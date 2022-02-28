На фоне спецоперации РФ на Украине Евросоюз только и успевает расширять санкции против России. При этом прекрасно осознавая, какую высокую цену придётся заплатить самим европейцам

В ближайшее время в силу вступят новые согласованные главами МИД государств-членов Евросоюза ограничительные меры в отношении России. Как сообщил источник, под их действие попали около 20 физических лиц. По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, речь идёт о российских крупных бизнесменах, внесение которых в «чёрный список» окажет значительное экономическое воздействие. Он пригрозил, что Россия будет изолирована международным сообществом. «Заморозили пустоту»: Кадыров едко высмеял антироссийские санкции Европы © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В предыдущий санкционный пакет, принятый всего 3 дня назад, 25 февраля, попали президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Заморозке подлежат их активы в случае обнаружения, однако на главу государства и главу внешнеполитического ведомства не распространяются запреты на въезд, чтобы «сохранить открытыми дипломатические каналы».

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?» — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последовавшее введение санкций Великобританией.

Отвечая на вопрос, как Путин относится к введённым против него санкциям, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и ещё каких-то банковских вкладов, у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно, но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно».

Ограничение России в доступе к SWIFT

Главы МИД стран ЕС также согласовали отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. Какие финансовые учреждения попадут под эти ограничения, в настоящий момент европейские чиновники решают совместно с американскими.

«Есть несколько банков, которые США и Европа уже полностью блокировали. Они будут рассматриваться в первую очередь. В качестве регуляционной меры список банков будет затем окончательно утверждён ЕС, так как SWIFT находится в юрисдикции Бельгии. Как только разработка списка завершится, европейцы издадут директиву, которая будет направлена в Бельгию для голосования советом директоров SWIFT. После этого отключение от SWIFT будет закончено», — рассказал высокопоставленный представитель Белого дома. Жарихин пояснил, почему Запад не отключит Россию от SWIFT © Владимир Трефилов

Однако полностью, признал Боррель, отключить Россию от SWIFT нельзя, поскольку её экономика связана с экономиками других стран.

Позже на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что возможности проведения транзакций всё равно сохраняются, причём в различных сферах, прежде всего для оплаты поставок энергоносителей и предоставления гуманитарной помощи.

Как пишет китайское издание Global Times, ссылаясь на мнение экспертов, отключение всей банковской системы от системы SWIFT вряд ли станет смертельным ударом для России, поскольку она давно подготовилась к подобному сценарию, а вот для Запада это может означать крах гегемонии доллара.

«Эта санкция может послужить катализатором в ускорении дедолларизации, так как многие компании, которым будет необходимо сохранить торговлю с Россией, будут вынуждены искать пути обхода долларовой системы, в том числе путём расчётов по внешнеторговым платежам в рублях или юанях», — пишет газета.

По мнению управляющего Bocom International Хун Хао, поскольку система SWIFT предназначена в первую очередь для расчётов в долларах, сделки РФ и Европы в сфере энергетики в будущем могут быть осуществлены только в альтернативной доллару валюте.

А зависимость отдельных государств-членов ЕС, как например Германии, от российского топлива слишком велико. Президент Торгово-промышленной палаты Германии Петер Адриан предупредил в интервью медиагруппе Funke, что ФРГ не может компенсировать возможные экономические потери в случае отказа от российского природного газа за счёт сжиженного, а альтернативных поставщиков природного газа, в отличие от руды и драгоценных металлов, практически нет. Энергетическое самоубийство. Канцлер Германии ударил по Европе — резко дорожают нефть и газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Даже если Россию всё же отключат от SWIFT, её спокойно заменит отечественная Система передачи финансовых сообщений, заверила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Закрытие воздушного пространства

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для России. Как пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС вводит запрет на все самолёты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией: судна не смогут ни садиться, ни взлетать, ни пролетать над территорией союза — мера распространяется и на частные самолёты.

Российских туристов, застрявших в Европе, вывозят транзитом через третьи страны, в частности Турцию, Египет, ОАЭ.

Безответными такие меры остаться не могли — Россия ограничила полёты авиакомпаний 36 государств, теперь для выполнения рейсов из этих стран необходимо специальное разрешение, выданное Росавиацией или МИД РФ.

В этот список вошли Канада, Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Италия, Португалия, Мальта, Кипр, Греция, Хорватия, Албания, Болгария, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси (владение Великобритании, входящее в группу Нормандских островов, расположенных в проливе Ла Манш), Ангилья (владение Великобритании в северной части Малых Антильский островов).

