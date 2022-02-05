Из-за энергетического кризиса на Украине не только резко выросли цены на продукты питания — пострадала также стекольная отрасль. Правильнее сказать, проблемы в энергетике добили то, что от этой отрасли оставалось

Ассоциация «Стекло Украины» сообщила о полной остановке трех стекольных предприятий и технологическом простое (с целью не допустить охлаждения печей, запустить которые точно также, как и доменные печи в металлургии, настолько затратно, что почти не имеет смысла) всех остальных.

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия… Без работы могут остаться более 12 тысяч работников стекольной отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений», — сказано в сообщении.

Ну а демпинговый импорт (хотели свободный рынок — получили) стекла из стран, цены на энергоносители в которых в несколько раз ниже, ставит жирную точку на украинской отрасли.

В общем, стекольное производство исчезло. Правда, цены на газ стали лишь катализатором здесь и сейчас, поскольку смерть и так была не за горами.

Понятно, что советское стекольное производства на Украине рухнуло в 90-е. После развала СССР Украина в системе разделения труда в капиталистической части мира прочно заняла место сырьевого придатка. Мало того, она стала сырьевым придатком даже для России, которая в 90-е заняла похожее место в мировой системе, но все-таки сохранила часть высокотехнологичных производств, благодаря чему имеет гораздо более широкий простор для экономической политики.

От аграриев до художников. По каким сферам ударит газовый кризис на Украине © коллаж Украина.Ру

Вряд ли станет большим открытием информация о том, что после госпереворота в 2014 году все надежды пришлось оставить. Прошли крымские события, началась война в Донбассе, Россию назначили ответственным за все беды Украины агрессором и запретили украинским предприятиям сотрудничать с российской оборонкой.

Закрылись общие программы производства кораблей и самолетов — и «вдруг» оказалось, что украинским заводам некуда продавать свою продукцию. Нет заказов — нет кредитов, нет кредитов — не на что обновлять средства производства, не на что обновлять средства производства — нет заказов для устаревающих технологий. Это не говоря об отсутствии средств на выплату зарплат, что тут же привело к потере квалифицированных специалистов. Рыночное колесо закрутилось, его не остановить.

Собственники (те, которые 30 лет учили народ, что надо быть «успешными», а патернализм — это «совок» и очень плохо) кинулись просить помощи у государства. Но у государства, которое должно чуть ли не полбюджета отдавать в уплату долга международным кредиторам, а остальное тратить на войну и коррупцию, на инвестиции в развитие денег, естественно, не нашлось. Так что четыре завода, производивших листовое стекло, быстро загнулись, а остальные не смогли произвести ничего, кроме «серого» некачественного стекла, которое мало кому нужно.

Изношенные активы и финансирование «агрессора»

В 2016 году (это последние на сегодняшний день данные Держстата) износ основных фондов в украинской промышленности составил 69,4%, а в интересующей нас сейчас обрабатывающей промышленности — 76,4%. Больше двух третей станков и оборудования, по сути, представляют из себя устаревший и на ладан дышащий хлам. Удивительно ли, что высококлассное термополированное стекло (флоат-стекло) на Украине не может сделать никто?

Между прочим, зная общую стоимость основных средств в отрасли (422 млрд 354 млн грн на 2016 год в обрабатывающей промышленности, конкретно по стекольной данных нет), можно посчитать, сколько же нужно инвестиций. Итак, из 422 млрд 76% изношены. То есть на восстановление понадобится хотя бы 320 млрд грн, или 11-12 млрд долларов.

На самом деле больше, поскольку новое оборудование будет более дорогим, чем оцененное старое. Но даже если речь идет о 20 млрд долларов, то имеющихся лишь у первой восьмерки украинского списка «Форбс-2021» (Ахметов, Пинчук, Жеваго, Коломойский, Боголюбов, Герега, Порошенко, Новинский) средств на это вполне хватит.

Одно это должно было бы подвигнуть называющую себя патриотической власть на реальную деолигархизацию вместо борьбы нанайских мальчиков. Увы, государство «патриотам» не интересно, поскольку их патриотизм заканчивается примерно там, где начинается карман вышеперечисленных персонажей. Ну и на входе в известное посольство, конечно. Были гигантами, стали нищими. Что построили на Украине за минувшие 20 лет © коллаж Украина.Ру

Примерно к 2017 году сложилась нелепая с точки зрения здравого смысла ситуация. По запасам стекольного сырья Украина занимает второе место в Восточной Европе — около 500 млн тонн на почти сотне месторождений. Однако 80% этого сырья отправляется в Россию (быть сырьевым придатком страны, с которой воюешь — оригинально), 18% — в Белоруссию, и только 2% поступало на оставшиеся устаревшие, пользующиеся древним методом вытягивания и литья со шлифовкой, украинские заводы, продукцию которых современное строительство использовать не может.

