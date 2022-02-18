Ключевым событием недели стало начало полномасштабного конфликта между Россией и Украиной в ночь на 16 февраля. Российское «вторжение» произошло на страницах западных СМИ, но мы понимаем – не состоялось оно только потому, что эти СМИ знают планы российского Генштаба, а Генштаб не может пользоваться датами, которые уже использовали западные СМИ

Справедливости ради надо сказать, что после того, как Россия 16 февраля всё же не вторглась, появились признаки некоторой разрядки. Во всяком случае, Джозеф Байден сказал, что русские американцам не враги. Или враги, но не самые вражеские — есть и получше. Впрочем, на угрозу конфликта это повлияло не сильно. Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

Вокруг несостоявшегося «вторжения»

Надо отметить, что в состоянии кризиса Владимир Зеленский и его окружение действуют достаточно рационально.

Во-первых, предпринимаются все необходимые шаги по усилению обороноспособности страны — принимается даренное оружие, расставляются на угрожаемых направлениях войска, ведутся переговоры с западными партнёрами (которые воевать за Украину не собираются), принимаются направленные на повышение обороноспособности законы (по одному из них части территориальной обороны могут быть направлены на фронт — что сильно удивило активистов, рассчитывавших мирно грабить «врагов нации» в тылу). Не то, чтобы эти меры действительно укрепили обороноспособность, но, по крайней мере, продемонстрировали готовность властей к организации обороны, на случай вторжения.

Во-вторых, Зеленский и его окружение предприняли экстраординарные меры для предотвращения паники.

Тут надо понимать, что Зеленский попал в крайне неудобную ситуацию — Украина декларирует прозападный курс, а именно западные СМИ проводят информационно-психологическую спецоперацию. О том, что это именно спецоперация, направленная на демонизацию России, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, и он, скорее всего, прав. Направлена она против России, но первой под удар попала Украина — вслед за бегством дипломатов и депутатов началось бегство капитала. Какой смысл сотрудничать со страной, которой сегодня-завтра уже не будет на политической карте, никто не знает.

В общем, говорить правду о происходящем нельзя — правда состоит в том, что коллективный Запад Украину тупо «слил». Ещё и упрашивает Путина всё же захватить её. Остаётся искать паллиативные меры.

Одной из этих мер стала клоунада с организацией Дня единства (менее чем через месяц после Дня злуки, который, собственно, тоже про единство). Но, в то же время, были и серьёзные решения.

В частности, правительству удалось договориться со страховыми компаниями, которые готовились отказаться от обслуживания авиарейсов над Украиной. Часть рейсов была потеряна, но катастрофы всё же не произошло.

Другим важным моментом стало то, что выехавшие накануне за пределы Украины Виктор Пинчук, Ринат Ахметов и Владимир Новинский 16 февраля были уже в стране. Пинчук в Днепропетровске рассказывал о работе Ялтинской европейской стратегии, а Ахметов в Мариуполе презентовал новые проекты по развитию металлургического кластера и добычи водорода. Новинский отрицает, что их с Ахметовым поездка была связана с поездкой президента, который в этом же время был в Мариуполе.

Кризис, разумеется, ещё не кончился, а издание «Политико» пообещало вторжение 20 февраля, а 17 февраля на большей части линии соприкосновения в Донбассе начались активные перестрелки.

Минские соглашения

Ключевым моментом недели стало почти синхронное принятие Государственной Думой и Верховной Радой постановлений о признании / непризнании ДНР и ЛНР.

Следует отметить, что ДНР и ЛНР не упоминаются в Минских соглашениях и в принципе их можно трактовать таким образом, что именно с представителями республик договариваться не обязательно. Порошенко, правда, такой возможности Украине не оставил, настояв (по словам Путина, которые никем не были опровергнуты), чтобы соглашения были подписаны Захарченко и Плотницким, а представители республик работал в Минской ТКГ. Тем не менее, с формальной точки зрения признание ДНР и ЛНР — нарушение соглашений, поскольку территория ОРДЛО является территорией Украины.

Внешне всё выглядит так, как будто высшее руководство принятия постановления не одобряет. Более того, Дмитрий Песков прямо обозначил, что проект — инициатива КПРФ (это правда, как правда и то, что поддержали её и другие фракции). Однако, реакция на принятие этого постановления настолько нервная, что нельзя исключить — принятие постановления с последующим «замораживанием» его на уровне президента могло быть и «хитрым планом».

Впрочем, позиция Украины в принципе не изменилась. Судя по всему, переговоры федерального канцлера Шольца с президентом Зеленским. По словам Шольца президент обещал обсудить законопроект о статусе Донбасса, но депутаты от фракции «Слуга народа» утверждают, что позиция Украины остаётся последовательной — никакого особого статуса и проведение выборов только после получения полного контроля над границей (читай — после зачистки территории).