Уровень доверия результатам социологических опросов на Украине опустился до рекордного минимума за последние 20 лет. Свидетельствуют об этом результаты опубликованного в январе социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС)

Исследование показало, что даже давно работающим в этой сфере социологическим группам доверяют лишь 37% респондентов. Как отмечают сами социологи, уровень доверия к ним с 2002 года повышался, достигнув пика в 49%, но с 2017 года неуклонно снижается: 43% в 2018 году, 42% в 2019 году, 41% в 2020 году и 37% — в конце 2021 года. И это говорит о том, что почти две трети граждан Украины видят несоответствие между реальными настроениями своего непосредственного окружения и отчетами социологов. Социолог объяснил провал националистического проекта © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам гендиректора КМИС, профессора НаУКМА Владимира Паниотто, снижение уровня доверия может быть связано с методологическими проблемами самих социологов. В частности, из-за отсутствия переписи населения с 2001 года у них снижается качество исследований.

В то же время главными причинами снижения доверия Паниотто называет:

* деятельность псевдосоциологических компаний, которые обнародуют заведомо ложные данные;

* низкий уровень социологической культуры политиков и журналистов, путающих разные виды рейтингов и сравнивающих разные виды опросов;

* грязные политтехнологии, когда политические силы через подконтрольных политологов, СМИ и блоггеров сознательно уничтожают доверие к профессиональным социологическим группам, если результаты опроса считают невыгодными для своей политической силы.

Украинский социолог рассказал о мифах Евромайдана © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Не следует забывать и тот факт, что крупное социологическое исследование стоит немалых денег. Интервьюеров кто-то должен оплачивать. Крупные социологические агентства, как и крупные СМИ, в любом случае финансируются либо украинскими олигархами, либо властями, либо заинтересованными западными структурами.

Одним из ярких примеров разночтений стали недавно опросы относительно насущных проблем украинцев. Фонд «Демократические инициативы», например, в своих опросах регулярно выводит проблему коррупции на первый план. В то же время большинство прочих социологических групп отмечают, что граждан Украины в первую очередь беспокоит рост тарифов и цен. Поскольку западные партнеры называют коррупцию главной проблемой, создают на Украине антикоррупционную инфраструктуру (НАБУ, САП, ВАКС и т. д.), то и финансируемый западными НПО украинский фонд выводит проблему коррупции на первое место.

Впоследствии результаты таких заказных исследований используются заказчиком для оправдания своих «реформ», которые как бы проводятся уже с учетом «мнения» большинства украинцев.

В прошлом году украинские эксперты не раз отмечали, что в опросах Центра Разумкова стабильно завышенные рейтинги получают политические проекты, связанные с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым: Радикальная партия Ляшко, партия «Наши» Мураева, «Сила и честь» Игоря Смешко, а также новая политическая сила отставного спикера парламента Дмитрия Разумкова. В опросах Центра они должны пройти в парламент, хотя на прошлых выборах не приблизились к проходному барьеру, а с тех пор никак не проявили себя в украинской политике.

Одесский журналист Юрий Ткачев иллюстрирует манипуляционную социологию на примере выбора между двумя серийными душегубами, к которому украинских избирателей подводят социологи.

«Мы рисуем соцопросы, в которых первое место, конечно, занимает Чикатило, а Оноприенко идёт на втором месте, с заметным, но некритичным отрывом. "Голосуйте за Чикатило, а то может победить Оноприенко!" — как бы намекают нам опросы. Важный нюанс: всех, кто не в теме и не в доле, в опросах забрасывают за пределы проходного барьера, если речь идёт о парламентских выборах и на 4-5 место в рейтинге, если речь идёт о президентских. Это обесценивает кандидата в глазах потенциальных избирателей и как бы даёт понять, что голосовать за них смысла нет, а нужно голосовать за Чикатило, чтобы не пришёл Оноприенко», — пишет Ткачев.

Манипуляционная социология используется и представителями украинских властей, в первую очередь Офисом президента, показывая одобрение тех или иных действий властей. В данном случае обычно не рисуют 90% поддержки политики президента или Кабмина, но составляют варианты ответов, исключая нежелательные или негативные ответы, чтобы в итоге получилось одобрение нынешнего курса.

С 2014 года многие украинцы опасаются давать искренние ответы на ряд политических вопросов. К тому же социологи формулируют вопросы, заранее задавая ответ с помощью фраз «оккупационные войска РФ», «пророссийские партии», «государство-агрессор» и т. д.

Терпеть невозможно. Соцопрос показал настроения украинцев © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Дональда Трампа на предыдущих выборах президента связывали провал своих прогнозов с тем, что американцы стеснялись признаться, кому они отдадут голоса, поскольку в СМИ господствовала риторика, направленная против этого кандидата. На Украине же в политической борьбе между разными социологическими группами проправительственные структуры не всегда выходят победителями. Следовательно, у власти возникает желание зачистить социологический рынок, как и СМИ.

По предположению Telegram-канала «Легитимный», одним из таких вариантов может стать приложение «Дия», которое задействуют для сертификата о вакцинации и выдачи за нее так называемой «Вовиной тысячи» (тысячи гривен, которые можно потратить через приложение на книги, поездки или кинотеатры).

«Следующим этапом будут постоянные "электронные социологические опросы в Дие", которые будут с нужными для власти цифрами и темами, а Офис Президента будет раскручивать эту социологию, как конкурентную классическим, но уже много раз дискредитировавшим себя рейтинговым агентствам», — пишет «Легитимный».

С одной стороны, такая социология создает видимость общественной поддержки, но с другой — еще дальше отрывает власть от народа. Она убаюкивает и успокаивает, создавая ту самую «теплую ванную», в которой приятно нежится президент Владимир Зеленский. Обратной стороной является незнание реальной ситуации и настроений, а стихийные бунты становятся непредсказуемыми и вспыхивают как бы вдруг, ни с того ни с сего.