Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ

"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как изменилась Россия при президенте Владимире Путине и что ждёт страну ближайшие 6 лет