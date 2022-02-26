В столице Украины остается тревожная обстановка. Но горожане уже выработали алгоритм коллективных коммуникаций по обеспечению себя безопасностью и продовольствием. В разных районах столицы ситуация неоднородная

Где-то более слышны залпы орудий, в том числе Градов (север и запад столицы), в центре — тише. Жительница Печерска — Людмила рассказывает, как провела вторые сутки: «25 февраля было четыре звуковые сирены. Но после них не было слышно взрывов и стрельбы. Опасаемся, что скоро люди привыкнуть к этому и перестанут боятся и бежать в бомбоубежище, как в той сказке про мальчика, который кричал «волки, волки». И могут потом проигнорировать реальную опасность. Воевать не пойдем, будем защищаться от мародеров. Что говорят киевляне о первых сутках войсковой операции © REUTERS, Umit Bektas

Мы ночевали дома два дня. Хотя, конечно, никто не спит. Удается подремать под утро, начиная с 7 утра. Выходили на улицу в магазин — в центре продукты подвозят оперативно, все есть на полках. В дефиците только хлеб и крупы. За ними очередь, отпускают ограниченное количество. Но нам ни разу не удалось купить.

Очень беспокоит вопрос мародёрства и бандитизма на фоне того, что выдано огромное количество оружия. Наблюдали картину, в магазине молодой и здоровый парень рассказывал друзьям по телефону, что получил оружие — теперь будет защищаться от бандитов. В одной руке держал бутылку водки, во второй — гранаты и автомат. Это наводит ужас. Оружие выдают по паспорту. Всех, без боевой подготовки отправляют на передовую. Появились слухи, что сегодня будет газовая атака, или применено биологическое оружие, видимо, чтобы посеять панику».

На западе столицы в районе Нивок и Виноградаря люди видели установку Град, она периодически стреляет. Жительница этого района — Татьяна рассказала: «Сегодня пришлось выйти в аптеку. Обошли весь район, большинство из них не работает. В продуктовые магазины огромные очереди, почти все прилавки пустые. Постоянно слышны взрывы, стрельбу из автоматов, ракетные залпы. Людей на улицах мало. В основном выходят в магазин, выгулять собаку. Мы находимся дома, многие боятся уезжать и оставлять надолго свои квартиры. Ходят слухи о грабежах. Это многих останавливает от мысли покинуть Украину, выехать в Польшу и Словакию. На вокзале вывозные поезда берут штурмом».

На смену шоку и страху приходит умение адаптироваться к обстоятельствам и выживать. Те, кто ночуют в метро, чувствуют себя в безопасности больше, чем дома и даже не поднимаются на поверхность. В метро почти не слышно стрельбы. О том, как обустроена жизнь в метро рассказала жительница Левого берега.

«В метро тепло и пыльно. Люди хорошо организованы, участливы и помогают друг-другу. Много семей с детьми, домашними животными — коты, собаки, кролики. На станции дежурит полиция, организовывает порядок. Спать в убежище сложно, мы ходим домой поесть и помыться, подремать хоть пару часов. Туалет на станции хороший, чистый. Есть туалетная бумага, освежитель воздуха, даже антисептик. Все следят за безопасностью, не разрешают снимать на телефон внутри убежища. Паники ни у кого нет, истерик тоже. Все собраны и мобилизованы».

Есть те, кто в это сложное время вынуждены ходить на работу. Это работники стратегических объектов. Например, хлебозаводы работают на повышенных мощностях. Работница хлебозавода поделилась: «Мы провели первую ночь в подвале — очень плохие условия. Вторую ночь нам разрешили разместиться в убежище хлебозавода вместе с семьями. Здесь комфортное бомбоубежище глубокого залегания, нет даже телефонной связи. Но здесь тепло, сухо, есть хлеб, сухари, вода. Также организованы типа полупостели, можно лежать на них. Спим сменами. На хлебозаводе есть душ и хорошие туалеты, так что чувствуем себя комфортно и в безопасности. Очень ждем мира».