"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО - 18.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240518/1055064301.html
"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО
"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО - 18.05.2024 Украина.ру
"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал, принимают ли участие белорусские военнослужащие в специальной военной операции
2024-05-18T06:20
2024-05-18T06:20
новости
белоруссия
россия
украина
вооруженные силы украины
всу
вс рф
армия
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103135/14/1031351412_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_fb3c3cd29fc6fe866e0c2871e6b81519.jpg
"Официально это не обсуждается. Да, кто-то берет отпуск, чтобы поехать на СВО и понюхать пороху, но начальство это не приветствует", - заявил Тиханский. При этом белорусская армия помогает России. По словам полковника запаса, белорусские войска сдерживают 130-тысячную группировку Украины у своих границ, не позволяя киевскому режиму направить ее на фронт. Он отметил, что группировка ВСУ у южных границ Белоруссии составляет треть от всего состава ВСУ. Кроме того, Белоруссия помогает России логистикой и инфраструктурой.Эксперт рассказал, что на белорусско-украинской границе сосредоточено 130-тысячная группировка ВСУ. Они полностью заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", резюмировал он.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте
https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html
белоруссия
россия
украина
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103135/14/1031351412_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_81a08187ba78dd6e273a4886ad9b093a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф, армия, сво, спецоперация, фронт
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Армия, СВО, Спецоперация, фронт

"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО

06:20 18.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016"
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал, принимают ли участие белорусские военнослужащие в специальной военной операции
"Официально это не обсуждается. Да, кто-то берет отпуск, чтобы поехать на СВО и понюхать пороху, но начальство это не приветствует", - заявил Тиханский.
При этом белорусская армия помогает России. По словам полковника запаса, белорусские войска сдерживают 130-тысячную группировку Украины у своих границ, не позволяя киевскому режиму направить ее на фронт. Он отметил, что группировка ВСУ у южных границ Белоруссии составляет треть от всего состава ВСУ.
Кроме того, Белоруссия помогает России логистикой и инфраструктурой.
Эксперт рассказал, что на белорусско-украинской границе сосредоточено 130-тысячная группировка ВСУ. Они полностью заминировали 5-6 километров от границы (это более миллиона мин), а Белоруссия добавила только две сторожевые заставы. "Я не знаю, готовы ли они воевать. Но за ними надо внимательно следить", резюмировал он.
Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте
Александр Тиханский интервью
11 мая, 12:58
Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми
 
НовостиБелоруссияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУВС РФАрмияСВОСпецоперацияфронт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского
07:02Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению
07:00"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности
06:40Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом
06:20"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО
06:00Говядина и топинамбур не впечатлили: американист посчитал деньги России и Китая
05:39Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена
05:19В Багдаде всё спокойно: Стариков о том, что Блинкен сделал с Зеленским в Киеве
05:00Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона
04:40"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО
04:19Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины
04:00Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу
19:02Заявления Путина, обстановка под Харьковом. Итоги 17 мая на Украине
18:41"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте
17:36Арестович* похоронил Украину и назвался моральным уродом
17:31Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине
17:18Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ
16:42Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
16:39Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень
16:24Алексей Дюмин, биография
Лента новостейМолния