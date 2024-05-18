https://ukraina.ru/20240518/1055096404.html
Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом
Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом - 18.05.2024 Украина.ру
Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру рассказал о стратегии российских военных в Харьковской области
2024-05-18T06:40
2024-05-18T06:40
2024-05-18T06:40
новости
россия
харьков
харьковская область
сергей полетаев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055029049_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b668775ba2a4474d20987126e69f122d.jpg
"Если киевский режим не перебросит войска под Харьков, у него здесь обрушится фронт. Если перебросит – фронт посыплется в другом месте. <...> Наша стратегия состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь нашим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой", - объяснил Полетаев.По его словам, российские бойцы могут выбирать время и место удара.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
россия
харьков
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055029049_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa7b979e031a7b1e73b494fb6468387e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков, харьковская область, сергей полетаев , вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины
Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру рассказал о стратегии российских военных в Харьковской области
"Если киевский режим не перебросит войска под Харьков, у него здесь обрушится фронт. Если перебросит – фронт посыплется в другом месте. <...> Наша стратегия состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь нашим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой", - объяснил Полетаев.
По его словам, российские бойцы могут выбирать время и место удара.
"Мы можем маневрировать вдоль фронта. И каждый наш ход ставит ВСУ в цугцванг. Чтобы они сейчас не сделали, их позиции будут ухудшаться. Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря грязной, унылой и выматывающей боевой работе, начавшейся осенью 2023 года. Как будто ничего не происходило. Как будто шла возня за никому не понятные села. А в результате этой работы противник истощился, а мы усилились настолько, что можем диктовать ему свою волю", - рассказал Полетаев.