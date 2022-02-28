Главная особенность переговоров украинской и российской делегаций в Белоруссии 28 февраля 2022 года в том, что стороны с самого начала фактически признали переговоры бесперспективными и безрезультатными. Но согласились на них, потому что России и Украине, похоже, нужна передышка

И хотя обе стороны согласились на переговоры без всяких предварительных условий, по мнению большинства обозревателей, нужнее они Украине. Потому что Киев очень надеется, что на время переговоров Россия приостановит активные действия своей военной спецоперации по принуждению Украины к миру.

Такой шанс Украина уже упустила, когда сначала согласилась на переговоры, потом получила новые вводные от западных кураторов и отказалась от встреч с россиянами, а те в это время развили бурную деятельность на полях сражений, окружили несколько крупных украинских городов и фактически завершили захват в гигантский котел группировки ВСУ, занятой войной против ДНР и ЛНР в Донбассе. Для Украины это однозначно чревато потерей самой боеспособной и опытной части своей армии, после чего общее поражение — всего лишь дело времени. И доброй воли россиян, которые пока ведут в осажденных городах боевые действия, направленные против неонацистских формирований в составе ВСУ и щадящие для мирного населения. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Что могут получить на этих переговорах Украина и науськивающий ее на войну коллективный Запада во главе с США? Самый идеальный вариант — это, конечно, мир и вывод российских войск с украинской территории. Но это, как говорится, вряд ли. Россия однозначно не уйдет, пока не выполнит две главные задачи — демилитаризацию и денацификацию современной Украины.

Причем демилитаризация, то есть разгром украинских войск должны привести даже не столько к однозначной капитуляции режима Владимира Зеленского, сколько к изменению внешнеполитического курса развития страны. То есть выполнения внешнеполитических требований России: а) признания Крыма российским; б) признания ДНР и ЛНР в пределах Донецкой и Луганской областей; в) изменения Конституции страны с однозначным отказом от евроатлантической интеграции и членства в НАТО; г) запрета на уже анонсированные венные учения с войсками НАТО, а также прекращения поставок натовского оружия в страну и т.д. и т.п.

Другими словами, России в Украине после окончания спецоперации нужно прекращение военного освоения Альянсом украинской территории и превращения страны в гигантскую агрессивную АнтиРоссию, русофобский полигон и плацдарм, где размещалась бы ракетная угроза российским городам. Без этого вся затеянная военная спецоперация, жертвы и потери России теряют всякий смысл. Война или мир? Момент истины для Владимира Зеленского © скриншот видео

Понятно же, что у России, скорее всего, есть и план по денацификации Украины — изменению внутренней политики страны и ее русофобской парадигмы развития, что однозначно должно включать в себя:

— федерализацию страны с правами каждого региона на выбор региональной внутренней политики без диктата центра;

— запрет на все неонацистские политические и общественные структуры, включая ограничение работы и контроль над НКО и НПО прозападных грантоедов, которые подготовили и предопределили прозападный курс Украины;

— жесточайшую люстрацию и поименную ответственность всех, кто насаждал на Украине всю эту нынешнюю каннибальски-человеконенавистническую идеологию неонацизма-необандеризма под видом «национального возрождения» или построения «украинской Украины»;

— запрет на любую националистическую и ксенофобскую идеологию и практику в политической борьбе и деятельности политпартий и общественных движений, но отказ от политических репрессий и преследований за политические взгляды и журналистскую деятельность;

— организацию открытых судов всех уровней над главными деятелями неонацистского постмайданного режима — от тех, кто совершил госпереворот, до тех, кто реализовывал его задачи, заливая кровью жителей ЛДНР и остальной Украины;

— реформу и кадровую очистку всех правоохранительных органов, особенно их руководящего состава;

— запрет декоммунизации-десоветизации и насильственной украинизации в ущерб других языков и культур, пересмотр ее итогов по желанию и воле населения тех или иных сел и городов, желающих изменить обратно топонимику;

— амнистию всех политзаключенных на Украине и возврат всех выдавленных из страны политиков, журналистов, общественных и культурных деятелей со снятием с них всех (кроме уголовных, разумеется) обвинений неонацистского режима;

— законодательный возврат к равенству языкового и прочего духовно-культурного развития страны.

