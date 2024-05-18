https://ukraina.ru/20240518/1055135117.html
Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена
Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена - 18.05.2024 Украина.ру
Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена
Поведение администрации действующего президента США Джо Байдена беспрецедентно: "такого размаха наглости и недоверия" отношения Америки и Китая не видели на протяжении всей своей истории
2024-05-18T05:39
2024-05-18T05:39
2024-05-18T05:39
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китай
сюй цзицзюнь
кнр (китай)
джо байден
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Такое мнение в своей новой статье Китай для России — верный друг и мирный сосед написал автора издания Украина.ру из КНР, политический обозреватель, аналитик и блогер Сюй Цзицзюнь.Он отметил, что на посту президента Байден много раз публично заявлял о содействии развитию китайско-американских отношений, но по факту действовал во вред Пекину.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко отметил, что Россия и Китай объединяются, в том числе, чтобы противостоять Западу."У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыВ среду, 15 мая, президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай.По результатам его встречи с лидером КНР было подписано десять соглашений. Многие эксперты также отметили, что разговаривали лидеры двух держав в том числе и про Украину. Однако результаты этой беседы пока остаются "за кулисами".Кстати, в марте 2023 года Си Цзиньпин после своей инаугурации совершил первый визит в новом статусе в Москву.
https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html
https://ukraina.ru/20240516/1055111895.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, сюй цзицзюнь, кнр (китай), джо байден
Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена
Поведение администрации действующего президента США Джо Байдена беспрецедентно: "такого размаха наглости и недоверия" отношения Америки и Китая не видели на протяжении всей своей истории
Такое мнение в своей новой статье Китай для России — верный друг и мирный сосед
написал автора издания Украина.ру из КНР, политический обозреватель, аналитик и блогер Сюй Цзицзюнь
.
Он отметил, что на посту президента Байден много раз публично заявлял о содействии развитию китайско-американских отношений, но по факту действовал во вред Пекину.
"Бесстыдным является и то, что действия вашингтонских администраций направлены на сдерживание развития нашей страны и заигрывания с тайваньскими марионетками. Не менее абсурдно и то, что они, ставя палки в колёса развития нашей страны, настойчиво советуют нам не продолжать сотрудничать с Россией. Мы видели разное, но наглее американских политиков ещё поискать надо!" - заявил Цзицзюнь, добавив, что российско-украинское столкновение является частью своеобразной игры внутри игры Пекина и Вашингтона.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко отметил, что Россия и Китай объединяются, в том числе, чтобы противостоять Западу.
"У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.
В среду, 15 мая, президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай.
По результатам его встречи с лидером КНР было подписано десять соглашений. Многие эксперты также отметили, что разговаривали лидеры двух держав в том числе и про Украину. Однако результаты этой беседы пока остаются "за кулисами".
Кстати, в марте 2023 года Си Цзиньпин после своей инаугурации совершил первый визит в новом статусе в Москву.