Президент США Джо Байден расширил ограничительные меры в отношении РФ, признавшей независимость ДНР и ЛНР и начавшей спецоперацию в регионе, и даже готов ввести санкции лично против российского лидера Владимира Путина, однако не все решения попали в точку

Анонсированное Белым домом выступление главы государства, посвящённое ситуации на Украине, состоялось с 1,5-часовым опозданием.

Президент США Джо Байден в видеообращении к населению объявил о введении новых антироссийских санкции, а также ограничениях на экспорт в РФ, которые, по его словам, «дорого обойдутся российской экономике». Из Одессы бегут нацисты. Хроника событий на Украине на 17:00 © REUTERS, Volodymyr Petrov

«Мы блокируем ещё несколько крупных банков. Это означает, что их активы в США будут заморожены. В их число входит ВТБ, второй самый крупный банк в России. Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около $1 трлн. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы. Санкции, которые мы налагаем на все эти банки, будут иметь больше последствий, чем (возможное отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей — ред.) SWIFT», — сказал он.

Чуть ранее Байдена спросили, почему отключение РФ от SWIFT не включено в пакет объявленных им санкций, и президент ответил, что в настоящий момент часть европейских стран не хочет идти на такой шаг, но возможность введения этой меры по-прежнему не исключается.

Как уточнило Министерство финансов США, ограничения коснутся 11 юридических лиц: Сбербанк (всем финансовым институтам США предписано закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка в течение 30 дней); банк «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка вместе с дочерними структурами (как отмечено в пресс-релизе ведомства, эти 3 финансовых института играют значительную роль в экономике РФ, контролируя совокупные активы на $80 млрд); Газпромбанк. Санкции против финансовых учреждений «резко ограничивают» возможности критически значимых секторов российской экономики выходить на мировые рынки, привлекать инвестиции и использовать американский доллар, заявило министерство.

Байден добавил, что новые ограничительные меры со стороны Вашингтона затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний с активами, которые превышают $1,4 трлн. К тому же он намерен ограничить возможности России вести бизнес не только в долларах, но и в фунтах, йенах. Блеф не удался: Запад боится вводить жёсткие санкции против России за признание ДНР и ЛНР © AP, Jose Luis Magana

«Мы рассчитываем, что мы наполовину сократим экспорт (Россией — ред.) высокотехнологичной продукции. [Это окажет существенное негативное влияние] возможность модернизации военной отрасли и нанесёт урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесёт ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности», — заявил американский президент.

Из сообщения Министерства торговли США следует, что меры экспортного контроля затрагивают полупроводники, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики.

В связи с этим генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил пояснить некоторые детали.

«Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя», — написал он в Telegram-канале.

Рогозин задался вопросом, хотят ли Соединённые Штаты запретить всем странам выводить свои космические аппараты на самых надёжных в мире российских ракетах, и сразу же отметил, что Вашингтон это уже делает и планирует окончательно уничтожить с 1 января 2023 года мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на наши ракетоносители, но для России это не новость, и здесь она тоже готова действовать.

«Вы хотите уничтожить наше сотрудничество на МКС? Так вы это уже делаете, ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов. Или вы хотите самостоятельно управлять МКС? Может, президент Байден не в теме, так объясните ему, что коррекция орбиты станции, её уклонение от опасных сближений с космическим мусором, коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Ещё есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски — ваши. А вы к ним готовы?» — добавил он.

Рогозин дал США дружеский совет: пока ещё по-партнёрски предложил не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера».

Геополитическая картина неуклонно оказывает влияние на биржевые индексы и стоимость энергоресурсов — на фоне обострения отношений между Россией и Западом цены на нефть и газ в последние месяцы стабильно растут. Байден в телеобращении обратился к американским энергетическим компаниям с просьбой не использовать сложившуюся ситуацию, чтобы взвинтить цены ради получения выгоды.

