Уже пятый день в Украине продолжается процесс так называемой «деватутинизации» - «очистки от улиц имени Николая Ватутина». Да-да, того самого командующего войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов, Героя Советского Союза и генерала армии, который в 1943 году освободил Киев от немецко-фашистских захватчиков

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но 29 января сего года на полумаргинальном, но официальном сайте «Декомунізація. Україна» был опубликован откровенно полуграмотный пост «Ватутина — уходи!» (Почему в родительном падеже?), в котором объявлялся упомянутый выше процесс очистки страны от памятников и улиц имени Ватутину. «На данный момент их более 500. Каждому населенному пункту будут направлены обращения с просьбой переименовать». И ссылка на «Википедию», где обозначен полный список памятников и улиц.

Начать решили с Харькова и области, где насчитали около 20 улиц и переулков, названных в честь генерала-освободителя. По версии декоммунизаторов, Ватутин — выходец из крестьянской семьи — в начале 1920-х участвовал в установлении «советской оккупации» на территории Украины. Этим и «провинился» в первый раз. Второй — уже в 1943-м, когда, освобождал и «завали Украину трупами украинцев».

Бандера вместо Королёва. Украину лишают исторической памяти © РИА Новости, Мирослав Лужецкий / Перейти в фотобанк

Главная же опасность, исходящая от этого фигуранта в том, что он в феврале 2020 года уже был инициатором перенесения памятника Ватутину, который установлен над его могилой в Киеве, в Мариинском парке рядом с Верховной Радой, на кладбище. Он тогда зарегистрировал на сайте Киев совета соответствующую петицию, которая, увы, несмотря на приближение 75-летия Великой Победы, собрала 10 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.

Тогда Киев не смог принять решения, чтобы удовлетворить Позднякова собандеровцы. Сейчас, по ходу, начался новый заход, который вполне может увенчаться актом варварства и вандализма.

История киевского памятника генералу-освободителю трогательна, символична и увы, крайне трагична. Через несколько месяцев после освобождения Киева в феврале 1944 года генерал Ватутин попал в засаду, которую организовали боевики Украинской повстанческой армии (УПА). Несмотря на преимущество в живой силе и внезапность нападения, генерал принял бой и был ранен в ногу. Его перевезли в Киев, куда к нему приехал главный хирург Красной армии Николай Бурденко. Но генерал уже в апреле 1944-го умер от газовой гангрены и заражения крови. Его похоронили в центре Киева в Мариинском парке и над его могилой установили с надписью «Герою Советского Союза генералу Ватутину от украинского народа». А на похоронах присутствовала мама генерала Вера Ефимовна, которая до этого в феврале 1944-го похоронила умершего от ран сына Афанасия, а в марте — погибшего на фронте сына Федора.

Четвертый ее сын вместе с мужем и свекром еще маленьким умер от голода в 1922 году на Белгородщине. В России. То есть во время как бы «украинского голодомора», по нынешней версии эрзац-патриотов, организованного-де «москалями. Вот такая вот судьба одной семьи, которую сегодня пытаются представить «колонизаторской» и «оккупантской», в истории якобы «теперь освобожденной» Украины.

Что памятнику генералу несдобровать, окончательно стало понятно после госпереворота 2014 года, когда власть захватили, как теперь уже понятно, необандеровцы разных мастей и оттенков. И первой это поняла 85-летняя дочь генерала Елена Ватутина, которая еще в 2015 году попросила украинское и российское руководство как-то договориться и перенести прах отца в Россия для перезахоронения на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой.

Но тогда лично мэр Киева Виталик Кличко, решительно двигая выдающимися надбровными дугами, что должно было символизировать недюжинную работу ума, гневно отверг просьбу и заверил всех, что он, внук фронтовика-победителя, все понимает и в обиду могилу и памятник не даст.

В следующем году Елена Ватутина умерла, а неонацисты окончательно осмелели и начали править главный бал в захваченной ими Украине. И несмотря даже на то, что принятый в апреле 2015 года закон о декоммунизации не включил памятнику и могилу Ватутина (поскольку никаких коммунистических партийных должностей освободитель Киева не занимал) в перечень объектов, подлежащих этой самой принудительной и обязательной декоммунизации, памяти генерала осталось по полной. Памятник и могилу обливали краской и всякими нечистотами, расписывал надписью «Палач», пытались свалить тросами вручную и при помощи техники, собирали подписи за его снос или хотя бы перезахоронение, избивали под ним ветеранов Великой Отечественной войны, приходивших помянуть соратника.

И курирует это процесс государственный орган — Украинский институт нацпамяти (УИНП), созданный при украинском правительстве и финансируемый из госбюджета. И еще в 2020 году глава УИНП некто Антон Дробович анонсировал снос памятника. Вместе с другими такими памятниками — ко Дню Победы. Дробович уже при президенте Владимире Зеленском даже просчитал, сколько эта ускоренная декоммунизацию к юбилею Великой Победы будет стоить — 130 млн. грн.

Но и полтора года назад памятник Ватутину удалось отстоять. Нардеп Макс Бужанский тогда правильно писал: «Тут вот какая история. Памятник Ватутину стоит там, где стоит, как освободителю Киева. И если Киев освободил не Ватутин, то да, памятник нужно убирать нахрен. А если освободил все-таки он, убирать нахрен дурака, которому нечем заняться за 130 миллионов. Чистое недоразумение во главе важного института». Но Дробович объяснялся тем, что, мол, ведет переговоры с родственниками Ватутина на предмет перезахоронения генерала, что сразу позволит убрать памятник из Мариинского парка.

И самое страшное и циничное, что может быть с памятником и могилой Ватутина в этой ситуации нового витка беспамятства и маргинализации общества, так это участь могилы и праха еще одного Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова, похороненного во Львове, как бы «культурной столице» Украины. Племянница разведчика попросила власти города передать останки родственника ей, чтобы захоронить на родине, поскольку могила Кузнецова во Львове постоянно становилось объектом надругательств, а памятник ему окончательно разрушен.

Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников войны на Украине

В прошлом году Кассационный административный суд Верховного Суда Украины постановил передать прах Кузнецова в Россию. И его решение является окончательным и не подлежит какому-либо обжалованию. Но мэрия Львова во главе с Садовым отказалась выполнять и это решение, по-прежнему настаивая, что за прах можно было бы и пленных освободить, и даже денюжку заплатить.

А сейчас, похоже, настала очередь мэра Киева Кличко демонстрировать свой патриотизм и непреклонность в отражении «российского вторжения». Он уже записал младшего брата Владимира в отряд территориальной обороны. И с него станется начать торговать и останками генерала Ватутина — Кличко же тоже надо где харчеваться, а без пропитания он тоже не согласен, и это, как видим, фирменная черта патриотов…