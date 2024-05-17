https://ukraina.ru/20240517/1055142339.html

Заявления Путина, обстановка под Харьковом. Итоги 17 мая на Украине

Заявления Путина, обстановка под Харьковом. Итоги 17 мая на Украине - 17.05.2024 Украина.ру

Заявления Путина, обстановка под Харьковом. Итоги 17 мая на Украине

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений об Украине во время визита в Китай. Украина пытается стабилизировать фронт в Харьковской области

2024-05-17T19:02

2024-05-17T19:02

2024-05-17T19:02

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В пятницу, 17 мая, во время пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал анонсированный Украиной саммит в Швейцарии."В чём смысл этого мероприятия, понятно. Собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что со всеми согласованно, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, как ультиматум. Такого развития событий не будет", - отметил Путин.При этом он указал, что достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база."Ну, конечно, это база, понимаете? Они же парафировали, сам-то документ не подписан. Там очень серьёзные вопросы. Вы знаете, там вопросы, связанные с обеспечением безопасности Украины. Они так прописаны, что над этим мы еще как бы и подумать должны. Но в целом это база", - заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о соблюдении достигнутых в Стамбуле договоренностей по Украине.Он отметил, что вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского имеет для России значение, т. к. судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями."По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины", — сказал Путин.Президент России указал, что "в Конституции [Украины] есть всякие варианты".По словам Путина, ранее российская сторона была с украинским лидером "в постоянном контакте до того, как конфликт перешел в острую фазу вооруженной борьбы".Также президент России прояснил вопрос с Харьковом."Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их (Украины — Ред.) вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Всё же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", - отметил Путин.При этом он прокомментировал и продвижение ВС РФ на харьковском направлении, отметив, что российские военные "каждый день двигаются строго по плану".Путин отметил, что у РФ нет планов взятия города."Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - сказал Путин.В этот же день в сводке Минобороны РФ указывалось, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в результате активных действий освободили 12 населённых пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетенёвка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника."Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины в районах населённых пунктов Веселое, Волчанск, Дергачи, Нескучное, Красное и Липцы Харьковской области. Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица Харьковской области. Потери противника составили до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин РСЗО, в том числе шесть боевых машин РСЗО "Vampire" чешского производства, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин ЗРК "Бук" и "Стрела-10", - указывалось в сводке.Кроме того, в подразделения "Западной" группировки российских войск нанесли среди прочих поражение формированиям ВСУ районах Кисловки и Синьковки в Харьковской области, а также отразили контратаки штурмовых групп ВСУ и Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Ольшана Харьковской области.В тот же день украинские СМИ сообщили, какой ценой Украина пытается стабилизировать обстановку в Харьковской области."Банковая перебросила на харьковское направление около 7-ми дополнительных бригад. Таким образом смогли ситуативно остановить продвижение ВС РФ. Но потери техники у ВСУ за неделю колоссальные. Россияне ежедневно публикуют десятки видео, как поражают технику ВСУ в Харьковской области. Многие говорят, что такими темпами вся помощь США, которую выделили недавно, закончится вначале осени и ВСУ снова окажется в сложной ситуации. Зеленский ведёт себя как человек, который в агонии бросает всё и всех, не думая про завтрашний день", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - сообщил о том, что жители Харьковской, а также ряда других подконтрольных Украине областей выступают за мирные переговоры."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента провел закрытую социологию по мирному треку, почти 49% выступают за переговоры с Россией, чтобы остановить войну. Причем резко возросло количество сторонников в Киевской / Черниговской / Сумской / Харьковской области", - отмечалось в публикации канала.По его информации, жители этих регионов боятся возобновления активных боевых действий на своей малой Родине.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска начали наступление в Харьковской области раньше ожидаемого украинскими военными срока, расширив зону боевых действий почти на 70 км."Противники расширил зону активных боевых действий почти на 70 км, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва <...> Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока", – написал Сырский в своём телеграм-канале.Основные силы ВС РФ, указал Сырский, сосредоточены на направлении Стрелка – Липке, с последующим выходом в Белый Колодец. Их главная цель – развернуть наступление в тылу украинских войск, считает главком ВСУ."Мы понимаем, что впереди будут тяжёлые бои и враг к этому готовится", – предупредил Сырский.По его словам, ВСУ "должны не допустить продвижения вражеских войск стойким удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнём артиллерии и танков нанести ему максимальный урон и создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл из разных направлений".Сырский призвал максимально эффективно использовать дроны в комплексе с РЭБ и артиллерией.Также главком ВСУ заявил, что проверил украинские воинские части, готовящиеся к обороне на Сумском направлении и отметил, что "регулярно докладывает президенту Украины о ситуации и о ходе выполнения указанных заданий".Тем временем в сети вирусится видео, на котором в Сумской области запечатлены бетонные пирамиды, сваленные в кучу. Их не использовали для создания заграждений. Похожее видео есть и из Харьковской области. На нём украинский военный недоумевает, на что потратили государственные деньги и как в таких условиях выстраивать оборону.

https://ukraina.ru/20240517/1055127117.html

https://ukraina.ru/20240517/1055121509.html

https://ukraina.ru/20240516/1055114066.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, харьковская область, вооруженные силы украины, сумская область