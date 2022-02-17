В четверг, 17 февраля, резко обострилась ситуация в Донбассе. Народные республики Донецка и Луганска обвиняют Киев в обстреле своей территории, а украинская сторона заявляет об артиллерийской атаке ополчения на детский сад и лицей

Версия ДНР и ЛНР

Обострение на линии соприкосновения, где формально продолжает действовать бессрочный режим тишины, произошло ранним утром.

Первыми об обстрелах сообщили представители ЛНР. По их данным, украинские силовики вели огонь с 05:32 до 07:42. Огнем украинской артиллерии были затронуты населенные пункты Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники.

Обстрелу также были подвергнуты населенные пункты в ДНР. Пострадали Коминтерново, Октябрь, Новоласпа и Петровское.

Единства нет. Переговоры по Донбассу — огромная проблема Украины и США © AFP, SERGEI SUPINSKY

«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий», — прокомментировали произошедшее в Народной милиции ДНР.

Отмечается, что для подавление огневых средств противника силами ополчения был открыт ответный огонь.

Следующий обстрел, по данным ДНР, был начат украинской армией в 08:24 и продолжался до 09:32.

«Украинские силовики обстреляли поселок Еленовку и село Сигнальное (донецкое направление), поселки шахт имени Гагарина и Изотова (горловское направление), а также села Петровское и Новоласпа (мариупольское направление). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Всего за час выпущено 72 боеприпаса», — говорится в сообщении СЦКК.

В 10:18, как утверждают ополченцы, минометный огонь был открыт по западной окраине Донецка, а именно по поселку Старомихайловка. Также обстрелу из РПГ был подвергнут поселок шахты «Трудовская». Повреждения получили два частных дома.

В ЛНР уточнили, что в результате обстрела села Николаевка, был поврежден газопровод. Еще десять домов на территории республики также получил повреждения. Также представители Луганска заявили, что сбили украинский беспилотник, который корректировал обстрел поселка городского типа Донецкий.

По мнению представителя ЛНР в Трехсторонней контактной группе Родиона Мирошника, речь идет о провокации со стороны Украины.

«Эта масштабная провокация ВФУ (вооруженных формирований Украины) просто растаптывает обязательства Украины по Мерам по устойчивому режиму прекращения огня, подписанным в июле 2020 года. И уж тем более уничтожает украинские заявления о соблюдении "режима тишины"», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Об участившихся нарушениях перемирия с украинской стороны в Донбассе заявили и в Кремле.

«Мы слышим в течение последних суток сообщения о том, что, мол, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вместе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Версия Украины

Об обстрелах своей территории также заявила украинская сторона. Согласно этим данным, силы ЛДНР якобы обстреляли Станицу Луганскую на контролируемой Киевом территории. Пресс-центр Операции объединенных сил опубликовал фотографии детского сада в населенном пункте, который якобы пострадал от снарядов.

«С особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада», — утверждается в сообщении.

Среди пострадавших числятся двое сотрудников учреждения, которые получили контузии. Также в результате обстрела половина населенного пункта осталась без электроэнергии.

Киев заявляет, что ДНР и ЛНР якобы 29 раз нарушали режим тишины, ранен один военнослужащий ВСУ. Кроме этого, заявляется о том, что был обстрелян населенный пункт Врубовка Луганской области Украины. Один из снарядов якобы попал в местный лицей. Кроме этого, повреждения получил частный дом и газопровод. По этим фактам Служба безопасности Украины завела уголовное дело.

На обвинения в обстреле гражданских объектов ответила в своих соцсетях пресс-служба Народной милиции ЛНР. Там назвали обстрел детсада и лицея постановкой ВСУ, обратив внимание на фотографии этих объектов после обстрела. Так, показаны повреждения стен от снарядов, но остекление на окнах не тронуто и остается целым.

На произошедшее отреагировало и высшее руководство страны.

Бойко объяснил, почему Зеленский открестился от «вторжения» © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем рассказал ему о сегодняшнем обострении в Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с обращениям к иностранным государствам с призывом «немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России».