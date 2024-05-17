Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ - 17.05.2024 Украина.ру
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Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ
Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ - 17.05.2024 Украина.ру
Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ
До сих пор неизвестно делегации чьих стран примут участие в мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, от прямого ответа об этом ушел глава МИД страны Дмитрий Кулеба
2024-05-17T17:18
2024-05-17T17:21
новости
украина
россия
китай
владимир зеленский
дмитрий кулеба
мид
сво
переговоры
швейцария
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Он сообщил, что точно назвать тех, кто поедет в Швейцарию для обсуждения формулы мира президента Украины Владимира Зеленского нельзя, так как это якобы спровоцирует Россию на ответные меры.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев заинтересован в том, чтобы в швейцарском саммите принял участие Китай, однако КНР пока не подтвердила свой приезд. Вместе с тем, Незалежная решительно против того, чтобы представители РФ присутствовали на конференции.Напомним, на саммите, запланированном на 15-16 июня, намерены обсуждать так называемую формула мира Владимира Зеленского, которой предусмотрен отход подразделений ВС РФ на границы 1991 года. Президент России Владимир Путин заявил, что такой подход "основан на хотелках", а не на "реальной ситуации", а потому формулу невозможно обсуждать.Почему швейцарский саммит по Украине не имеет смысла читайте по ссылке.
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новости, украина, россия, китай, владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид, сво, переговоры, швейцария, "формула мира"
Новости, Украина, Россия, Китай, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, МИД, СВО, переговоры, Швейцария, "формула мира"

Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ

17:18 17.05.2024 (обновлено: 17:21 17.05.2024)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
До сих пор неизвестно делегации чьих стран примут участие в мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, от прямого ответа об этом ушел глава МИД страны Дмитрий Кулеба
Он сообщил, что точно назвать тех, кто поедет в Швейцарию для обсуждения формулы мира президента Украины Владимира Зеленского нельзя, так как это якобы спровоцирует Россию на ответные меры.
"Я доволен тенденцией увеличения количества участников. Но мы не можем называть всех публично. Ведь на власть этой страны сразу начинается акт российской дипломатической и экономической агрессии, чтобы принудить к отказу", - сказал министр.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев заинтересован в том, чтобы в швейцарском саммите принял участие Китай, однако КНР пока не подтвердила свой приезд. Вместе с тем, Незалежная решительно против того, чтобы представители РФ присутствовали на конференции.
Напомним, на саммите, запланированном на 15-16 июня, намерены обсуждать так называемую формула мира Владимира Зеленского, которой предусмотрен отход подразделений ВС РФ на границы 1991 года. Президент России Владимир Путин заявил, что такой подход "основан на хотелках", а не на "реальной ситуации", а потому формулу невозможно обсуждать.
Почему швейцарский саммит по Украине не имеет смысла читайте по ссылке.
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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