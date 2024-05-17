Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине
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Венгрия наложила вето в Совете Европы на резолюцию о "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Позицию страны объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*
Глава венгерского МИД отметил, что Совету Европы 75 лет и он мог бы стать отличной платформой для укрепления мира, однако после выхода России эта возможность была упущена.
"Вместо поставок оружия и фантазий о ядерной войне нам нужны настоящие мирные переговоры. А настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сядут за стол переговоров", - написал Сийярто.
Дипломат подчеркнул, что Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой так называемая "формула мира" Зеленского признается как единственный мирный план, который следует рассмотреть и поддержать. Для Венгрии это неприемлемо.
По словам Сийярто, другие страны также разработали мирные планы, которые ничем не хуже плана украинского президента.
"Я просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это было отвергнуто большинством. Поэтому я наложил на нее вето, чтобы она не стала решением Совета", - пояснил глава венгерской дипломатии.
Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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