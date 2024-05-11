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Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков
Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков - 11.05.2024 Украина.ру
Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков
Америка давно ожидала начало российского наступления на Харьковском направлении. Теперь оно стартовало. Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ему подготовиться к этому
2024-05-11T09:16
2024-05-11T09:16
2024-05-11T09:16
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Об этом 11 мая сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время общения с журналистамиРанее армия России начала наступательные действия в Харьковской области на широком фронте до 36 км от Травянского водохранилища до Волчанска. Степень контроля каждого из населенных пунктов в этой районе достоверно неизвестна, идут встречные бои и удары артиллерией.По словам американского чиновника, ВС РФ в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы, но никаких глубоких прорывов украинского фронта не будет.Тем не менее, Харьков, с его стратегическим положением и значимостью в регионе, является ключевым городом для обеих сторон конфликта. Если Россия войдет в Харьков, это может привести к серьезным последствиям для Украины, добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, харьков, сша, сво, джон кирби
Новости, Россия, Украина, Харьков, США, СВО, Джон Кирби
Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков
Америка давно ожидала начало российского наступления на Харьковском направлении. Теперь оно стартовало. Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ему подготовиться к этому
Об этом 11 мая сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время общения с журналистами
Ранее армия России начала наступательные действия в Харьковской области на широком фронте до 36 км от Травянского водохранилища до Волчанска. Степень контроля каждого из населенных пунктов в этой районе достоверно неизвестна, идут встречные бои и удары артиллерией.
По словам американского чиновника, ВС РФ в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы, но никаких глубоких прорывов украинского фронта не будет.
"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", - уверен Кирби.
Тем не менее, Харьков, с его стратегическим положением и значимостью в регионе, является ключевым городом для обеих сторон конфликта. Если Россия войдет в Харьков, это может привести к серьезным последствиям для Украины, добавил он.