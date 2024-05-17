Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине - 17.05.2024 Украина.ру
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Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине
Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине - 17.05.2024 Украина.ру
Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине
Венгрия наложила вето в Совете Европы на резолюцию о "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Позицию страны объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*
2024-05-17T17:31
2024-05-17T17:31
новости
россия
венгрия
киев
петер сийярто
совет европы
владимир зеленский
мид
"формула мира"
переговоры
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Глава венгерского МИД отметил, что Совету Европы 75 лет и он мог бы стать отличной платформой для укрепления мира, однако после выхода России эта возможность была упущена."Вместо поставок оружия и фантазий о ядерной войне нам нужны настоящие мирные переговоры. А настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сядут за стол переговоров", - написал Сийярто.Дипломат подчеркнул, что Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой так называемая "формула мира" Зеленского признается как единственный мирный план, который следует рассмотреть и поддержать. Для Венгрии это неприемлемо.По словам Сийярто, другие страны также разработали мирные планы, которые ничем не хуже плана украинского президента.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, россия, венгрия, киев, петер сийярто, совет европы, владимир зеленский, мид, "формула мира", переговоры
Новости, Россия, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Совет Европы, Владимир Зеленский, МИД, "формула мира", переговоры

Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине

17:31 17.05.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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Венгрия наложила вето в Совете Европы на резолюцию о "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Позицию страны объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook*
Глава венгерского МИД отметил, что Совету Европы 75 лет и он мог бы стать отличной платформой для укрепления мира, однако после выхода России эта возможность была упущена.
"Вместо поставок оружия и фантазий о ядерной войне нам нужны настоящие мирные переговоры. А настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сядут за стол переговоров", - написал Сийярто.
Дипломат подчеркнул, что Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой так называемая "формула мира" Зеленского признается как единственный мирный план, который следует рассмотреть и поддержать. Для Венгрии это неприемлемо.
По словам Сийярто, другие страны также разработали мирные планы, которые ничем не хуже плана украинского президента.
"Я просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это было отвергнуто большинством. Поэтому я наложил на нее вето, чтобы она не стала решением Совета", - пояснил глава венгерской дипломатии.
Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
12:41
Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ Мирная конференция, которая якобы призвана приблизить завершение боевых действий на Украине и на которой не будет присутствовать российская сторона, завершится коммюнике. Его подпишут участники встречи и передадут Москве, сообщил в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский
 
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