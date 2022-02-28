Если ЦБ РФ из-за санкций поднял ставку до 20%, то такова инфляция у нас будет по итогам года. Если у вас есть деньги и вы хотите купить что-то, что вам объективно надо по старым ценам, то покупайте. Если же вы хотите купить что-то впрок, то этого делать не стоит, считает известный экономист и политолог Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Украина.ру.

Ранее ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5 до 20% годовых. Регулятор пошел на такой шаг в ходе внеочередного заседания на фоне обвала рынков из-за военной операции России на Украине и введения санкций против крупных российских банков и, что важнее, самого ЦБ. Уточняется, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

— Алексей Николаевич, насколько этот шаг сможет защитить российскую экономику от западных санкций?

— Смысл повышения ставки означает, что кредиты и ставки по депозитам для населения будут расти. Если говорить о кредитах, то они станут невостребованными, и это затормозит спрос населения на товары и услуги. Если говорить о депозитах, то они станут более привлекательными за счет увеличения процентов по депозитам. Народ не будет брать кредиты и будет вкладывать деньги в банковские депозиты.

Это приведет к сокращению количества денег, которое население принесет на рынок. Произойдет падение потребительской активности не будет потребительского ажиотажа. Никто не будет выносить магазины, потому что сегодня есть товар, а завтра его не будет. Так что это мера для успокоения рынка, которая сработает.

Вторая очень важная мера по успокоению рынка — это введение обязательной продажи 80% валюты всеми экспортерами на рынке. Из-за того, что ЦБ заблокирован Евросоюзом и американцами, он не может продавать на рынке доллары и евро. Но никто не запрещает торговать с Россией и получать за это валюту за границу. Поэтому ЦБ потребовал, чтобы все экспортеры привозили деньги в Россию и здесь их продавали.

Сам он больше не может вмешиваться в интервенции, потому что евро и долларов у него больше нет, а у экспортеров есть, и они будут стабилизировать рынок. Именно поэтому у нас доллар стоит не 200 и не 300 рублей, а немногим больше 90.

Это две главные меры, которые ЦБ принял сегодня с утра, для того, чтобы не допустить развала финансового рынка, на который рассчитывали наши западные партнеры.

— Можем ли мы сейчас не просто ввести контрсанкции против Запада, а сыграть на опережение?

— Нам сложно дотянуться до их фондового рынка без помощи кибератак. Но мне кажется, что в условиях санкций мы можем разрешить в интернете делать все, что угодно. Государство одобрять это не будет, но в качестве ответной меры мы можем закрыть глаза на все, что делают другие частные лица.

Самая важная ответная мера — это зеркальное закрытие российского неба для западных компаний. Для нас закрытие европейского неба — это неприятно, некритично, а для них это большая проблема, потому что это десятки рейсов каждый день туда и обратно. Им приходится облетать Россию, а это лишняя тысяча-полторы километров. Это дополнительное топливо и время. А те страны, которые не вводили против нас воздушных санкций (Китай, Корея, Япония), по-прежнему летают над Россией, что дает им конкурентное преимущество. В условиях блокады российского неба европейские компании будут нести большие убытки. А мы ничего не теряем. Просто на нашем рынке будет больше азиатских компаний. Это для них самая болезненная санкция.

Киевский коридор, АЭС под контролем, вопрос Мариуполя. Хроника событий на Украине на 12:00 28 февраля © РИА Новости, Фалин / Перейти в фотобанк

Все это приведет к болезненным последствиям для Европы. Но все меры, кроме закрытия неба, введены не будут, потому что нам нужны сохранить контакты с Европой для последующего восстановления отношений. Все эти ниточки Россия по своей инициативе разрывать не будет. Их наличие обеспечит ускоренное восстановление отношений после того, как горячая фаза конфликта закончится.

— Сейчас повсюду звучат призывы «покупать ноутбуки и одежду», потому что из-за санкций скоро «ничего не будет». Обоснованы ли такие страхи?

— Да нет, это ерунда. Нам предстоит несколько тяжелых месяцев, пока бизнес будет перестраиваться на новые рельсы. Но сегодня были одни поставщики, завтра будут другие. Да, этот переход потребует денег и времени, но это конечный интервал. Думаю, в течение трех месяцев (максимум полгода) Россия найдет новых поставщиков вместо тех, кто был до этого.

Первое время будет трясти, и если кому-то критически нужны какие-нибудь лекарства или техника, лучше это сделать сегодня. Если это не горит, то лучше подождать несколько месяцев и посмотреть, какие поставщики будут на российском рынке. К тому же надо понимать, что основным поставщиком техники у нас является Китай. У нас с ним отличные отношения и никакие санкции против нас он вводить не будет.

Более того, если Япония поучаствовала в персональных санкциях, то Корея против нас санкции вообще не вводила. А Корея — это Самсунг, это холодильники, телевизоры, автомобили и смартфоны. Российский рынок в любом случае не останется без наполнения японской и корейской продукции. Без товаров мы не останемся, поэтому закупать что-то впрок не очень разумное решение.

Понятно, что нас ждет инфляция. И если ЦБ поднял ставку до 20%, то такова инфляция у нас будет по итогам года. Если у вас есть деньги и вы хотите купить что-то, что вам объективно надо по старым ценам, то покупайте. Если же вы хотите купить что-то впрок, то этого делать не стоит.

— Отключение от SWIFT россиянину конкретно чем-то угрожает?

— Ничем. Отключаются только шесть-семь банков, а в России сотни банков, которые могут проводить операции. Посмотрим, что будут делать банки, отключенные от SWIFT, и на какие системы обмена банковской информацией они перейдут. Понятно, что эти банки не будут сидеть сложа руки. Они будут искать возможности отключения от SWIFT и эти возможности найдут.

Исторический максимум: Центробанк РФ повысил ключевую ставку © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

— Когда будет смысл обсуждать экономическую судьбу Украины, ее долгов и восстановление разрушенных территорий?

— Сначала надо закончить войну на тех условиях, которые нужны нам. Скорее всего, Россия согласится разговаривать с Зеленским. Все-таки он законно избранный президент и любые договоренности с условным Медведчуком, которого Россия поставит на пост президента, будут ничтожны в глазах международного сообщества. Поэтому у России нет другого выхода, кроме как оставить Зеленского и вести с ним переговоры. А он, зная, что нужен России, будет требовать невыполнимых условий. Это означает, что для давления на Зеленского специальная операция будет продолжаться, и это будет затягивать переговоры.

Цель переговоров будет состоять в том, чтобы Украина согласилась на нейтральный статус, обеспечила политические права и свободы, экономическую свободу РФ на Украине по состоянию до 2013 года, и, что очень важно, высокую автономизацию регионов, у которых был бы максимум для осуществления экономической политики. Это приведет к тому, что Харьков, Херсон, Николаев, Одесса предпочтут более тесное экономическое сотрудничество с Россией.

Сейчас многие называют происходящее на Украине «экономической катастрофой» для России. Отчасти это так, но в принципе развитие экономических отношений с регионами Украины может компенсировать России потери от санкций. Россия получает рынок в 15-20 млн человек, у которых нет ни еды, ни лекарств, ни одежды. Поэтому Херсон, Николаев, Днепропетровск и Мариуполь поедут в Ростов для того, чтобы купить все необходимое. И вот этот приток денег и товаров может поддержать нашу экономику в кризисных условиях. Это очень серьезная подпорка, которую надо суметь использовать.