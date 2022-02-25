До 10 марта должен наполниться водой Северо-Крымский канал. Необходимые распоряжения даны, ведётся подготовка. Если днепровская вода вернётся в Крым, о вододефиците можно будет забыть, а в бюджете полуострова будут сэкономлены миллиарды рублей

Сейчас специалисты проверяют механизмы, изучают состояние канала как на территории Крыма, так и на Украине, убирают заросли кустарников и даже деревья, выросшие за 8 лет. Днепровская вода на полуострове — это окончание водного геноцида, устроенного украинской властью после событий 2014 года. Тогда общественники предрекали, что Крым станет пустынью.

Долгий путь к справедливости

Последствия действительно были катастрофические. В срочном порядке пришлось отказываться от выращивания риса и переходить на менее водозатратные варианты ведения сельского хозяйства. В сёлах многие жители отказались от огородов, так как полив стал слишком дорогим. Вододефицитные 2018-2020 года привели к тому, что в нескольких городах полуострова вода подавалась по графику. Жители сёл начали жаловаться на засоление почв возле озера Сиваш, также были сообщения о том, что вода уходит из колодцев. Подача воды в Крым восстановлена – Минобороны России © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

И это лишь малая толика примеров, к чему привёл геноцид украинский власти против жителей Крыма. Ущерб от водной блокады был документально подтверждён в размере 1,5 трлн рублей. Однако итоговая сумма может быть значительно больше, так как подсчёты ещё ведутся, об этом заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Тем не менее, с основными проблемами крымские власти оперативно справились. Сельское хозяйство быстро поставили на новые рельсы, строительство жилых микрорайонов продолжилось, промышленность не испытывала острого дефицита в воде. И теперь есть надежда на то, что большая вода снова окажется в Крыму. Труд сотен тысяч советских людей, годами строивших Северо-Крымский канал для своих детей и внуков будет возрождён.

«Мой дедушка работал на Северо-Крымском канале, — рассказывает Елена Стригайлова из села Желябовка Нижнегорского района. — Он часто вспоминал, как люди трудились день и ночь ради того, чтобы у нас была вода. Когда канал перекрыли, он долго не мог прийти в себя. Для него это был удар. Как политики и террористы, ничего не сделавшие для строительства этой водной дороги жизни, посмели так поступить! Дедушка говорил при жизни, что мы обязаны вернуть канал, потому что это наследие всего СССР, не имеют права украинцы распоряжаться им как краном у себя дома».

Вода будет!

В Госкомводхозе Республики Крым сообщили, что сегодня проводятся все необходимые работы для подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. На фотографиях, массово появившихся в интернете, пока видна только вода, которую канал получает из подземных источников.

«Это вода из подземных источников Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского водозаборов, — поясняет Альберт Кангиев, зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК. — В ближайшее время мы планируем закачать до 10 млн. кубических метров воды в Феодосийское водохранилище, чтобы Феодосийский и Судакский регионы были обеспечены водой».

По словам Кангиева, подготовка к днепровской воде не займёт много времени, так как на протяжении 8 лет в филиалах проводились работы по уходу за каналом. Специалисты следили за состоянием механизмов, проверяли прочность бетонных конструкций, убирали траву. Крым собирает гуманитарную помощь и ждет беженцев из Донбасса © Единая Россия

«Сейчас параллельно меняется силовое насосное оборудование, два насоса уже стоят на месте, проводится обвязка. Всего будет поменяно 4 силовых насоса, — добавил Кангиев. — Для поддержания оборудования в рабочем состоянии проводились работы по силовому насосному оборудованию — насосы с определённой периодичностью прокручивались, ставились на просушку».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов лично проверил состояние Северо-Крымского канала около Каланчака. Он отметил, что есть проблемы, решение которых займёт определённое время.

«Часть русла канала на территории Украины заросла лесом, — добавил Аксёнов. — Работы по расчистке займут около двух недель. Также необходимы технические решения для восстановления заслонок, подорванных националистами».

Крымчане тут же предложили привлечь к работам разные категории людей. Одни высказались за то, что «украинские фашисты исправили то, что натворили». Другие и вовсе озвучили креативные решения.

«Сергей Валерьевич, есть предложение отправить на эти работы должников по алиментам», — обратилась к главе республики Людмила Нечаева.

Пейте, сколько хотите

Спокойно и с позитивным настроем к возвращению днепровской воды отнеслись крымские учёные. Они считают, что это поможет закрыть многие вопросы и сэкономить миллиарды рублей из республиканского и федерального бюджетов. Строить новые водохранилища, опреснительные установки, бурить очередные водозаборы и так далее теперь не нужно. Воды будет в избытке.

«Днепровская вода позволить напитать грунтовые и артезинские источники, — объяснил Геннадий Самохин, глава российского союза спелеологов, старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского. — В первую очередь это касается горного Крыма. Проще говоря, если вода потекла по поверхности, она восстановиться и на глубине». Аксенов объяснил Верховной Раде, почему Крым ушел в Россию © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Напомним, что обильные осадки 2021 года и начала 2022 года обеспечили Крым водой. К примеру, Аянское водохранилище наполнено на 100%. В середине феврале в него поступало 100-200 тысяч литров воды в сутки. Одно из крупнейших в Крыму — Симферопольское водохранилище — заполнено на 56%. В 2021 году оно было абсолютно пустое — по его дну ездили автомобили, после полного обмеления в 2021. Специалисты утверждают, что к маю оно наполниться за счёт осадков до 90-100%.

Острой необходимости в днепровской воде у нас нет. Полуостров пережил засуху и готовился к тому, чтобы она больше не повторилась. Но вернуть наполненный водой Северо-Крымский канал — это дело чести. И остались считанные дни до того, как историческое событие случится.