Операция освобождения, спасения и возмездия. Не против Украины, а против неонацистской хунты

Президент России Владимир Путин ранним утром 24 февраля 2022 года обратился к нации и объявил о проведении специальной военной операции в украинском Донбассе, на территории только что признанных ДНР и ЛНР. Их лидеры Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к РФ за военной помощью, так как ВСУ в это утро, что называется, «перешли границу у реки»



То есть украинские военные начали провокации против республик, открыли огонь, вторглись и попытались захватить на их территории населенные пункты и господствующие высоты.

И нарвались — Россия ответила ЛДНР согласием. Как сказал Путин, он принял решение в полном соответствии с Уставом ООН, позволяющим принуждать агрессора к миру, и договорами о взаимопомощи, которые были подписаны между Москвой, Донецком и Луганском.

Причем российский президент изначально заявил, что операция направлена не против народа Украины, а против неонацистской хунты, которая взяла страну и людей в заложники. Отдельно Путин призвал украинских военных не выполнять приказы своих неонацистских командиров, сложить оружие и идти домой. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

«Вы давали присягу народу Украины, а не антинародной хунте. Все, кто сделает это, смогут спокойно покинуть зону боевых действий», — отдельно отметил президент. Российская армия действительно пока только высокоточным оружием подавляет военную инфраструктуру, аэродромы и авиацию, объекты ПВО в Украине. То есть наносит удары по штабам принятия решений и фабрикации приказов.

И если не начнется широкомасштабная война, значит то, что происходит, уже можно назвать операцией освобождения, спасения и возмездия.

Освобождения Украины от неонацистской хунты, которая пришла в ней к власти после антиконституционного военного переворота ровно 8 лет назад, 22 февраля 2014 года. И начала масштабное переформатирование страны в АнтиРоссию, в которой должно быть уничтожено все, что составляло суть прежней Украины: мирное сосуществование и дружба между народами, память о прежнем общем и славном прошлом, вера, русский язык, традиции, духовность.

Суть происходящего очень хорошо можно понять, сравнивая слова и дела правящего режима. Президент Украины Владимир Зеленский, 24 февраля обратившись к украинскому народу, пафосно и пространно заявил: «Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в независимой Украине». Назад уже ничего не вернуть. Зеленский, убейся об стену! Эксперты о выходе Донбасса из Украины © REUTERS, Matt Dunham

Красиво? Бесспорно, даже памятью деда, который в Великую Отечественную войну воевал на фронтах под командованием маршала Георгия Жукова, спекульнул и прикрылся. Но днем ранее Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Потому что, уверены укро-министры, это нецелесообразно в связи с «вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины».

Этот документ был принят 3 сентября 2011 года в Душанбе и ратифицирован с оговоркой законом Украины от 18 апреля 2013 года. Он предусматривал обязательства стран-подписантов осуществлять мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников. Кроме того, участники соглашения обязаны продолжать поисковую работу, обеспечивать захоронение погибших военнослужащих с воинскими почестями, организовывать освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств-участников СНГ.

Нардеп Максим Бужанский в своем тelegram-канале по этому поводу выхода из соглашения написал: «Я бы предложил назвать этот законопроект — Плюнь Деду на могилу, согласитесь, звучит адекватно содержанию. И, безусловно, поможет в отражении агрессии. Такие вещи, они всегда помогают, нам ли не знать».

А знать есть что. По всей стране целенаправленно и системно были уничтожены все памятники Жукову и по видом декоммунизации и деколонизации приступили к демонтажу и уничтожению памятников воинам Великой Отечественной войны, а сам этот термин был запрещен и выведен из обихода под страхом тюремного наказания.

А буквально на днях в Киеве приступили к уничтожению мемориального комплекса погибшим героям, который расположен на пересечении улиц Героев обороны и Генерала Родимцева, на месте братской могилы. У бронзовой фигуры молодого солдата с винтовкой, прижимающего к груди колоски, сбили все и разбили все мемориальные доски и их осколками вымостили разбитую брусчатку:

При этом правящие неонацисты фактически взяли в заложники прах Героя Советского Союза Николая Кузнецова и генерала армии-освободителя Киева от гитлеровцев Николая Ватутина, похороненных во Львове и Киеве. Их хотят продать в Россию или обменять на содержащихся в российских тюрьмах украинских террористов.

