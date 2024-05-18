https://ukraina.ru/20240518/1055135117.html

Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена

Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена - 18.05.2024 Украина.ру

Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена

Поведение администрации действующего президента США Джо Байдена беспрецедентно: "такого размаха наглости и недоверия" отношения Америки и Китая не видели на протяжении всей своей истории

2024-05-18T05:39

2024-05-18T05:39

2024-05-18T05:39

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Такое мнение в своей новой статье Китай для России — верный друг и мирный сосед написал автора издания Украина.ру из КНР, политический обозреватель, аналитик и блогер Сюй Цзицзюнь.Он отметил, что на посту президента Байден много раз публично заявлял о содействии развитию китайско-американских отношений, но по факту действовал во вред Пекину.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко отметил, что Россия и Китай объединяются, в том числе, чтобы противостоять Западу."У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыВ среду, 15 мая, президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай.По результатам его встречи с лидером КНР было подписано десять соглашений. Многие эксперты также отметили, что разговаривали лидеры двух держав в том числе и про Украину. Однако результаты этой беседы пока остаются "за кулисами".Кстати, в марте 2023 года Си Цзиньпин после своей инаугурации совершил первый визит в новом статусе в Москву.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

https://ukraina.ru/20240516/1055111895.html

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новости, россия, китай, сюй цзицзюнь, кнр (китай), джо байден