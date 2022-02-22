Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина

Но теперь все главное только начинается. Главный тезис обращения Путина к россиянам, в котором он обосновал признание двух республик, сводился к тому, что ДНР и ЛНР — логичный результат и продукт всего развития Украины, которая была создана искусственно и владела этими территориями только благодаря уступчивости России. И молчаливого ее согласия на волюнтаристские решения КПСС — прежней правящей Коммунистической партии СССР.
По словам президента России, Украина — это страна «имени Ленина», потому что лидер коммунистов-большевиков Владимир Ленин — «ее автор и архитектор», который сконструировал новую национальную республику, отдавая в ее состав территории, которые изначально никогда ей не принадлежали. В первую очередь — Донбасс и Новороссию. А потом последователи Ленина — Иосиф Сталин и Никита Хрущев — «домазали» украинскую территорию землями, отобранными у Польши (Галичину и Волынь), Венгрии (Закарпатье), Румынии (Буковину и Южную Бессарабию) и России (Крым).
Поэтому главный посыл путинской речи в том, что Крым в 2014 году, а ЛДНР сейчас — это не последние регионы Украины, которые «ушли» или «в родную гавань», как полуостров, или в самостоятельное плавание, как две республики Донбасса.
И первыми могут стать две трети Донецкой и Луганской областей, на территории которых 11 мая были проведены всенародные референдумы о самоопределении, а 12 мая провозглашены независимые ДНР и ЛНР, которые подписали договор о создании Новороссии и попросились в состав России. Причем, по данным местных ЦИК, в ЛНР высказались за независимость республики 96,2% проголосовавших, а в ДНР — 89,07%. То есть более чем внушительно.
Этот проект Новороссии был заморожен через несколько месяцев после подписания первых и вторых Минских соглашений («Минска-1» и «Минска-2») о мире в Донбассе и об условиях возвращения республик в состав Украины с особым статусом, закрепленным в Конституции страны.
Украина же вот уже восьмой год подряд отказывается выполнять Минские соглашения, и потому ЛДНР вернулись к идее своей независимости. А Россия вполне логично признала ее и подписала с республиками договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. В том числе, — и это самое главное! — в области военного взаимодействия, в соответствии с которым президент России как верховный главнокомандующий уже приказал войскам России обеспечить безопасность двух республик-союзниц и призвал Украину прекратить военные действия и огонь на их границах.
И, как свидетельствуют очевидцы, в двух республиках было относительно тихо, и когда Путин проводил заседание Совбеза России, и когда обращался к российскому народу с речью о признании ЛДНР, и после этого. Украинские военные, как говорят на Украине, дурные-дурные, но хитрые — они поняли, с кем теперь будут иметь дело, что и как огребут, если продолжат эскалацию конфликта.
Теперь следующий вопрос — на каких территориях и в каких объемах ЛДНР признаны независимыми? Замглавы Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов уже высказался в том плане, что Российская Федерация признала ЛДНР в границах, которые сейчас «фактически установлены». То есть республики «на всю Донецкую и Луганскую области претендовать не будут».
И вот тут-то, как говаривал первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, который, собственно, и развалил бывшую общую Родину, «собака и порылась». Хотя бы потому, что в ЛДНР те территории, которые находятся сейчас под контролем украинских войск (ВСУ), считают «своими» на основании народного волеизъявления 11 мая 2014 года и «оккупированными» Украиной, а значит, собираются по-любому возвращать в свой состав. И это станет самым первым предметом двухсторонних переговоров с Украиной. При участии России, разумеется. Так, по крайней мере, думают многие специалисты наблюдатели.
Второй вопрос президент Путин поставил еще шире — о Новороссии, тех восьми областях Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская), которые были переданы Украине большевиками Ленина, но до этого никогда не считались украинскими, а были отвоеваны у Османской империи и присоединены к Российской штыками русских солдат, политы русской кровью под водительством русских же графа Петра Румянцева-Задунайского и светлейших князей Григория Потемкина и Александра Суворова.
И не зря Путин заговорил о декоммунизации, которую усиленно и маниакально последовательно проводит нынешнее украинское руководство, автоматически переводя ее в деколонизацию и заканчивая оголтелой и агрессивной русофобией. Смысл этого процесса, как известно, сводится к отказу в современной Украине от всего, что досталось ей в наследство от коммунистов и СССР, а до этого — от Российской империи, которая, по мнению киевских правителей, страшно колонизировала Украину и гнобила ее не по-детски.
