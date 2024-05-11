https://ukraina.ru/20240511/1055008875.html

Удар по Ровенькам и Белгороду. Главное на Украине на утро 11 мая

Удар по Ровенькам и Белгороду. Главное на Украине на утро 11 мая - 11.05.2024 Украина.ру

Удар по Ровенькам и Белгороду. Главное на Украине на утро 11 мая

Украина нанесла удар по Ровенькам из ATACMS. ВСУ несколько раз обстреляли Белгород

2024-05-11T10:00

2024-05-11T10:00

2024-05-11T10:00

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белгород

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В ночь на 11 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об удару по Ровенькам."Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки. Из-за обстрела огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек - с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом. На место сразу выехали пожарные. Сейчас главная задача - не допустить распространение огня на жилые дома. Информация уточняется. Помощь пострадавшим держу на личном контроле", - рассказал Пасечник.Позднее, в 00:31, он уточнил информацию, назвав предположительный тип оружия, из которого нанесли удар, а также выложил видео с места событий."Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами. К сожалению, количество погибших увеличилось до трёх, ещё восемь находятся в больнице - шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток. Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили", - отметил Пасечник.Он указал, что на месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК."Уверен, что это преступление против мирного населения не останется безнаказанным! Благодарен нашим пожарным за самоотверженную работу!" - писал глава ЛНР в своём телеграм-канале.Практически одновременно советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Пентагон обеспечил поступление на позиции ВСУ на Украине части вооружений из предыдущего пакета военной поддержки. По словам Кирби, Минобороны США прилагает усилия, чтобы доставить остальные вооружения и технику, в том числе из нового пакета помощи."Кое-что из первого пакета оборонной помощи - который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его - некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных. Министерство обороны [США] буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно быстрее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете", - отметил Кирби.При этом он заявил, что не будет указывать, что конкретно уже доставлено - из соображений оперативной безопасности. Но, по его словам, быстрой доставки удалось достичь благодаря размещению военной помощи заранее на складах в Европе. Некоторым вооружениям понадобится больше времени, чтобы дойти до Украины.Также Кирби подчеркнул, что Пентагон работает в быстром темпе, чтобы предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн, который Кирби охарактеризовал как "достаточно серьёзный пакет". По его словам, разнообразие систем, которые содержит пакет, впечатляюще.Удар по БелгородуРовно в 00:00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сигнала ракетной опасности."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей. Трое пострадавших (две женщины и один мужчина) с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двое пострадавших мужчин из поселка Дубовое доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте, от госпитализации они отказались, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно", - рассказал он 01:48 о последствиях обстрела.Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый различные повреждения зафиксированы в 21 частном жилом домовладении и одной надворной постройке: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, посечены фасады и выбиты окна, также повреждены 4 автомобиля. В поселке Дубовое в 4 квартирах многоквартирного дома выбиты окна. В селе Стрелецкое повреждения получили два автомобиля. В селе Никольское в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечена кровля.⠀"Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток", - писал тогда Гладков в своём телеграм-канале.Об атаке написал и военкор Евгений Поддубный."ПВО отражает новую атаку на Белгород. В небе над городом звучат множественные разрывы. Начиная с полуночи противник уже дважды пытался атаковать столицу региона", - сообщил он в 00:29.Минобороны России утром 11 мая сообщило о работе ПВО в регионе."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области, семь БпЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Тем временем продолжались бои в Харьковской области."Первый день российской операции по созданию буферной зоны в приграничье с Харьковской областью вылился в территориальные приобретения российской армии. Объясняются эти успехи просто: часть сёл были заняты без боя несколькими днями ранее (а командование украинской терробороны не спешило докладывать о потерях), а часть — это безлюдные пустоши, через которые российские войска прошли как нож через масло. К юго-западу от Журавлевки ВС РФ перешли границу со стороны Журавлёвского леса и АПП Журавлёвка, заняв территорию Гоптовки. Рядом расположены еще два мелких населенных пункта — Кудиевка и Щербаковка. Вероятно, оба села на текущий момент находятся в серой зоне. Уже к югу от Гоптовки в районе Кочубеевки оборудованы опорные пункты украинских формирований. Именно там, вероятнее всего, находится первая линия обороны", - писал проект "Рыбарь" по итогам 10 мая.По информации авторов канала, вторым куда более широким местом прорыва границы стал участок от Стрелечьей до Борисовки, где помимо вышеупомянутых населённых пунктов под контроль российских сил перешли Красное и Пыльная."Однако здесь основные укрепления противника находятся на большем удалении от границы и могут доставить определённые сложности в дальнейшем продвижении", - отмечалось в публикации.Третьи местом прорыва границы стали окрестности села Середа, откуда ВС РФ продвинулись на территорию Украины и заняли Зеленое, выйдя к северо-восточным окраинам Нескучного.Четвёртый район продвижения — это окрестности Волчанска, откуда ранее украинские формирования неоднократно вели обстрелы Шебекино, Белгорода и других населённых пунктов. ВС РФ взяли Огурцово и Гатище, позже появилась информация о взятии Плетеневки."Несмотря на близость указанных населенных пунктов к Волчанску, о штурме города речи на данном этапе не идет. Огурцово отделено от города рекой Волчья, а со стороны Гатища до Волчанска сплошная "зеленка", удобная для обороны и минирования противником. А вот от Плетенёвки менее трех километров грунтовой дороги, но через поля, просматриваемых со стороны Волчанска. К востоку от Волчанска в районе поселка Тихое, согласно появившейся в сети информации, были взяты пленные. Наиболее вероятно, впрочем, что они появились в результате прорыва границы в посадках к северу, а не в самом селе. Ни о каком охвате Волчанска на данный момент речи, конечно, не идет. Несмотря на успех первого дня продвижения российских войск, армия России только приблизилась к первой линии обороны ВСУ. Поэтому от ура-патриотичных заявлений лучше всего воздержаться: не тот случай. Это уже не 2022 год, когда российские войска заходили по пустым посёлкам и населённым пунктам: несмотря на кажущуюся некомпетентность украинских формирований, бетонные укрепления, сети коммуникаций и логистика противника на этом участке точно не располагают к "лёгкой прогулке", - указывали авторы проекта.В Харьковской области продолжаются бои.

https://ukraina.ru/20240510/1055007003.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, белгород, пентагон