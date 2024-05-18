Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона - 18.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240518/1055135779.html
Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона
Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона - 18.05.2024 Украина.ру
Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона
В общей картине полномасштабного соперничества США и Китая, имеющей наибольшее значение для успеха или поражения одной из сторон, является российско-украинское столкновение
2024-05-18T05:00
2024-05-18T05:00
новости
китай
украина.ру
пекин
вашингтон
игра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103312/43/1033124371_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_d1608cf72960850ce1095ae92d66144f.jpg
Такое мнение в своей новой статье Китай для России — верный друг и мирный сосед написал автора издания Украина.ру из КНР, политический обозреватель, аналитик и блогер Сюй Цзицзюнь."И у Китая и США разные роли на полях российско-украинских сражений. Де-юре, не являясь сторонами конфликта, оба государства играют роль главных мировых гроссмейстеров. Способность Китая влиять на мировые события основана на реальной силе. Нас полтора миллиарда, и мы, в отличие от американцев, всегда выступали и выступаем за мир! Старые империи приходят в упадок, мы же идём вперёд. Нам нечего бояться, и поэтому в нашем лице Россия найдёт верного друга и мирного соседа", - заверил Цзицзюнь.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко отметил, что Россия и Китай объединяются, в том числе, чтобы противостоять Западу."У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыВ среду, 15 мая, президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай.По результатам его встречи с лидером КНР было подписано десять соглашений. Многие эксперты также отметили, что разговаривали лидеры двух держав в том числе и про Украину. Однако результаты этой беседы пока остаются "за кулисами".Кстати, в марте 2023 года Си Цзиньпин после своей инаугурации совершил первый визит в новом статусе в Москву.
https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html
https://ukraina.ru/20240509/1054990544.html
китай
пекин
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103312/43/1033124371_63:0:663:450_1920x0_80_0_0_402e01f29e70a87a33216e8001417f31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, украина.ру, пекин, вашингтон, игра
Новости, Китай, Украина.ру, Пекин, Вашингтон, игра

Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона

05:00 18.05.2024
 
© Открытые источникиСША и Китай, флаги
США и Китай, флаги
© Открытые источники
Читать в
В общей картине полномасштабного соперничества США и Китая, имеющей наибольшее значение для успеха или поражения одной из сторон, является российско-украинское столкновение
Такое мнение в своей новой статье Китай для России — верный друг и мирный сосед написал автора издания Украина.ру из КНР, политический обозреватель, аналитик и блогер Сюй Цзицзюнь.
"И у Китая и США разные роли на полях российско-украинских сражений. Де-юре, не являясь сторонами конфликта, оба государства играют роль главных мировых гроссмейстеров. Способность Китая влиять на мировые события основана на реальной силе. Нас полтора миллиарда, и мы, в отличие от американцев, всегда выступали и выступаем за мир! Старые империи приходят в упадок, мы же идём вперёд. Нам нечего бояться, и поэтому в нашем лице Россия найдёт верного друга и мирного соседа", - заверил Цзицзюнь.
Сюй Цзицзюнь
23 мая 2023, 10:45
Сюй Цзицзюнь: кто онОснователь аналитического центра и бывший шеф-редактор китайского журнала "Хуаньцю Цайцзин" ("Глобал Файнэнс")
Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко отметил, что Россия и Китай объединяются, в том числе, чтобы противостоять Западу.
"У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.
Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы
В среду, 15 мая, президент России Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай.
По результатам его встречи с лидером КНР было подписано десять соглашений. Многие эксперты также отметили, что разговаривали лидеры двух держав в том числе и про Украину. Однако результаты этой беседы пока остаются "за кулисами".
Кстати, в марте 2023 года Си Цзиньпин после своей инаугурации совершил первый визит в новом статусе в Москву.
9 мая, 14:23
"Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества?В ходе своего европейского турне председатель КНР Си Цзиньпин 7 и 8 мая посетил Сербию. В Белград китайский лидер прилетел из Парижа, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и улетел в Будапешт, где его ожидали переговоры с руководством Венгрии
 
НовостиКитайУкраина.руПекинВашингтонигра
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского
07:02Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению
07:00"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности
06:40Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом
06:20"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО
06:00Говядина и топинамбур не впечатлили: американист посчитал деньги России и Китая
05:39Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена
05:19В Багдаде всё спокойно: Стариков о том, что Блинкен сделал с Зеленским в Киеве
05:00Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона
04:40"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО
04:19Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины
04:00Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу
19:02Заявления Путина, обстановка под Харьковом. Итоги 17 мая на Украине
18:41"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте
17:36Арестович* похоронил Украину и назвался моральным уродом
17:31Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине
17:18Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ
16:42Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
16:39Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень
16:24Алексей Дюмин, биография
Лента новостейМолния