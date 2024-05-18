Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом

"Мы можем маневрировать вдоль фронта. И каждый наш ход ставит ВСУ в цугцванг. Чтобы они сейчас не сделали, их позиции будут ухудшаться. Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря грязной, унылой и выматывающей боевой работе, начавшейся осенью 2023 года. Как будто ничего не происходило. Как будто шла возня за никому не понятные села. А в результате этой работы противник истощился, а мы усилились настолько, что можем диктовать ему свою волю", - рассказал Полетаев.