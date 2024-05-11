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Как Бессарабия стала полноценной частью России

Как Бессарабия стала полноценной частью России - 11.05.2024 Украина.ру

Как Бессарабия стала полноценной частью России

После Русско-турецкой войны 1806-1812 года Днестровско-Прутское междуречье было присоединено к России и на этой территории в 1818 году образована Бессарабская область, устав которой был утверждён 11 марта

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:00

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И, надо сказать, с самого начала область эта была проблемной. На момент создания Новороссийского генерал-губернаторства в 1823 году из-за Днестра не прекращался поток жалоб на притеснения местными чиновниками, в то же время молдавские бояре интриговали против царских наместников, нарастали противоречия между мелкопоместным дворянством и аристократией, процветало казнокрадство.Своеобразный управленческий тупик, с которым столкнулся генерал-губернатор Михаил Воронцов в Пруто-Днестровье, являлся следствием того, что две модели развития региона с 1812 года не оправдали себя.Первая из них была заложена российским наместником Чичаговым и петербургским куратором Бессарабии Каподистрией. Согласно их планам, Бессарабии предстояло стать витриной Российской Империи на Дунае. Здесь должна была сохраниться административно-правовая система Молдавского княжества. Расчёт, видимо делался на то, чтобы в обозримом будущем "дожать" Турцию, отторгнуть у неё центральные регионы Молдавского княжества, воссоединить их с Пруто-Днестровьем и установить протекторат над объединённой Молдавией. По такой траектории осуществлялось развитие региона в 1812-16 годах.Вторая модель стала создаваться в условиях, когда император Александр I в условиях создания антиреволюционного Священного союза с другими монархами Европы отказался от экспансионистских планов в отношении османских владений.После окончания Наполеоновских войн было образовано автономное от Петербурга Царство Польское, получившее беспрецедентное по российским меркам самоуправление и широчайшие политические права для местных элит. Под руководством царского наместника Бахметева в Бессарабии попробовали внедрить польскую модель управления: выборность региональных и местных органов власти, административная и судебная автономия.Однако эти преобразования упёрлись в низкий уровень политико-правовой культуры бессарабских дворян и их малочисленность. К примеру, на съезде дворян Бессарабии 1825 года необходимо было избрать 81 должностное лицо, а явилось на это мероприятие 100 делегатов. Общая же численность дворян, обладавших избирательными правами, в том году составляла лишь 200 человек. Очевидно, что о кропотливом отборе кандидатов на важные должности говорить не приходилось."Польская модель" не подошла. В этих условиях возобладал новороссийский вектор развития Бессарабии, в связке с другими регионами Северного Причерноморья. Логика данного шага объяснялась тем, что южные уезды Пруто-Днестровья по своим ландшафтам (степи, приморье) и структуре населения (зарубежные колонисты, государственные крестьяне из внутренних регионов России) были идентичны соседней Херсонской губернии. Здесь требовались те же управленческие подходы, что и в Новороссийском генерал-губернаторстве, которые мог обеспечить молодой и энергичный наместник Воронцов.К моменту назначения на юго-западную окраину империи Воронцов был известен как либерал. Поэтому весть о его прибытии в качестве генерал-губернатора была чуть ли не с восторгом воспринята бессарабскими боярскими кругами. Однако, уже скоро они воочию увидели, что политический либерализм может сочетаться с централизацией системы управления и высокой требовательностью нового руководителя.В Кишинёве Воронцов прибыл уже через несколько дней после приезда из Петербурга в административный центр наместничества (Одессу). 160 вёрст до столицы Бессарабии он преодолел за 13 часов. И сразу же приступил к ознакомлению с положением дел не только в областном центре, но и в Измаиле, Килие и Аккермане — городах южной части региона.По словам очевидцев, бесчисленные жалобы и прошения, поданные тогда генерал-губернатору, буквально заполнили его кишинёвскую квартиру. Сам же Воронцов так сформулировал впечатления об этом подвластном регионе: "не могу вам описать всех тех мерзостей и беспорядков, которые мы нашли по всем частям. Законы в бездействии; финансы в запустении и без отчетности; народ в угнетении; полиция же "деспотствует"; варварство на каждом шагу".К моменту своего возвращения в Одессу наместник сменил всю полицию Кишинёва. Полицмейстером был назначен армейский полковник Ридич. В дальнейшем Воронцов активно опирался на отставных военных при формировании правоохранительных органов.Вскоре в регионе начались судебные процессы над коррупционерами. Самым громким из них стал суд над бывшим вице-губернатором Бессарабской области Матвеем Крупенским. За растранжиренные казённые займы и казнокрадство он был лишён своих наследственных вотчин. Однако добиться выполнения данного судебного вердикта наместник не смог. Судебная система Молдавии ещё и 200 лет назад знала способы, как заблокировать решения даже первых лиц региона.В условиях дефицита местных дворянских кадров для органов управления прагматичный Воронцов, по сути, санкционировал нарушение запрета на приём на чиновничьи должности людей "неблагородного" происхождения, да ещё и из других губерний. Важную роль при этом играли выходцы из украинских регионов. Так, например, в областном правительстве Бессарабии служили четверо мещан из Чернигова. В региональной почтовой конторе работал бывший малороссийский казак и брацлавский мещанин. Некоторые из них получали даже руководящие должности. К примеру, черкасский мещанин Дмитрий Клименко дослужился до столоначальника (руководителя отдела) в областном правительстве.Практически сразу после знакомства с положением дел в Бессарабии Воронцов стал критиковать действовавший Устав области от 1818 года. Он выступал против соединения в рамках центрального учреждения области — Верховного Совета административно-хозяйственных функций и законодательных полномочий.Предметом недовольства являлось также то, что имевшие большинство в Совете выборные представители местного дворянства зачастую блокировали инициативы центральных властей.Новый Устав Бессарабской области был утверждён императором Николаем I в 1828 году и получил официальное название "Учреждение для управления Бессарабской областью". Областной совет по нему теперь лишь выносил рекомендации по раскладкам земских повинностей, согласовывал сметы расходов. Однако в его арсенале появился такой важный инструмент как распределение местного 10% капитала за счёт казённых доходов. Средства из этого фонда могли тратиться на строительные и другие капитальные нужды.Текущее же административно-хозяйственное управление Бессарабией сосредотачивалось в Областном правлении, в составе которого функционировали казённая палата, почтовое, карантинное, таможенное управления, а также управление соляных озер. Делопроизводство в целях облегчения контроля теперь полностью велось на русском языке, на область распространялось общероссийское законодательство. Высшей судебной инстанцией для Бессарабии, как и для других провинций империи становился Сенат. Выборность областных чиновников отменялась, так же как и избрание дворянами уездных исправников, земских судей и полицейских.Тем не менее, не следует рассматривать период правления Бессарабией Воронцова как время, когда выборное начало только сокращалось. Ведь в 1823 году в структуре дворянской корпорации были учреждены выборные должности уездных предводителей дворянства. Первоначально на их плечи легла опека над дворянскими вдовами и сиротами. В дальнейшем же обязанности этих должностных лиц расширялись.Избирательное право было распространено на дворян, не имевших чинов по Табели о рангах. К управлению привлекалось и сельское население. Летом 1826 года было утверждено положение, которым в казённых селениях Бессарабской области учреждались волостные правления. На должности голов и заседателей этих правлений должны были избираться местные жители, которые не были под судом и следствием и имели собственное хозяйство.В целом же Воронцов уделял большое внимание развитию корпоративного самоуправления привилегированного сословия Бессарабии. В 30-40-е годы XIX в. ушли в прошлое кровопролития на дворянских выборах, власти способствовали налаживанию субординации между дворянскими обществами различных уровней. В дальнейшем же, когда опыт работы в выборных дворянских учреждениях был накоплен, встал вопрос о расширении регионального самоуправления.Правда, это произошло уже при Александре II и при преемнике Воронцова — генерал-губернаторе Александре Строганове. Александр II удовлетворил ходатайства областного предводителя дворян о введении выборности председателей уголовного и гражданского судов, восстановлении выборности полицейских чинов и членов земских судов.