Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина

Россия признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР, и часть Донбасса перестала быть украинской. Теперь уже официально и, скорее всего, навсегда. Это было красиво и убедительно или, если хотите, убедительно и красиво. Потому что Путин подробно и аргументировано доказал, что так и должно было быть. Причем давно

Но теперь все главное только начинается. Главный тезис обращения Путина к россиянам, в котором он обосновал признание двух республик, сводился к тому, что ДНР и ЛНР — логичный результат и продукт всего развития Украины, которая была создана искусственно и владела этими территориями только благодаря уступчивости России. И молчаливого ее согласия на волюнтаристские решения КПСС — прежней правящей Коммунистической партии СССР.

По словам президента России, Украина — это страна «имени Ленина», потому что лидер коммунистов-большевиков Владимир Ленин — «ее автор и архитектор», который сконструировал новую национальную республику, отдавая в ее состав территории, которые изначально никогда ей не принадлежали. В первую очередь — Донбасс и Новороссию. А потом последователи Ленина — Иосиф Сталин и Никита Хрущев — «домазали» украинскую территорию землями, отобранными у Польши (Галичину и Волынь), Венгрии (Закарпатье), Румынии (Буковину и Южную Бессарабию) и России (Крым).

Поэтому главный посыл путинской речи в том, что Крым в 2014 году, а ЛДНР сейчас — это не последние регионы Украины, которые «ушли» или «в родную гавань», как полуостров, или в самостоятельное плавание, как две республики Донбасса.

И первыми могут стать две трети Донецкой и Луганской областей, на территории которых 11 мая были проведены всенародные референдумы о самоопределении, а 12 мая провозглашены независимые ДНР и ЛНР, которые подписали договор о создании Новороссии и попросились в состав России. Причем, по данным местных ЦИК, в ЛНР высказались за независимость республики 96,2% проголосовавших, а в ДНР — 89,07%. То есть более чем внушительно.

Этот проект Новороссии был заморожен через несколько месяцев после подписания первых и вторых Минских соглашений («Минска-1» и «Минска-2») о мире в Донбассе и об условиях возвращения республик в состав Украины с особым статусом, закрепленным в Конституции страны. Российские войска останутся в Белоруссии. Итоги военных учений «Союзная решимость» © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Украина же вот уже восьмой год подряд отказывается выполнять Минские соглашения, и потому ЛДНР вернулись к идее своей независимости. А Россия вполне логично признала ее и подписала с республиками договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. В том числе, — и это самое главное! — в области военного взаимодействия, в соответствии с которым президент России как верховный главнокомандующий уже приказал войскам России обеспечить безопасность двух республик-союзниц и призвал Украину прекратить военные действия и огонь на их границах.

И, как свидетельствуют очевидцы, в двух республиках было относительно тихо, и когда Путин проводил заседание Совбеза России, и когда обращался к российскому народу с речью о признании ЛДНР, и после этого. Украинские военные, как говорят на Украине, дурные-дурные, но хитрые — они поняли, с кем теперь будут иметь дело, что и как огребут, если продолжат эскалацию конфликта.

Теперь следующий вопрос — на каких территориях и в каких объемах ЛДНР признаны независимыми? Замглавы Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов уже высказался в том плане, что Российская Федерация признала ЛДНР в границах, которые сейчас «фактически установлены». То есть республики «на всю Донецкую и Луганскую области претендовать не будут».

И вот тут-то, как говаривал первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, который, собственно, и развалил бывшую общую Родину, «собака и порылась». Хотя бы потому, что в ЛДНР те территории, которые находятся сейчас под контролем украинских войск (ВСУ), считают «своими» на основании народного волеизъявления 11 мая 2014 года и «оккупированными» Украиной, а значит, собираются по-любому возвращать в свой состав. И это станет самым первым предметом двухсторонних переговоров с Украиной. При участии России, разумеется. Так, по крайней мере, думают многие специалисты наблюдатели.

Второй вопрос президент Путин поставил еще шире — о Новороссии, тех восьми областях Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская), которые были переданы Украине большевиками Ленина, но до этого никогда не считались украинскими, а были отвоеваны у Османской империи и присоединены к Российской штыками русских солдат, политы русской кровью под водительством русских же графа Петра Румянцева-Задунайского и светлейших князей Григория Потемкина и Александра Суворова.

