под военной угрозой». Во-вторых, США могут вспомнить, что СССР выводил свои авианесущие корабли (построенные на Николаевском судостроительном заводе — прим.) через проливы. И на этом основании по принципу публично-юридического прецедента ввести в Черное море свои авианосцы», — считает эксперт.

В случае пролива Босфор всё может решиться и ещё одним способом. В 2021 году Турция утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Чёрным. В апреле минувшего года президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё не касается проектируемого канала. «Нет ли малейшей связи проекта канала "Стамбул" с Монтрё. Монтрё — это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет», — сказал Эрдоган на встрече с турецкими студентами.

Конечно, сложно говорить о суверенитете страны, являющейся членом НАТО, однако Анкара всё же пытается демонстрировать многовекторность. Так, 1 марты министр обороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине. Днём ранее конфликт на Украине, а также российско-украинские переговоры обсудили президенты Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган, при этом турецкий лидер заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта. Да и заявление Мевлюта Чавушоглу об исполнении конвенции Монтрё прозвучало только через четыре дня после того, как президент Украины фактически потребовал от Турции закрыть Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей.

При этом в Киеве пытаются втянуть Анкару в конфликт на территории Украины хотя бы на словах. Так, 1 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил: «Мы находимся в контакте с Турцией по поводу дополнительных ударных дронов». Дипломат напомнил, что Турция ранее поставила Украине ударные беспилотники Bayraktar, а украинские операторы прошли соответствующее обучение в Турции. При этом с турецкой стороны никакого подтверждения переговоров о новых поставках этого вида вооружений Киеву не было.