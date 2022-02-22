Во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поручил остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток - 2». Это сделано на фоне продолжающегося роста цен на газ в Европе

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) будет заморожен. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава правительства Германии указал, что попросил министерство по делам экономики и защиты климата отозвать существующий отчёт по анализу надежности энергоснабжения, который был подготовлен Федеральным агентством по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в Бонне.

«Звучит технически, однако это — необходимый шаг в соответствии с административным правом, чтобы не могла воспоследовать сертификация газопровода», — отметил он.

Без такой сертификации «Северный поток — 2» не может быть введен в строй. Рада пригрозила России отключением от SWIFT за признание ЛНР и ДНР © ba.org.ua

Профильный департамент Минэкономики ФРГ даст новую оценку безопасности снабжения с учётом «изменений в последние несколько дней», пояснил канцлер.

«На данном этапе важно — помимо первоначальных санкций в отношении РФ — предотвратить дальнейшую эскалацию и тем самым ещё одну катастрофу. На это нацелены все наши дипломатические усилия», — указал Шольц.

«В Совете Безопасности ООН вчера ночью мы и другие государства уже дали понять, что действия России (признание независимости ДНР и ЛНР — прим.) не имеют ни малейшей поддержки в мире», — добавил он.

В свою очередь, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что уже отозвал доклад министерства по «Северному потоку — 2» из Федерального сетевого агентства.

«На этом фоне сегодня утром я, точнее, моё министерство, сообщило Федеральному сетевому агентству, что доклад по вопросу безопасности энергоснабжения, который является частью согласования «Северного потока — 2», отозван. Согласование «Северного потока — 2» обусловлено двумя условиями: выдача сертификации BNetzA, там речь идет экономико-политических вопросах, как анбандлинг, то есть разделение ролей владельца и оператора, а также об оценке безопасности снабжения», — сказал Хабек на пресс-конференции во вторник.

Энергетическое самоубийство. Канцлер Германии ударил по Европе — резко дорожают нефть и газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ангелы Меркель, она была завершена 26 октября прошлого года. Тогда было заключено, что «Северный поток — 2» не угрожает безопасности энергоснабжения Германии.

«Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждает к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будет последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван. Он является условием осуществления сертификации. Будет сделан новый анализ, и пока этот анализ не завершен или если эта оценка не будет позитивной, то "Северный поток — 2" нельзя будет согласовать», — подчеркнул Хабек.

Министр экономики ФРГ в очередной раз призвал к снижению зависимости Германии от поставок газа из России.

«Односторонняя зависимость от одного поставщика, который в последние недели и месяцы показал себя геополитически неблагонадёжным или который играет по своему расчету, её нужно преодолеть. Этому будет дана оценка в докладе о безопасности снабжения. Цель — как можно быстрее отказаться от ископаемого топлива, в том числе газа. До этого политический надзор за безопасностью снабжения должен быть усилен», — сказал Хабек.

Министр также заявил, что безопасность энергоснабжения Германии обеспечена, несмотря на решение по «Северному потоку — 2».

«Если говорить об объёмах, то у нас потребности в примерно в 90 миллиардов кубометров газа в год. Мощность немецких газохранилищ — 23 миллиардов кубометров газа в случае полного заполнения. Потенциал СПГ для гарантирования поставок зимой имеется. Таким образом, снабжение газом в Германии обеспечено. Другое дело, что нужно быть честными — цены на СПГ дороже. Мы видели это этой зимой, что вопрос цен не учтен в расчете мощностей», — признал Роберт Хабек.

Однако заявления немецкого министра о потенциале поставок сжиженного природного газа (СПГ) слишком оптимистичны. Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад аль-Кааби 22 февраля на пресс-конференции после саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что объёмы поставок газа из России в Европу в настоящий момент не может заместить ни одна страна.

«В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30-40% поставок в Европу идёт от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объёмов СПГ», — сказал министр.

Как известно, Катар на данный момент является крупнейшим в мире производителем СПГ.

Как отметил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Киев) Дмитрий Марунич, решение Минэкономики ФРГ действительно может затянуть сертификацию газопровода «Северный поток — 2» на более длительный период, чем ожидалось ранее, когда в этом процессе была сделана пауза для регистрации немецкой «дочки» компании Nord Stream 2 AG.

«При этом я всё равно не вижу оснований полагать, что эта сертификация, в конце концов, не будет проведена. Прогнозов об окончательном срыве сертификации я дать не могу», — заявил Марунич.

По мнению эксперта, задержка с запуском «Северного потока — 2» негативно скажется на экономике Германии, потому что СП-2 — это дополнительный источник газа, который, с высокой вероятностью, позволил бы снизить цены на этот энергоноситель.

«Теперь ожидать такого снижения не приходится на протяжении длительного периода, что будет наносить удары по экономике не только ФРГ, но и других стран Евросоюза», — отмечает он.

По словам Марунича, решение Минэкономики Германии, как и возможные решения структур ЕС в отношении СП-2, в первую очередь являются политическими.

«Европейские чиновники действуют по своим процедурам, поэтому ожидать скорого завершения сертификации СП-2 — а в этом процессе предусмотрено участие Еврокомиссии — я бы не стал», — считает он.

Говоря о возможных действиях России, Марунич высказал предположение, что в Москве не будут торопить Европу с сертификацией «Северного потока — 2».

«Ныне цены на газ высокие, выручка «Газпрома» резко выросла в 2021 году и продолжает оставаться сверхплановой. Поэтому Россия, осознавая своё влияние на газовом рынке Европы, не будет прилагать чрезмерных усилий для ускорения процесса сертификации СП-2», — считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Канцлер ФРГ заявил о приостановке сертификации «Северного потока-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 10%. Дополнительное давление на рынок осуществляют практически пустые подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе. Так, по состоянию на 17 февраля 2022 года в ПХГ Европы осталось менее 5% летних запасов, подсчитали в «Газпроме», опираясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Потому неудивительно, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе цену в две тысячи евро за газ в связи с затягиванием ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал Медведев в Twitter.

Прогноз может показаться страшилкой, но когда в июле 2008 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена газа в Европе может достигнуть 1000 долларов за тысячу кубометров, в это тоже никто не поверил. Однако уже в конце 2021-м цена газа на европейских биржах не только преодолела этот рубеж, но превысила и 2000 долларов за тысячу кубов. Будут ли готовы платить такую (а то и более высокую) цену немецкие бизнесмены и рядовые потребители, то есть избиратели — покажет время.