О переезде из Киева во Львов объявили посольства США, Канады и Австралии, но никакой активности они пока не проявляют. Большинство дипломатов просто живут в гостинице «Леополис», и лишь посол Канады встретилась с мэром города Андреем Садовым

В минувший уик-енд посольства США, Канады и Австралии на Украине объявили о переезде из Киева во Львов. Так, в субботу, 12 февраля, Государственный департамент приказал уехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. С воскресенья было приостановлено консульское обслуживание в посольстве США в Киеве.

Госдеп США сообщил, что после выезда американских дипломатов из Киева США оставят «незначительное консульское присутствие во Львове». Представительство не будет предоставлять привычные консульские услуги, а сосредоточится на рассмотрении экстренных обращений для эвакуации. Пушков удивился отсутствию реакции Киева на переезд посольства США © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В понедельник, 14 февраля, чиновник Государственного департамента США сообщил журналистам, что «основной штат» сотрудников посольства США на Украине переехал во Львов.

«Основной штат сотрудников посольства переехал во Львов, чтобы продолжить нашу важную работу по поддержке Украины и поиску дипломатического решения этого кризиса, который, конечно, создала Россия», — сказал он.

Правда, госсекретарь Энтони Блинкен заявил лишь о том, что «мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства из Кивеа во Львов».

Однако несколько автомобилей американского посольства действительно были замечены возле частной гостиницы «Леополис» в самом центре Львова. Как водится у пафосных заведений, американский флаг у входа этой гостиницы был вывешен с момента её открытия, так что в этом плане готовиться к приезду дорогих гостей персоналу не пришлось. Пока нет данных о том, что во Львов прибыла временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, хотя 14 февраля официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что это запланировано.

Нет никакой информации и о том, где может быть размещено временное посольство США, ведь для подобных объектов существуют определённые стандарты безопасности. Кроме того, США ранее не имели вообще никакого дипломатического присутствия во Львове. Львовяне шутят, что киевским властям стоит легализовать внешнее управление, и передать под американское дипломатическое представительство здание легендарного дворца Потоцких, который ныне имеет статус официальной резиденции президента Украины.

Однако опрошенные мною эксперты склоняются к тому, что посольство США может занять несколько этажей в гостинице «Днестр». В отличие от упомянутого дворца, размещённого посреди узких львовских улочек и окружённого другими зданиями, бывшая интуристовкая гостиница находится хоть и в центре города, но фактически в парке. Территорию рядом с «Днестром» достаточно легко превратить в охраняемую, плюс в гостинице есть большой подземный паркинг, который сейчас не используется.

Посольство США на Украине задумалось о переезде © CC0, Pixabay Лариса Галадза встретилась с градоначальником Львова Андреем Садовым, о чём тот сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня ее первый рабочий день во Львове», — написал мэр.

Правда, на сайте самого дипломатического представительства ни об этой встрече, ни о формате работы посла ничего не сказано. Может, госпожа Галадза опять поехала к своим родственникам в Тернопольскую область.

Канада, в отличие от США, имеет во Львове почётное консульство — оно размещено в центре города, в начале улицы академика Александра Богомольца. Однако двери учреждения закрыты, а его единственный телефон — канадский — не отвечает. Планируют ли штатные дипломаты работать здесь, или будут искать другое помещение — неизвестно.

Ещё одной англосаксонской страной, которая объявила о переезде своего посольства из Киева, является Австралия. Однако посла этой страны Брюса Эдвардса во Львове пока не видели. Стоит отметить, что своё здание у посольства Австралии на Украине появилось только в 2015 году, до того послы в Киеве у этой страны были по совместительству, с резиденциями в Москве, Вене и Варшаве. Как и во всех других перечисленных случаях, никакой информации о месте работы диппредставительства Австралии во Львове нет.

При этом в понедельник, 14 февраля, власти Львовской области сообщили, что иностранные дипломаты не обращались к ним по поводу помещений для работы посольств.

«На сегодняшний день дипломатические представительства здесь размещают только своих представителей. Речь не идет о развертывании деятельности именно административной единицы или юридической структуры», — сказала председатель Львовского областного совета Ирина Гримак.

По словам председателя губернатора Львовщины Максима Козицкого, не обращались по поводу выделения помещений и в областную администрацию.

В свою очередь городской голова Львова в тот же день заявил: «Каждое посольство заранее имеет варианты, многие дипломатические учреждения ещё несколько месяцев назад начали эти варианты прорабатывать, они их проработали, они имеют соответствующие помещения, а в случае необходимости помощи — город будет помогать».

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Кроме упомянутой гостиницы «Днестр», которую также рассматривают как возможную базу для размещения посольств Канады и Австралии, западные посольства могут быть размещены в здании визового центра VFS Global на улице Джерельной. Хотя оно чуть дальше от центра, зато давно имеет охрану на уровне диппредставительства. Однако если пребывание посольств во Львове затянется, и они перейдут к созданию инфраструктуры длительного пользования, то самые большие шансы превратиться в новый «дипломатический квартал» имеет… стадион «Арена Львов».

Во-первых, он принадлежит государству. Во-вторых, сейчас практически не используется, при этом в составе комплекса есть масса помещений, кроме, собственно, спортивных — конференц-залы, рестораны и т.п. В-третьих, у стадиона огромные парковки, там легко организовать внешнюю охрану, плюс он находится неподалёку от окружной дороги и международного аэропорта «Львов». Последний момент, в свете прошлогодней эвакуации западных оккупационных сил из Афганистана, приобретает чрезвычайную важность.