И не зря Путин заговорил о декоммунизации, которую усиленно и маниакально последовательно проводит нынешнее украинское руководство, автоматически переводя ее в деколонизацию и заканчивая оголтелой и агрессивной русофобией. Смысл этого процесса, как известно, сводится к отказу в современной Украине от всего, что досталось ей в наследство от коммунистов и СССР, а до этого — от Российской империи, которая, по мнению киевских правителей, страшно колонизировала Украину и гнобила ее не по-детски. Итог заседания Совбеза - новая политическая реальность © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Вот Путин и заявил об «Украине имени Ленина» и пообещал: дескать, вы хотите декоммунизацию, мы вам ее покажем. То есть иными словами, декоммунизация может быть проведена в виде освобождения Украины от территорий, которые к ней присоединили коммунисты. Логика в этом железная.

И эти слова, кажется, нужно понимать совершенно однозначно: на признании ЛДНР Россия не собирается останавливаться, и если новые «народные республики», возникшие и впредь возникающие на территории Украины, попросят Москву об оказании помощи в отстаивании своей независимости, то они ее получат. Вплоть до Буга и Збруча.

И что самое примечательное в этой ситуации: и украинское постмайданное руководство, и их внешние кураторы на коллективном Западе, похоже, понимают, что если этот процесс начнется и продолжится, то им его не остановить. И поэтому от греха подальше они и приняли решение — перебазироваться во Львов и туда перевести всю документацию. Ну, чтобы она не попала в руки «врага».

И все это говорит о главном: России нужны не ЛДНР и даже не Новороссия, а вся Украина. ВСЯ! Если и не дружественная или лояльная к России, то, во всяком случае, нейтральная и внеблоковая, освобожденная от военного освоения ее территории спецами НАТО и превращения ее в русофобский плацдарм и полигон, в инструмент и таран, направленный против России.

Путин так и сказал, что вопрос стратегической стабильности и новой архитектуры безопасности в Европе и мире не сводится к Украине, как то хотят сегодня узко и намеренно представить на Западе. Но Украина — это часть этой безопасности, и натовское освоение Украины — это неприкасаемая «красная линия» России и одна из главных ее озабоченностей, о чем Москва говорит прямо и открыто. И требует юридического документально подтверждения того, что Запада это уразумел. Россия не допустит новой бойни в Донбассе - Небензя © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Запад, конечно, будет против. Он уже угрожает России как бы «всемирным» карами за признание ЛДНР. Даже министр по делам диаспоры Израиля, которого Украина вообще не касается, Нахман Шай в интервью «Kan Reshet Bet» уже заявил авансом: «Израиль постарается не попадать в ситуацию, когда придется объявлять санкции против России… Но если санкции будут не только американские, а международные, хотя и не через ООН (там провести их невозможно), я полагаю, что Израиль пойдет с близким к нам лагерем, то есть с Западом. В конце концов нам придется продемонстрировать верность этому лагерю и прежде всего США».

Лидеры же США, Великобритании, Франции, Германии, всей НАТО и других главных ее членов сегодня аж ярятся от негодования и возмущенного недовольства действиями России. Но даже они вынуждены будут признать, что есть еще два последствия признания Москвой ЛДНР:

— во-первых, признание остановило и практически обнулило пресловутое «российское вторжение». То есть украинско-российскую войну, которую выдумали на Западе и навязывали двум странам. Теперь же война если и начнется, то только тогда, когда науськиваемая Западом Украина развяжет военные действия;

— во-вторых, свершился (и еще свершится?) акт исторической справедливости, который исправил искусственные перекосы и проступки прошлого, которые создавали неудобства и мешали жить странам и их народам. Решительно вырван и филигранно вскрыт нарыв, который инфицировал все вокруг ненужными и смертельно опасными миазмами.

И жизнь продолжается, в Киеве, например, уже приобретая совершенно неожиданные черты. Украинский политолог Константин Матвиенко в ходе пресс-конференции рассказал, что столица Украины уже переполнена брошенными домашними животными, которые остаются от массово бегущих за границу людей. «Люди очень активно уезжают из Украины. У меня есть бытовой пример: разговаривал с хозяйкой приюта для животных. Без преувеличения сообщу, что значительно увеличилось количество тех, кто выкидывают животных возле приюта и честных людей, которые приезжают к приюту и обращаются с просьбой забрать их животных. Потому что люди не могут выехать вместе со своими животными за границу. Если говорить про Киев, выезд за границу уже имеет массовый характер. Это опасный признак», — рассказал он.

И с ним трудно не согласиться. Это опасный и удивительный признак: крысы бегут с тонущего корабля, оставлял там собак, кошек и хомячков с морскими свинками.