Вот Путин и заявил об «Украине имени Ленина» и пообещал: дескать, вы хотите декоммунизацию, мы вам ее покажем. То есть иными словами, декоммунизация может быть проведена в виде освобождения Украины от территорий, которые к ней присоединили коммунисты. Логика в этом железная.
И эти слова, кажется, нужно понимать совершенно однозначно: на признании ЛДНР Россия не собирается останавливаться, и если новые «народные республики», возникшие и впредь возникающие на территории Украины, попросят Москву об оказании помощи в отстаивании своей независимости, то они ее получат. Вплоть до Буга и Збруча.
И что самое примечательное в этой ситуации: и украинское постмайданное руководство, и их внешние кураторы на коллективном Западе, похоже, понимают, что если этот процесс начнется и продолжится, то им его не остановить. И поэтому от греха подальше они и приняли решение — перебазироваться во Львов и туда перевести всю документацию. Ну, чтобы она не попала в руки «врага».
И все это говорит о главном: России нужны не ЛДНР и даже не Новороссия, а вся Украина. ВСЯ! Если и не дружественная или лояльная к России, то, во всяком случае, нейтральная и внеблоковая, освобожденная от военного освоения ее территории спецами НАТО и превращения ее в русофобский плацдарм и полигон, в инструмент и таран, направленный против России.
Путин так и сказал, что вопрос стратегической стабильности и новой архитектуры безопасности в Европе и мире не сводится к Украине, как то хотят сегодня узко и намеренно представить на Западе. Но Украина — это часть этой безопасности, и натовское освоение Украины — это неприкасаемая «красная линия» России и одна из главных ее озабоченностей, о чем Москва говорит прямо и открыто. И требует юридического документально подтверждения того, что Запада это уразумел.
Запад, конечно, будет против. Он уже угрожает России как бы «всемирным» карами за признание ЛДНР. Даже министр по делам диаспоры Израиля, которого Украина вообще не касается, Нахман Шай в интервью «Kan Reshet Bet» уже заявил авансом: «Израиль постарается не попадать в ситуацию, когда придется объявлять санкции против России… Но если санкции будут не только американские, а международные, хотя и не через ООН (там провести их невозможно), я полагаю, что Израиль пойдет с близким к нам лагерем, то есть с Западом. В конце концов нам придется продемонстрировать верность этому лагерю и прежде всего США».
Лидеры же США, Великобритании, Франции, Германии, всей НАТО и других главных ее членов сегодня аж ярятся от негодования и возмущенного недовольства действиями России. Но даже они вынуждены будут признать, что есть еще два последствия признания Москвой ЛДНР:
— во-первых, признание остановило и практически обнулило пресловутое «российское вторжение». То есть украинско-российскую войну, которую выдумали на Западе и навязывали двум странам. Теперь же война если и начнется, то только тогда, когда науськиваемая Западом Украина развяжет военные действия;
— во-вторых, свершился (и еще свершится?) акт исторической справедливости, который исправил искусственные перекосы и проступки прошлого, которые создавали неудобства и мешали жить странам и их народам. Решительно вырван и филигранно вскрыт нарыв, который инфицировал все вокруг ненужными и смертельно опасными миазмами.
И жизнь продолжается, в Киеве, например, уже приобретая совершенно неожиданные черты. Украинский политолог Константин Матвиенко в ходе пресс-конференции рассказал, что столица Украины уже переполнена брошенными домашними животными, которые остаются от массово бегущих за границу людей. «Люди очень активно уезжают из Украины. У меня есть бытовой пример: разговаривал с хозяйкой приюта для животных. Без преувеличения сообщу, что значительно увеличилось количество тех, кто выкидывают животных возле приюта и честных людей, которые приезжают к приюту и обращаются с просьбой забрать их животных. Потому что люди не могут выехать вместе со своими животными за границу. Если говорить про Киев, выезд за границу уже имеет массовый характер. Это опасный признак», — рассказал он.
И с ним трудно не согласиться. Это опасный и удивительный признак: крысы бегут с тонущего корабля, оставлял там собак, кошек и хомячков с морскими свинками.