https://ukraina.ru/20240518/1055135779.html

Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона

Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона - 18.05.2024 Украина.ру

Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона

В общей картине полномасштабного соперничества США и Китая, имеющей наибольшее значение для успеха или поражения одной из сторон, является российско-украинское столкновение

2024-05-18T05:00

2024-05-18T05:00

2024-05-18T05:00

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Такое мнение в своей новой статье Китай для России — верный друг и мирный сосед написал автора издания Украина.ру из КНР, политический обозреватель, аналитик и блогер Сюй Цзицзюнь."И у Китая и США разные роли на полях российско-украинских сражений. Де-юре, не являясь сторонами конфликта, оба государства играют роль главных мировых гроссмейстеров. Способность Китая влиять на мировые события основана на реальной силе. Нас полтора миллиарда, и мы, в отличие от американцев, всегда выступали и выступаем за мир! Старые империи приходят в упадок, мы же идём вперёд. Нам нечего бояться, и поэтому в нашем лице Россия найдёт верного друга и мирного соседа", - заверил Цзицзюнь.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко отметил, что Россия и Китай объединяются, в том числе, чтобы противостоять Западу."У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыВ среду, 15 мая, президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай.По результатам его встречи с лидером КНР было подписано десять соглашений. Многие эксперты также отметили, что разговаривали лидеры двух держав в том числе и про Украину. Однако результаты этой беседы пока остаются "за кулисами".Кстати, в марте 2023 года Си Цзиньпин после своей инаугурации совершил первый визит в новом статусе в Москву.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

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