Аналитики британской консалтинговой компании Wood Mackenzie пришли к выводу, что санкции на экспорт энергетических ресурсов из России из-за военной операции на Украине немыслимы: «В условиях роста мировой экономики мир нуждается во всех сырьевых товарах, которые он может получить, не в последнюю очередь в российском экспорте газа, нефти, угля, металлов, продуктов нефтехимии и удобрений. Санкции на экспорт этих товаров первой необходимости немыслимы — быстрых решений в случае прекращения поставок из России не существует». Энергетическое самоубийство. Канцлер Германии ударил по Европе — резко дорожают нефть и газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути», — заявил Байден, отметив, что большинство стран в мире не согласны с действиями российского руководства. — России предстоят холодные дни».

Президент США следил за высказываниями российского коллеги, но не считает, что недооценил его.

«Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чём это», — утверждает Байден.

Однако никаких имперских замашек у президента РФ Владимира Путина нет, неоднократно подчёркивал российский лидер, нет у Москвы и планов по захвату Украины, про что он тоже неоднократно говорил.

Байден не только не собирается проводить переговоры с президентом РФ, но и, более того, готов даже ввести санкции лично против Путина.

«Конечно, персональные санкции против президента страны будут означать разрыв дипломатических отношений. Вы знаете, контакт (Путина и Байдена — ред.), безусловно, будет по той простой причине, что американцы сейчас заинтересованы в сохранении Украины как антироссийского проекта хоть в каком-то качестве. Если уж не удастся в границах на 23 февраля её сохранить, то хотя бы как основу будущего проекта», — уверен доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

По словам эксперта, Запад и США планировали, чтобы Россия остановилась на Украине на каком-то рубеже, а остальная часть Украины сохранялась бы как подконтрольное Западу государство.

«Чтобы это сохранить, нужен новый некий новый план «Медведев-Саркози» (который был разработан в августе 2008 года для предотвращения полномасштабной войны между Грузией с Абхазией и Южной Осетией — ред.), а чтобы он был, нужен какой-то контакт, поэтому пока Запад и не спешит вводить какие-то сверхсанкции против России. Конечно, США заинтересованы в том, чтобы не произошло полного коллапса украинского государства, поэтому будут попытки сейчас найти некоего посредника, чтобы предложить России остановиться на некоем рубеже», — сказал Фененко.

И претендент на такую роль есть — президент Франции Эммануэль Макрон хочет повторить дипломатический успех своего предшественника Николя Саркози. Глава Пятой республики провёл переговоры с Путиным примерно в то же время, когда в Америке транслировали обращение президента США. Станет ли Макрон героем? Французский президент хочет повторить сценарий Саакашвили © РИА Новости,

«Он (Путин — ред.) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей. Российские войска начали жестокую атаку на людей Украины — без провокации, без нужды, несправедливо», — заявил Байден.

При этом Байден проигнорировал ряд важных фактов, делающих его конструкцию антироссийских санкций зыбкой и лживой. Россия в декабре 2021 года направила Штатам и НАТО проект документов о взаимном предоставлении гарантий безопасности, однако и те, и другие проигнорировали ключевые требования Москвы: нерасширение НАТО, прежде всего за счёт Украины; отказ от создания военных баз на территории постсоветских государств, не входящих в НАТО; возврат военных потенциалов и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. Тпе же не надо забывать, что именно Киев за семь лет ничего не сделал по реализации минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН в феврале 2015 года.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что де-факто отказ Запада от принятия российской инициативы по гарантиям безопасности стал «спусковым крючком» для признания ЛНР и ДНР.

«Западные партнёры считали, что Россия, предлагая новую модель архитектуры в Европе, продолжает блефовать и шантажировать. Однако признанием ЛНР и ДНР Кремль доказал, что не блефует и будет дальше действовать в рамках своей логики, невзирая на последствия для отношений России и Запада, поскольку РФ уверена, что Запад всё равно отказаться от этих отношений не сможет», — написал политолог на своей странице в Facebook.

Что касается поддержки Украины со стороны США, о которой американские чиновники говорят при любом удобном случае, то в нынешней ситуации Киеву не стоит слишком рассчитывать на неё.

«Я снова повторю, что наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге», — заявил Байден в своем телеобращении.