Если гипотетически предположить, что война будет и российская армия разгромит ВСУ, то негативных последствий стоит ждать не России, а Америке

В связи с предполагаемым «российским вторжением» на Украину, возможность которого категорически отвергают как российские, так и украинские власти, российские и зарубежные эксперты обсуждают, какими будут последствия этого шага для России.

Обсуждение в основном крутится вокруг темы: какие именно санкции введет против Москвы Запад и как они отразятся на российской экономике — ждет ли ее катастрофа.

При этом практически никто из экспертов не сомневается, что российская армия разгромит украинскую. Однако на самом деле, в случае разгрома ВСУ главным последствием будет не отключение России от платежной системы SWIFT, не персональные санкции против Путина или фактический разрыв с Западом, а конец американской гегемонии в мире и реальное возвращение к многополярному миру.

Рассуждения в пользу такого вывода просты. В каждом замкнутом сообществе есть альфа-самец, являющийся гегемоном, который устанавливает свои правила игры. Он выстраивает свою иерархию как ценностей, так и людей, и наказывает отступников и нарушителей этих правил.

Если в коллективе найдется бунтарь, который, предположим, оскорбит или ударит альфа-самца, то последний должен будет расправиться с ним. Если этого не произойдет, то альфа-самец в глазах коллектива больше не будет гегемоном, а значит, прежняя человеческая и ценностная иерархия, которую он установил, будет разрушена. После этого начнется война всех против всех. Она будет продолжаться до тех пор, пока новую гегемонию не установит новый альфа-самец или группа альфа-самцов, которые поделят между собой территорию и не установят новую гегемонию.

В в Европе в межвоенный период в XX веке итальянский философ-марксист Антонио Грамши создал свое учение о гегемонии, серьезно повлиявшее как на политическую науку и философию, так и на политику. Он учил, что тот или иной класс является правящим не только благодаря силе (армии, полиции, деньгам), но и потому, что другие классы считают, что этот класс имеет право на власть, имеет право править. Раз имеет, значит, ему надо подчиняться. Это и есть гегемония.

Япония и Австралия в 2014 году ввели персональные санкции против Игоря Стрелкова и Олега Царева за участие в событиях в Донбассе. Вопрос: какое дело этим странам, которые находятся на другой стороне планеты, до военного пенсионера из Москвы и жителя Ялты, который любит летом побродить по Большой Севастопольской тропе? Как эти люди мешают жить Японии и Австралии? Ответ: никак.

Тогда зачем они ввели персональные санкции? Потому что такое указание Японии и Австралии дали США, и они сразу же подчинились этому указанию. Почему? Потому что США — гегемон. Так считают Япония с Австралией. Поэтому она имеет право определять, против кого вводить санкции, а кого поддерживать. Америка выстроила мировую иерархию, в которую на правах миноритарных акционеров входят Япония и Австралия. Не подчиниться приказу они не могут. Вспомните, как по указанию США Австралия разорвала свой контракт с Францией на строительство последней атомных лодок и передала его Америке и Британии. А что Франция? Она в итоге умылась. Поворчала-поворчала и умылась. Ничего не поделаешь — гегемон распорядился.

Если гипотетически предположить, что «российское вторжение» на Украину состоялось бы, то ни США, ни их западные союзники не вступили бы в войну с Россией, чтобы защитить ее. Такое поведение, наряду с бегством из Афганистана, привело бы к тому, что Америка потеряла бы статус мирового альфа-самца, мирового гегемона в глазах всего мира. Да, Америка — это первая экономика мира, это первая армия мира, это самая богатая страна в мире. Но что из этого, если она не может защитить своего клиента — Украину.

Вспомните разговор министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с министром финансов Яцеком Ростовским, который произошел во время весенне-летней войны в Донбассе 2014 года.

«Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит. Напротив, он даже вредит. Потому что он создает у Польши фальшивое чувство безопасности… Это полное дерьмо. Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отсасываем у американцев, как фраера. Последние фраера», — констатировал тогда Сикорский в телефонном разговоре, прослушка которого была выложена польскими СМИ.

Если Америка не помогла Афганистану и Украине, если она ничего не смогла сделать ни в Сирии, ни в Ираке, то, может, лучше о своей безопасности договариваться напрямую с Москвой? Так будут рассуждать, прежде всего, восточноевропейские страны, которые подобно министру Сикорскому поймут, что союз с Америкой, которая не может их защитить, создавал у них все это время конфронтации с Москвой «фальшивое чувство безопасности».

Таким образом, произойдет финляндизация Восточной Европы, которая в течение 30 лет после развала Европы своими истеричными действиями «пила кровь» Российской Федерации (речь идет, прежде всего, о Польше, о странах Прибалтики, в меньшей степени — о Чехии). Финляндизация будет наглядной иллюстрацией того, что произошел крах американской гегемонии в Европе.

Вторым шагом после финляндизации Восточной Европы возможно будет инициирование Францией и Германией построения такой Европы и такой системы безопасности в Европе, которая бы включала в себя и Россию. Такую Европу сегодня начать строить нельзя из-за противодействия англосаксов — США и Британии — и их сателлитов в Восточной Европе — Польши и Прибалтики. Если разгром ВСУ произойдет, то это приведет к потере Америкой статуса мирового гегемона и нивелированием Восточной Европы, которая сегодня ведет себя агрессивно не только по отношению в России, но и к Старой Европе. Поэтому мешать строить Новую Европу с участием России никто больше не сможет.

И это не говоря о том, что западные санкции против России будут в скором времени отменены, не говоря уже об отмене персональных санкций Японии и Австралии против Стрелкова и Царева.