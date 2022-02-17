Центральное разведывательное управление США решило передислоцировать своих агентов из Киева, сообщило издание The New York Times. При этом издание ссылается на представителей американской разведки

Передислокация состоялась 15 февраля — спустя сутки после того, как Госдепартамент США объявил о переводе дипкорпуса во Львов из-за «российской угрозы». Перевод разведчиков хоть, как утверждает The New York Times, и является временным, но может усложнить сбор информации о деятельности России на Украине.

При этом The New York Times утверждает, что американская разведка в последнее время изучала «различные сценарии России по разрушению или смене украинского руководства». Агент разведки рассказал, как становятся шпионами ЦРУ © East News, FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite

Будут ли американцы единственными, кто переместит своих разведчиков во Львов? И поедут ли црушники в столицу Галичины на самом деле? Этот вопрос задают себе не только в России.

Легалы и нелегалы

Киев не останется без американских разведчиков. А перевод некоторых црушников во Львов был вполне прогнозируем, потому и новость The New York Times по большому счёту — не новость.

Всё дело в том, что можно выделить два вида разведчиков: легальную и нелегальную резидентуру.

Легальная резидентура действует под прикрытием дипломатических представительств — посольств, консульств, постоянных представительств при международных организациях. Расположены легальные резидентуры на территориях, защищённых дипломатическим иммунитетом и правом экстерриториальности. Т. е. на тех же территориях посольств.

Возглавляет легальную резидентуру резидент, как правило, в воинском звании полковника или, если речь о крупном и влиятельном государстве, где ведётся разведывательная деятельность, в звании генерала (в таких странах легальных резидентур несколько, одна из них — главная). Легальный резидент в качестве прикрытия занимает одну из высоких посольских или консульских должностей и всегда обладает дипломатическим иммунитетом. Именно к ним на поклон ходят условные лещенки и найемы — активисты-общественники, поддерживаемых страной, ведущей разведдеятельность.

Сотрудники легальных резидентур при разоблачении не подлежат аресту. Их объявляют персонами «нон грата» и высылают из страны.

Во многих странах военных атташе других государств по умолчанию воспринимают как сотрудников легальных резидентур.

Поэтому неудивительно, что часть сотрудников американской разведки переедет вместе с посольством во Львов. Они просто обязаны это сделать как сотрудники легальной резидентуры, такова природа их деятельности.

Но это не значит, что в коридорах СБУ и Минобороны перестанет звучать английская речь. Во-первых, в Киеве наверняка останутся работать советники Крис Риззо и Тодд Браун — сотрудники директора политики в сфере обороны Минобороны Украины, начавшие свою работу 11 января. Было бы удивительным, если бы они не сотрудничали с американской разведкой.

Риззо и Браун (если они не обладают дипломатическим иммунитетом — о статусе советников известно крайне мало) — это, пожалуй, самые «видные» представители нелегальной резидентуры. Агент кубинской контрразведки Перси Альварадо о том, как США при помощи ЦРУ внедряют "демократию" © tribuna.cu

Под нелегальной резидентурой понимают работающих под видом гражданин либо государства, ведущего разведку, либо под видом граждан третьей страны. Прикрытие может быть как привязано к стране, ведущей разведку (например, те же црушники могут выступать как американские журналисты, советники, члены американских НКО), так и не привязано (переехавший в страну на ПМЖ иностранец и т. п.).

Нелегальные резиденты могут внедряться в органы государственной власти или даже быть сотрудниками диппредставительств третьих государств. Ярким примером последнего является советский разведчик Рихард Зорге, работавший до своего раскрытия пресс-секретарём посольства Германии в Японии.

Понятно, что такие разведчики ни в какой Львов из Киева уезжать не будут, а, напротив, ещё интенсивнее развернут свою деятельность в столице Украины и в восточных регионах страны, что закономерно.

«Они принадлежат к особой службе — это служба нелегальной разведки. У неё свои задачи, и эти задачи, как правило, становятся актуальными в кризисные периоды, допустим, в период разрыва дипломатических отношений», — говорил в 2010 году в интервью ведущему CNN Ларри Кингу по поводу десяти арестованных, а затем высланных в РФ россиян Владимир Путин, который тогда был премьер-министром России.

В том же интервью Путин отмечал: существование легальных и нелегальных резидентур — ни для кого не секрет.