И практически нет никаких сомнений, что стороны потребуют максимального выполнения своих главных требований. Украина — прекращения спецоперации и вывода войск, Россия — демилитаризации и денацификации.

Но переговоры в лучшем случае могут дать только, повторяю, временную передышку сторонам, необходимую для получения возможных как сиюминутных конъюнктурных, так и перспективных политических и геополитических бонусов.

Для Украины это возможность затормозить российское наступление. А еще надежда на «вундерваффе» — чудо-оружие от Запада. То есть дополнительную максимальную помощь от Запада, который уже не только тотально покрыл Россию санкциями, как «агрессора», но и пообещал Украине завалить ее оружием. Даже Германия, которая как бы воздерживалась посылать свое оружие в зоны конфликтов, размякла и теперь готова вооружать Украину. Европа, по словам ее лидеров, так же готова принимать беженцев из Украины и не против, что ее граждане запишутся в иностранный легион добровольцев для войны в Украине против России. Зеленский предложил солдатам удачи вступать в украинский Иностранный легион © Открытые источники

Максимальный же бонус, на который может рассчитывать Украину, — это решение о срочном принятии ее если и не в НАТО, то хотя бы в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью «Euronews» еще раз подтвердила: «Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях».

И может ведь так случиться, что в пику России Запад в запаре решит, что это время пришло как раз сейчас. И ускоренно примет решение о членстве в евроструктурах. Даже в НАТО, если Украина вследствие поражения все же капитулирует и признает Крым российским, а ДНР с ЛНР — независимыми и таким образом решит проблему пограничных конфликтов с соседями, что по идее должно приблизить вступление в Альянс.

Но и России нужна передышка. Для той же перегруппировки сил на основных направлениях главных ударов. Для того, чтобы на Западе осознали тяжесть введенных санкций и для себя и своей экономики. Не зря же упомянутая фрау фон дер Ляйен и поприветствовала мирные переговоры («Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы ее устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту Путину полностью подорвано»), и признала тяжесть санкций для Европы: «…Конечно же придется заплатить цену за эти меры….Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной». Глава Еврокомиссии подтвердила: ЕС заплатит высокую цену за поддержку Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

С другой стороны, согласие на переговоры хоть и чисто теоретически, но подтвердит миротворческое реноме России, которая заявит о готовности и к переговорам, и к миру после выполнения своих условий. Причем Россия же немедленно сформировала довольно представительную и разнопрофильную группу для переговоров во главе с помощником президента России Владимиром Мединским и уже не меняла ее состав. В отличие от Украины, которая буквально окутала покрывалом секретности и место проведения переговоров, и состав своей делегации.

И хотя у многих специалистов есть вопросы и к характеру переговоров, и к составу делегаций, и к их полномочиям, но мероприятие должно начаться в последний день зимы. И, не исключено, наступившая весна ознаменует не только климатическую оттепель, но и украинско-российское потепление.

Ведь маразм противостояния уже переходит все рамки. Например, из сообщения портала «Diario de Mallorca» стало известно, что в испанском Порт-Адриано на Мальорке украинский моряк, 55-летний механик чуть было не потопил роскошную яхту россиянина. До этого механик проработал у хозяина яхты 10 лет, а тут открыл вентиль в днище и заявил, что таким способом выражает свое отношение к обострившейся ситуации между Россией и Украиной.

Другим морякам удалось закрыть клапаны и предотвратить затопление судна. А слушания местного суда по этому делу 27 февраля закончились тем, что судья принял решение освободить украинца и не предъявлять ему обвинения. Солидарен, значит, с «борцом с Путиным».

И все логично и крайне символично: Запад — реально главный бенефициар украинско-российской грызни, а путь к миру по-любому нужно искать…