Президент Украины Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине в течение 90 дней. Киев пережил неспокойную ночь, а западные хакеры объявили России войну. В Донбассе украинские морпехи сложили оружие

Указ о мобилизации был опубликован на сайте Офиса президента Украины в ночь на 25 февраля.

«Постановляю объявить и провести общую мобилизацию», — отмечалось в документе. Лучше поздно, но навсегда. Почему личная ночная капитуляция Зеленского ничего не стоит © REUTERS,

Согласно указу, мобилизацию следует провести в течение 90 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, а также города Киева.

К тому времени Украина понесла существенные потери.

«По последним данным, сегодня погибли 137 граждан (Украины), среди них 10 офицеров, получили ранения 316», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В эту ночь он также заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе.

«Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?» — отметил президент Украины.

Но разговоры разговорами, а война войной. И что касается последней, то здесь власти Украины пошли на весьма неоднозначные шаги.

На шаг ближе к анархии

В Киеве решили массово раздать оружие. Об этом сообщило РИА Новости Крым со ссылкой на украинские СМИ, которые в свою очередь цитировали представителя президента в Конституционном суде Фёдора Вениславского.

Чтобы получить оружие нужен был только паспорт.

«Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов», — сказал Вениславский украинским журналистам. Из Одессы бегут нацисты. Хроника событий на Украине на 17:00 © REUTERS, Volodymyr Petrov

Данные из паспорта получателя боевого автомата вносятся в базу, после чего боевое оружие закрепляют за добровольцем.

Многих жителей Киева такая информация насторожила: фактически, оружие на руки получили все желающие. И как это аукнется украинской столице в будущем, остаётся только гадать.

Тем временем украинские СМИ и соцсети распространили видео сбитого над Киевом летательного аппарата. Некоторые утверждают, что это ракета. Обломки аппарата упали на жилой дом в украинской столице.

«По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами украинского ПВО и упал в Дарницком районе около дома по адресу — ул. Кошица 7а», — заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Некоторые из жителей Киева задались вопрос о целесообразности поражения средствами украинской ПВО неизвестного летательного аппарата: ранее Минобороны РФ подчёркивало, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Согласно заявлению российского оборонного ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве обороны РФ заверяли, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Тем временем продолжает оставаться напряжённой ситуация и в других регионах Украины. Так, сообщалось об ожесточённых ночных боях в Сумах. Кроме того, сообщается о минировании и подрыве украинскими военными мостов.

Утром 25 февраля не только в Киеве и Чернигове, но и во Львове объявили воздушную тревогу.

«Львов! Необходимо направляться в укрытие. Только что прозвучала сирена, которая означает воздушную тревогу», — сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В Донбассе тоже всё непросто.

Одни уже не воюют, другие — используют «живой щит» В Крыму надежнее всего! Верим своим! Как полуостров поддержал операцию российской армии в Донбассе © Gettyimages

С одной стороны, украинские военные начали сдаваться. Так, сложили оружие военнослужащие 36 бригады морской пехоты. Они подписали в Донецке обязательство не участвовать в боевых действиях

«Главный сержант принял это решение после отказа гранатомётов NLAW. Сейчас подписывают обязательство никогда в будущем не участвовать в боевых действиях», — сообщил канал «Донбасс решает» со ссылкой на военкора Астраханя из столицы ДНР.

Примечательно, что ранее РИА Новости сообщили о том, как министр обороны Украины Алексей Резников заявил об использовании иностранного вооружения.

«Мы активно используем образцы современного оружия, которое получили от партнеров, завтра его будет больше», — отмечал Резников в ночь на 25 февраля.

Несмотря на сдачу некоторых украинских военных, ситуация в Донбассе напряжённая.

«В Горловке и ее округе с утра гремит стрельба. Может быть, и не как в самые худшие времена текущей войны, но тоже мало приятного», — сообщил «Донбасс решает».

Неспокойно и на других направлениях. Утром в поселке Свердлово — между городами Макеевка и Харцызск — были отчетливо слышны взрывы на юге.

«Предположительно, Еленовка. Прямо похоже на "Грады". Я на местное кладбище заехал. Лично слышу грохот», — сообщил каналу житель Свердлово Александр.

А до этого данный Telegram-канал сообщил об обстановке в Мариуполе.

«В Мариуполе нацбат "Азов" блокирует эвакуацию мирных жителей — хотят прикрыться ними, как живым щитом. Ещё хотят, чтобы было как можно больше жертв среди гражданского населения — нацистам нужна кровавая картинка», — указывалось в публикации канала.

При этом к конфликту подключилась и третья сторона.

России объявили войну

Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT, который вечером 24 февраля подвергся атаке.

«Коллектив Anonymous официально объявляет войну России», — говорится в заявлении группировки в Twitter.

Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine. Агафонов: решение о спецоперации РФ было неизбежным © vk.com, Артем Агафонов

Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США. Также сообщалось о проблемах с доступом к ряду правительственных сайтов.

Тем временем ЕС договорился о санкциях в отношении России. Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила в ночь на 25 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Утверждённый сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных», — сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.

Ещё раньше дополнительные санкции ввели США.

Но всё это вряд ли поможет Украине.

Около 8:30 по Москве президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал к переговорам.

«России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», — заявил он.

Но буквально через десять минут власти Горловки, что в ДНР, сообщили о том, что ВСУ начали новые обстрелы города и пригородов. Под обстрелом оказались Зайцево и посёлок шахты имени Гагарина.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой.