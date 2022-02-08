Культурный шок: Киев объявил войну австрийским архитекторам за театр в Севастополе

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и его сотрудников

Компания попала в скандал из-за разработки концепции культурно-образовательного комплекса в Севастополе. Проект финансируется из федерального бюджета России и включает в себя создание кластера на мысе Хрустальный.

Культурная легитимизация

Стратегия Киева провалилась: западный бизнес идёт в Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Александр Щерба в интервью немецкому изданию «Süddeutsche Zeitung» заявил, что пытался убедить директора бюро Вольфа Прикса «не разрушать свою репутацию участием в этой непрямой, но однозначной легитимизации аннексии» полуострова. Однако Прикс не послушал дипломата. В связи с чем был предупреждён, что Украина всерьёз занялась вопросом санкций против него и его бюро.

— Наши партнёры по всему миру будут уведомлены, что ранее респектабельное архитектурное бюро подписывает сомнительные соглашения с Путиным, — заявил Щерба.

Уже в начале декабря 2021 года украинская прокуратура возбудила против компании из Австрии уголовное дело, а в МИД страны заявили о намерении запретить главе Coop Himmelb(l)au въезд на Украину. Кроме того, украинские власти призвали европейские и местные компании отказаться от контактов с бюро.

В свою очередь Министерство иностранных дел Австрии заявило о намерении проверить бюро на предмет нарушения санкций за строительство в Крыму.

— Компетентные австрийские органы в настоящее время изучают совместимость деятельности компании с санкциями, — сообщили в МИД Австрии.

Это вам не казарма

Крымский скандал с Siemens заставил РФ начать разработку собственных турбин © РИА Новости, Свет / Перейти в фотобанк

— Пока у меня есть возможность реализовать то, что хочет построить Coop Himmelb(l)au, а не Путин, я буду это делать… Посмотрел бы я на того, кто не возьмётся за проекты в Крыму и в Сибири, — отметил архитектор.

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, бюро Coop Himmelb(l)au не стоит переживать о санкциях из-за Крыма внутри страны. Австрийские власти, как считает эксперт, довольно лояльно относятся к подобного рода действиям.

— Все зависит от того, насколько велик пакет их [бюро Coop Himmelb(l)au] заказов. Здесь могут возникнуть определённые сложности, например, с получением заказов США. Но насколько известно, у них основной пакет заказов это Азия, а теперь ещё и открывающийся российский рынок. Поэтому здесь у них неплохой вариант для развития возможностей. Кроме того, не будем забывать, что Австрия — одна из немногих дружелюбно настроенных стран Европы, в которой подобные вещи не являются каким-то серьёзным проступком… Собственно глава этой фирмы уже достаточно иронично высказался по поводу того, что он думает о крымских санкциях и какое они могут оказать на него влияние, — отметил Джаралла.

Спорный театр в Севастополе

Крупный архитектурный проект в Севастополе должен быть реализован до 2023 года. По проекту Coop Himmelb(l)au здесь построят многофункциональное здание для театра оперы и балета, а также драматического театра. Высота главного объекта будет составлять восемь этажей, три из которых «минусовые», то есть подземные. Предполагается, что здесь будет располагаться самый крупный на юге России зрительный зал на 1100 мест.

При этом ранее севастопольские активисты резко критиковали идею строительства кластера, который, по их мнению, полностью уничтожит внешний облик набережной города со стороны моря и «уничтожит» в этом ансамбле памятник Солдату и матросу. Многие севастопольцы рассчитывали, что после 2014 года на мысе Хрустальный, наконец, достроят мемориальный комплекс, посвящённый событиям Великой Отечественной войны, начатый ещё во времена Советского союза, и из которого до перестройки успели возвести только «Солдата и матроса».

Санкциям вопреки

Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au — не единственное, кто, несмотря на санкции, работает в Крыму. Известный концерн Siemens AG несколько лет назад также оказался в центре скандала. Тогда газотурбинное оборудование компании использовали для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Но концерну удалось избежать негативных моментов — суд признал, что оборудование, поставленное в Крым, производилось на российском совместном предприятии, а значит санкции на него не распространяются. Кроме того, поставками оборудования на полуостров занималась уже совсем другая компания, созданная после обанкротившегося поставщика, изначально связанного с закупкой турбин.

Ханское наследие: Что происходит с Бахчисарайским дворцом © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Игнорируют санкции и зарубежные суда, которые ежегодно сотнями заходят в крымские порты. Бизнесмены продолжают торговать с республикой, несмотря на официальные позиции своих стран.

Не скрывают намерения и дальше привлекать иностранных инвесторов и крымские власти. Примером тому служит ежегодный Ялтинский международный экономический форум. Правда в последнее время республиканские чиновники отказываются называть имена потенциальных инвесторов, чтобы не навредить их репутации.

В тексте приведены фото некоторых объектов, созданных австрийским архитектурным бюро Coop Himmelb(l)au