«То, что любая страна, в том числе Соединенные Штаты, разведывательную деятельность ведут, я думаю, ни у кого сомнений нет. И, кстати говоря, методы наших спецслужб все-таки выгодно отличаются от методов, которые применяются спецслужбами Соединенных Штатов. Слава богу, ни эти люди, ни другие сотрудники нашей разведки и других специальных служб не замечены в организации тайных тюрем, в похищении людей и применении к ним пыток», — указывал Путин.

Возвращаясь к Украине, следует подытожить: легальные резидентуры США и государств, заявивших о переводе своих посольств во Львов, передислоцируются в столицу Галичины. Нелегальные — останутся в Киеве и даже усилят свою разведывательную деятельность.

Однако шпионить на Украине будут не только люди, но и машины. И собирать разведданные они будут не только и не столько по активности россиян, сколько по действиям украинцев.

Добровольно и с песней

Во вторник, 15 февраля, американское издание The Washington Post сообщило со ссылкой на данные американской разведки о проникновении российских хакеров в военные, энергетические и другие критически важные компьютерные сети Украины для сбора разведданных и готовности нарушить работу этих систем в случае войны или эскалации конфликта.

Издание сослалось на неназванного высокопоставленного американского чиновника, который заявил: Россия якобы может нарушить работу украинских поставщиков критически важных услуг — электроснабжения, транспорта, финансов и телекоммуникаций. И делаться это будет не только для поддержки военной операции, но и просто для того, чтобы посеять панику и попытаться дестабилизировать ситуацию на Украине.

«Мы не знаем, намерены ли они сделать это. Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», — рассказал чиновник.

Кроме того, издание со ссылкой на вице-президента Microsoft по вопросам безопасности и доверия клиентов Тома Берта сообщило, что компания создала «безопасный канал связи для правительства Украины, чтобы регулярно обмениваться информацией, которая может быть полезна для правительства и критической инфраструктуры». Уличили Америку в шпионаже. За что на самом деле США ополчились на российских IT-шников © STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Примечательно, что ранее американское правительство выдавливало из Украины конкурентов ΙΤ-компаний из США.

Так, американцы по сути заставили МИД Украины убрать всё оборудование китайской компании Ηuawei из своих зданий. Об этом, в частности, говорил прибывший в конце декабря 2020 года на Украину замглава Госдепа США Кит Крач на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Средства от корпорации финансирования международного развития США могут помочь покрыть разницу в цене между демпингующими компаниями — Huawei, ZTE и другими. Эти дешёвые компании готовы пожертвовать доходами, чтобы получить ваши данные», — заявлял Крач после встречи со Шмыгалем.

Он упомянул о решении МИД Украины отказаться от китайской техники.

«Этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений», — рассказал Крач журналистам.

При этом он напомнил, что ранее украинская власть также отказалась работать с Huawei в проекте создания «умного города», предпочтя американскую корпорацию Cisco.

«Это мудрые решения», — указал заместитель госсекретаря США.

И всё бы ничего, но Cisco — одна из американских компаний, которые поймали на наличии критических уязвимостей. И выявили эти уязвимости российские компании. Они пытались связаться с Cisco, но не преуспели. А когда они рассказали об уязвимостях широкой публике, россиян мигом внесли в санкционные списки США.

«DSEC попали в санкционный список после выявления очень неприятных, критических, много лет существовавших уязвимостей в продуктах SAP и Cisco. Мне известно из первых рук, что DSEC год стучались с отчётами по официальным каналам и, только получив отлуп, опубликовали. Positive Technologies неоднократно выявляли не только уязвимости, а by design — закладки для негласного съёма любой информации с платформ Intel. Неисправимые никакими патчами», — рассказывал один из популярных российских ΙΤ-шников.

Некоторых эта позиция американцев натолкнула на мысль, что уязвимости были оставлены специально для съёма информации.

Теперь же под предлогом борьбы с российскими хакерами американцы усиливают сотрудничество с Украиной в том, что касается связи и доступа к информации. А это значит, что Вашингтон предложит Киеву свою «надёжную технику и защищённое ПО». Приняв и оснастив этой техникой и программами государственные органы, украинцы существенно облегчат жизнь американской разведке, которой будет гораздо проще добывать всю интересующую их информацию, не увеличивая траты на поддержание легальной и нелегальной резидентур. Вполне возможно, поучаствовать в этом захочет и Великобритания, предоставляя свои услуги по «защите информации».

В общем, Запад не свернёт разведывательную деятельность на Украине. Напротив, она станет ещё интенсивнее.