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Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков

Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков - 11.05.2024 Украина.ру

Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков

Америка давно ожидала начало российского наступления на Харьковском направлении. Теперь оно стартовало. Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ему подготовиться к этому

2024-05-11T09:16

2024-05-11T09:16

2024-05-11T09:16

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Об этом 11 мая сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время общения с журналистамиРанее армия России начала наступательные действия в Харьковской области на широком фронте до 36 км от Травянского водохранилища до Волчанска. Степень контроля каждого из населенных пунктов в этой районе достоверно неизвестна, идут встречные бои и удары артиллерией.По словам американского чиновника, ВС РФ в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы, но никаких глубоких прорывов украинского фронта не будет.Тем не менее, Харьков, с его стратегическим положением и значимостью в регионе, является ключевым городом для обеих сторон конфликта. Если Россия войдет в Харьков, это может привести к серьезным последствиям для Украины, добавил он.

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новости, россия, украина, харьков, сша, сво, джон кирби