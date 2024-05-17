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Арестович* похоронил Украину и назвался моральным уродом

Арестович* похоронил Украину и назвался моральным уродом - 17.05.2024 Украина.ру

Арестович* похоронил Украину и назвался моральным уродом

Второй украинской республике конец, потому как страной управляют моральные уроды, выбранные людьми такого же качества. Об этом публично заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*

2024-05-17T17:36

2024-05-17T17:36

2024-05-17T17:36

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Бывший сотрудник Банковой обвинил в сложившейся ситуации, когда у власти на Украине находятся чиновники, убивающие бизнес, преследующие группы мыслящих и инакомыслящих людей, самих жителей страны. По мнению Арестовича* украинцы и следовательно он сам также являются моральными уродами."Почему они нами правят? Потому что мы сами в большей степени такими же являемся. И таких же выбираем. Они же не с Марса к нам прилетели — это же мы их выбрали, правильно? Это диагноз. Второй украинской республике конец. Если она просуществует еще какое-то разумное время, то еще несколько сотен тысяч людей погибнет, еще больше все развалится", - прогнозирует бывший советник украинского президента.Он утверждает, что в будущем Украина станет "маленькой серой зоной" и за это и погибали сотни тысяч мужчин, которых насильно отправили на фронт.Ранее Алексей Арестович* рассказал какой он представляет альтернативную Украину.* Признан в России по суду экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20231228/1052433762.html

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новости, украина, алексей арестович, россия, сво, переговоры, всу, мобилизация, коррупция, владимир зеленский, андрей ермак