Далее Зеленский сказал: «Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами».

Да, украинцы и русские как бы разные. Да, в Украине они живут в одном государстве и имеют там равные права, как и записано в Конституции. А только в этом году русский язык был фактически окончательно и бесповоротно вытеснен из СМИ и сфер образования и культуры, начались увольнения учителей даже за разговоры на русском во время школьных перемен, а сам Зеленский, ранее обратившись к жителям ЛДНР, открыто призвал: чувствуете себе русскими — валите в Россию и освободите украинскую землю.

Но это их земля! И дети Донбасса не должны сидеть в подвалах, прячась там от украинских бомб, мин и снарядов, как им и пообещал еще один президент Украины Петр Порошенко, который бросил против части своего народа авиацию, танки и артиллерию

Вот от этого специальная военная операция и должна освободить Украину и спасти ее народ, предоставив им право, как сказал Путин в обращении, самим принимать решения и определять свою судьбу.

Предлагает это сделать Путин при помощи демилитаризации и денацификации. Как это и было после 1945 года в Германии, которую освободили от нацистской диктатуры Адольфа Гитлера, у которого политические предшественники нынешних украинских неонацистов находились в услужении в расстрельных взводах и зондеркомандах в Бабьем Яру и тысячах других мест массового уничтожения советских людей.

Потомки тех коллаборационистов-убийц думали, что после 2014 года взяли реванш и попытались залить кровью и загнобить политическими репрессиями уже современную Украину. Но история рассудила по-другому: как у нацизма, так и у неонацизма будущего на земле победителей нет.

И потому эта спецоперация России по принуждению Украины к миру и демократии — это еще и операция возмездия. Тем, кто совершил незаконный переворот и пролил кровь в центре Киева. Тем, кто сжег несколько десятков человек в Одесском Доме профсоюзов только за то, что они думали иначе, чем хунта. Тем, кто потом послал армию против непокорных ЛДНР, не принявших госпереворот, и убил там около 10 тысяч мирных жителей, в том числе, и 200 детей:

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Тем, кто потом в течении 8 лет не только держал на прицеле и в страхе население самопровозглашенных ЛДНР, но и начал превращать всю страну в огромный неонацистский отстойник с концлагерями для всех несогласных, с подавлением прав и свобод, с разрушением экономики и социальной сферы, с нищетой и лишениями для большинства собственного народа в угоду внешним кураторам, заказчикам и спонсорам.

Вопрос спецоперации уже обсуждается в ООН, где представитель России Василий Небензя уже призвал не называть ее войной, потому что Россия ни с кем не собирается воевать. Но и терпеть произвол и беспредел в исполнении Украины, которую напичкал оружием коллективный Запада и тем самым породил иллюзию всесилия и безнаказанности, толкнул на военную провокацию, больше не будет.

Этим людям Путин, напоминаю, сказал специально: «Мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

При этом Путин честно и открыто предупредил все потенциальные третьи стороны, которые могут вмешаться в спецоперацию на стороне украинской хунты: получите такой ответ, которого еще не знали. И это правильно: предупрежден, значит, вооружен и, не исключено, спасен. Несмотря на все планы НАТО, готовность давить на Россию и обещания всем миром помочь украинскому режиму.

В Украине уже введено военное положение, и Зеленский заявил: «…Я говорил с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие….Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины. Вскоре я опять выйду на связь. Без паники. Мы сильные и готовы ко всему».

То есть президент Украины опять побежал за помощью и защитой к иностранцам, которые до того многократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не будут воевать за Украину вместе с украинцами. Украинцы для них — пушечное мясо и расходный материал, который они вместе с Зеленским и хотя сейчас пустить в ход и работу.

Вот чтобы освободить и защитить от этого и покарать за это, и задумана военная спецоперация. Но по-любому — только не было бы войны!