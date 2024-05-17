https://ukraina.ru/20240517/1055139104.html

Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине

Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине - 17.05.2024 Украина.ру

Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине

Венгрия наложила вето в Совете Европы на резолюцию о "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Позицию страны объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*

2024-05-17T17:31

2024-05-17T17:31

2024-05-17T17:31

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венгрия

киев

петер сийярто

совет европы

владимир зеленский

мид

"формула мира"

переговоры

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Глава венгерского МИД отметил, что Совету Европы 75 лет и он мог бы стать отличной платформой для укрепления мира, однако после выхода России эта возможность была упущена."Вместо поставок оружия и фантазий о ядерной войне нам нужны настоящие мирные переговоры. А настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сядут за стол переговоров", - написал Сийярто.Дипломат подчеркнул, что Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой так называемая "формула мира" Зеленского признается как единственный мирный план, который следует рассмотреть и поддержать. Для Венгрии это неприемлемо.По словам Сийярто, другие страны также разработали мирные планы, которые ничем не хуже плана украинского президента.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240517/1055126744.html

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новости, россия, венгрия, киев, петер сийярто, совет европы, владимир зеленский, мид, "формула мира", переговоры