Как подчеркнул Дмитрий Песков, Москва действует по принципу взаимности и во главу угла ставит собственные национальные интересы.

«Для нас закрытие европейского неба неприятно, некритично, а для них это большая проблема, потому что десятки рейсов каждый день летают туда и обратно. Им приходится облетать Россию, а это лишние 1 000 — 1 500 километров, это дополнительное топливо и время. А те страны, которые не вводили против нас воздушных санкций (Китай, Корея, Япония), по-прежнему летают над Россией, что даёт им конкурентное преимущество.

В условиях блокады российского неба европейские компании будут нести большие убытки, а мы ничего не теряем, просто на нашем рынке будет больше азиатских компаний. Это для них самая болезненная санкция», — сказал в интервью изданию Украина.ру экономист Алексей Зубец.

Предыдущий санкционный пакет ЕС включает запрет для европейских компаний поставлять в РФ гражданские самолёты иностранного производства и запчасти к ним, а по сведениям СМИ, эти ограничения распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями. И судя по истории с российской авиакомпанией Nordwind Airlines, это действительно так. Один из самолётов, выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Мехико-Сити — Хабаровск, вёз груз, но вернуться в Россию из мексиканской столицы не смог, поскольку лизингодатель аннулировал его страховку из-за европейских санкций.

По словам первого вице-президента Центра стратегических разработок Татьяны Горовой, возврат российскими авиакомпаниями самолётов Airbus и Boeing, находящихся в лизинге, может спровоцировать дефицит лайнеров в стране (программа отечественного судостроения активно развивается, то есть план замещения зарубежной техники уже исполняется, однако делать это планировалось постепенно). Но в то же время подобные санкции нанесут урон и самой Европе, поскольку в условиях ковидных ограничений объёмы перевозок не увеличиваются, и найти альтернативу российскому потребителю у них, скорее всего, не получится.

Несвобода слова в мире

В ситуациях, подобной нынешней, ещё большее значение приобретает СМИ, а точнее информация, которую они распространяют, ведь это единственный способ узнать о происходящем в мире. И западным политикам очень не нравится, что российские журналисты представляют их соотечественникам альтернативную точку зрения, никак не вяжущуюся с той повесткой, которую вещают мировые медиакорпорации.

И вот главы МИД стран ЕС нашли предлог, чтобы запретить на территории союза вещание телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik, повесив на них ярлык «сторонников манипулирования информацией».

«Сбылась мечта либеральной Европы. Долго подбирались к RT. Всё время думали, какой бы повод придумать, чтобы раз и навсегда избавиться от неудобного конкурента с огромной аудиторией и миллионными просмотрами. Ведь раньше было бы неудобно: сказали бы критики, что давят свободу слова. А сейчас — прекрасный повод», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Австралийский журналист назвал беспрецедентной ложь западных СМИ о событиях на Украине © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что решение Евросоюза не имеет никакого отношения к заявленным целям остановки военной операции на Украине.

«Или они думают, что Путин без эфира RT на английском, французском или испанском передумает спасать русскоязычное население на Украине или предотвращать разрастание НАТО? Спасибо, конечно, за высокую оценку нашего геополитического потенциала, только вот такое решение ЕС показывает, кто чего стоит, а главное, чего стоит хвалёная европейская демократия», — добавила Симоньян.

По словам Пескова, санкции, принятые западными странами из-за российской военной спецоперации на Украине, серьёзные, но правительство к ним готовилось заблаговременно, принимаются незамедлительные меры по минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики. Всё возможности, потенциал для этого есть, заверил представитель Кремля.

А тот факт, что Европе придётся заплатить высокую цену за солидарность с Украиной, Урсула фон дер Ляйен признала в интервью телеканалу Euronews.

«Россия не начала войну, она её заканчивает. ​​​​​​​Россия все эти годы призывала мировое сообщество дать отпор планомерному уничтожению населения Донбасса. Мир безмолвствовал. Покорное молчание мирового сообщества и игнорирование кровавой катастрофы, которая стала результатом антиконституционного переворота на Украине 2014 года. Эксперименты НАТО и оглушительное молчание западной общественности — вот причины гуманитарной и политической катастрофы в Европе. Этому надо было положить конец, раз Запад отказался от ведения любых переговоров и приветствовал агрессивные заявления и прямые угрозы киевских марионеток в адрес России», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.