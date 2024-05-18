"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016"
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал, принимают ли участие белорусские военнослужащие в специальной военной операции
"Официально это не обсуждается. Да, кто-то берет отпуск, чтобы поехать на СВО и понюхать пороху, но начальство это не приветствует", - заявил Тиханский.
При этом белорусская армия помогает России. По словам полковника запаса, белорусские войска сдерживают 130-тысячную группировку Украины у своих границ, не позволяя киевскому режиму направить ее на фронт. Он отметил, что группировка ВСУ у южных границ Белоруссии составляет треть от всего состава ВСУ.
Кроме того, Белоруссия помогает России логистикой и инфраструктурой.
Эксперт рассказал, что на белорусско-украинской границе сосредоточено 130-тысячная группировка ВСУ. Они полностью заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", резюмировал он.
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11 мая, 12:58Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми