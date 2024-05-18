https://ukraina.ru/20240518/1055064301.html

"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО

"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО - 18.05.2024 Украина.ру

"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО

Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал, принимают ли участие белорусские военнослужащие в специальной военной операции

2024-05-18T06:20

2024-05-18T06:20

2024-05-18T06:20

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"Официально это не обсуждается. Да, кто-то берет отпуск, чтобы поехать на СВО и понюхать пороху, но начальство это не приветствует", - заявил Тиханский. При этом белорусская армия помогает России. По словам полковника запаса, белорусские войска сдерживают 130-тысячную группировку Украины у своих границ, не позволяя киевскому режиму направить ее на фронт. Он отметил, что группировка ВСУ у южных границ Белоруссии составляет треть от всего состава ВСУ. Кроме того, Белоруссия помогает России логистикой и инфраструктурой.Эксперт рассказал, что на белорусско-украинской границе сосредоточено 130-тысячная группировка ВСУ. Они полностью заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", резюмировал он.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте

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