Успокоив политическую ситуацию в регионе, Воронцов приступил к его социально-экономической модернизации. Сложно найти какую-то хозяйственную отрасль Бессарабии, к которой не приложил свою руку этот наместник.Воронцова можно считать зачинателем местного садоводства. Ещё вступая в генерал-губернаторство н отмечал, что Российская империя тратит сотни миллионов рублей на ввоз фруктов и вин из-за границы, в то время как соответствующие продукты из южных регионов страны "доходят до главных пунктов потребления в России в весьма малых количествах…"В 1823 году был разрешён беспошлинный вывоз сливы из Бессарабии через днестровские таможни, что многократно расширило торговлю этим товаром. Самыми крупными покупателями сельхозпродукции на Дмитриевской ярмарке в Кишиневе (по данным в 1831 году) являлись купцы Московской, Херсонской, Курской и Орловской губерний.В 1826 году в Пруто-Днестровье стартовала программа раздачи казенных земель в "вечное потомственное владение" при условии, что на площади не менее полудесятины новые собственники будут возделывать сад. Владельцы садов к тому же освобождались от уплаты податей.В 1844 году неподалеку от Кишинева открылось первое Бессарабское училище садоводства. В нём были созданы обширные питомники саженцев плодовых деревьев и сушильни для фруктов. После обучения воспитанники училища возвращались в родные места, где им для разведения садов выделялась общественная земля.С 30-х годов XIX в. в Бессарабской области начался настоящий хлебный бум. А ещё через десятилетие регион занял лидирующее положение среди губерний Новороссийского края по количеству выращенного зерна. В этот период область превзошла по среднедушевому сбору зерновых Молдавию (38 пудов против 24-х).Взрывной рост аграрного производства стимулировался ростом сбыта продукции внутри России и на внешних рынках. Понимая это, Воронцов прикладывал огромные усилия для повышения транспортной доступности региона.В 1840 году первый пароход под символическим названием "Граф Воронцов" связал бессарабский Аккерман с Овидиополем через Днестровский лиман. В августе 1845 года в Одессе на воду был спущен буксирно-пассажирский пароход "Днестр". Он доставлял баржи между Днестровским лиманом и Бендерами. Оба первых парохода были изготовлены по заказу российского правительства в Англии.Спрос на транспортировку грузов по рекам был столь высок, что к этому виду коммерции стали подключаться частные лица. В 1842 году по Днестру стал ходить первый частный пароход, опять же английского производства — "Луба". Его маршрут пролегал между Одессой и подольским Ямполем.Перед Крымской войной Днестровская линия Новороссийской пароходной экспедиции обеспечивала самые крупные в Причерноморье пассажирские перевозки — до 34,6 тыс. человек в год. Быстро рос объём грузоперевозок.Но ещё большие масштабы имело судоходство по Дунаю. Для его стимулирования в 40-50-х годах осуществлялась программа расширения дунайских портов Бессарабии: в Измаиле, Рени и Килие.Новый импульс при Воронцове получила переселенческая политика. Были приняты меры по привлечению в край задунайских переселенцев. Наместник добился переселения в Бессарабию 20 тыс. государственных крестьян из внутренних губерний Российской империи.Облегчалась торговля с остальной Россией. В правление Воронцова было отменено хождение в крае османской монеты, и Бессарабия полностью перешла на российскую денежную систему.Поистине революционное значение имело упразднение в 1830 году ранее существовавших на Днестре таможен. Это привело активной миграции в Бессарабию предпринимателей из российских губерний и из-за границы.Воронцов добился льготного режима функционирования текстильных предприятий. С 1826 года и на десять лет они получили льготу по уплате казённых податей, право свободного ввоза материалов и инструментов из других стран, а также право беспошлинного вывоза продукции в соседние губернии (пока Днестровская таможенная линия ещё существовала).Таким образом, именно в правление генерал-губернатора Воронцова произошла полноценная интеграция Бессарабского региона в политическое и экономическое пространство Российской империи.Бессарабская губерния сохраняла верность Российской империи даже тогда, когда последняя перестала существовать. Молдавская Демократическая республика была провозглашена (в составе Российской республики) лишь в декабре 1917 года, когда возникла угроза поглощения её объявившей независимость Украинской Народной Республикой.

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Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, история новороссии, бессарабия, xix век