Да и технические нормы Евросоюза, обязательные для Украины по соглашению об Ассоциации с ЕС, не позволяют.

При этом внутренний спрос вполне себе имеется. Эксперты говорят о примерно 3,5 млрд квадратных метрах современного строительного стекла в год, который на 100% закрывается с помощью импорта. Стекло закупают в том числе у «агрессора», который производит его из украинского сырья. Говоря языком украинских СМИ, «спонсируют терроризм» почти на 80 млн долларов в год (если брать совокупный импорт из России и Белоруссии).

Кстати, даже маленькая Белоруссия имеет несколько современных стеклозаводов, притом что ее запасы сырья составляют может быть 10% от украинских. Так что надо еще постараться не организовать производство, имея собственное сырье, внутренний спрос и несколько десятков миллиардов долларов в руках у потенциальных инвесторов из украинского списка «Форбс».

Заграница нам поможет

Магомет к горе никак идти не хотел, поэтому гора пришла к Магомету.

В том же 2017-м некие американские инвесторы (Америка с нами!) подписали меморандум о строительстве в Киевской области первого на Украине завода по производству флоат-стекла с производственной мощностью в 600 тонн в сутки. Было заявлено, что завод позволит покрыть потребность Украины в стекле и даже 30% продукции отправлять на экспорт.

По подсчетам, строительство предприятия должно было обойтись в 300 млн евро, часть из которых вкладывали американцы. Оставшаяся сумма, очевидно, была вполне по силам любому из топ-олигархов Украины. Но еще в 2019 году никто не мог назвать даже дату начала строительства, поскольку не был на 100% сформирован пул инвесторов.

Удивительно, насколько украинские богачи не хотят работать, создавая что-то новое, что может принести им дополнительные деньги. Им хватает того, что можно получить, выжимая последние соки из остатков советской промышленности, в основном сырьевой. Так что воз и ныне там, а нынешние цены на газ делают проект бессмысленным.

Нищета, безработица, голод. Новые угрозы режиму Зеленского в 2022 году © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк Валерий Кодецкий анонсировал начало строительства завода по производству флоат-стекла, которое потенциально может удовлетворить до 30% строительного рынка, для чего понадобится 80 млн долларов на 5-6 лет до точки окупаемости. Проект менее амбициозный, но тоже ничего.

По словам Кодецкого, украинский рынок флоат-стекла в 2021 году составлял 200 млн долларов (35 млн квадратных метров продукции) при ежегодной потребности в 100 млн квадратных метров с прогнозом роста в 3-5% ежегодно. Ниша — огромная. Но новые цены на газ делают бессмысленным и этот проект.

Что в итоге мы имеем в отрасли на конец 2021 года по свежим данным Держстата («Внешняя торговля отдельными видами товаров по странам за 2021 год»)? Стекло в виде порошка, гранул или пластин: экспорт — 270,6 тыс. долларов, импорт — 12 млн 494 тыс. долларов. По другим видам статистика идентичная.

Закрывшиеся в 2022 году из-за цен на газ заводы государство не спасет. Не только потому что не хочет, но и потому что не может.

Оборудование для современных технологических процессов стоит дорого и покупать его придется за доллары. Все доллары — в руках олигархов — экспортеров сырья, которые меняют часть из них в банках (в основном в собственных) на дешевую девальвированную гривну, выпускаемую Нацбанком. Это дает им возможность платить мало налогов и мало зарплат, выводить большую часть долларов в офшоры, тем самым поддерживая на них высокий спрос, а значит, и низкий курс гривны. Из-за низкого курса гривны прибыли внутриукраинского производителя снижаются, поскольку цена импортных газа и станков зависит от курса доллара.

Олигархам нет смысла инвестировать во внутренний рынок, поскольку на нем норма прибыли ниже. Государство не будет инвестировать, поскольку неолиберальная экономическая политика запрещает это делать, да и долларов нет — они либо прямо у олигархов, либо выводятся за рубеж в виде покупок иностранных ценных бумаг, военной техники и оплаты по кредитам.

Если так называемый национальный бизнес думал, что национализм майдана — это о его интересе, протекционизме и поддержке нацпроизводителя в вышиванке, он глубоко ошибся. Национализм Майдана — это про передачу национальных богатств иностранцам и шовинизм с дискриминацией для своего населения. Сколько памятников Бандере не поставь и сколько нападений Путина не отрази, никто ассоциации «Стекло Украины» не поможет.