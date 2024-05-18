Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом - 18.05.2024 Украина.ру
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Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом
Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом - 18.05.2024 Украина.ру
Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру рассказал о стратегии российских военных в Харьковской области
2024-05-18T06:40
2024-05-18T06:40
новости
россия
харьков
харьковская область
сергей полетаев
вооруженные силы украины
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"Если киевский режим не перебросит войска под Харьков, у него здесь обрушится фронт. Если перебросит – фронт посыплется в другом месте. &lt;...&gt; Наша стратегия состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь нашим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой", - объяснил Полетаев.По его словам, российские бойцы могут выбирать время и место удара.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, харьковская область, сергей полетаев , вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины

Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом

06:40 18.05.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру рассказал о стратегии российских военных в Харьковской области
"Если киевский режим не перебросит войска под Харьков, у него здесь обрушится фронт. Если перебросит – фронт посыплется в другом месте. <...> Наша стратегия состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь нашим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой", - объяснил Полетаев.
По его словам, российские бойцы могут выбирать время и место удара.
"Мы можем маневрировать вдоль фронта. И каждый наш ход ставит ВСУ в цугцванг. Чтобы они сейчас не сделали, их позиции будут ухудшаться. Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря грязной, унылой и выматывающей боевой работе, начавшейся осенью 2023 года. Как будто ничего не происходило. Как будто шла возня за никому не понятные села. А в результате этой работы противник истощился, а мы усилились настолько, что можем диктовать ему свою волю", - рассказал Полетаев.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
 
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