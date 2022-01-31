Американская компания Westinghouse в ближайшие три года не станет поставлять на Украину топливные сборки своего производства для реакторов ВВЭР-440, рассказал глава украинского «Энергоатома» Петр Котин. Украинская атомная отрасль чем дальше, тем больше вызывает опасений. Почему - разбиралась Украина.ру

«В этой ситуации мяч не на стороне ГИЯРУ (Государственная инспекция ядерного регулирования Украины — ред.), а на стороне Westinghouse. Мы готовы для ВВЭР-440 топливо брать в следующем году, но он не готов его поставлять к этому времени», — приводит слова Коитна «Интерфакс-Украина» 29 января.

Он уточнил, что, согласно договору, подписанному с американской компанией, первая партия топливных элементов для ВВЭР-440 будет поставлена не ранее 2025 года, и Украина готова оперативно сертифицировать эту продукцию.

Работа на износ: Впервые в истории на Украине запустили все 15 энергоблоков АЭС - к чему это приведет © enriquelopezgarre/Pixabay

Судя по всему, эти реакторы так и останутся с российскими топливными элементами. Westinghouse просто не хочет заморачиваться с их копированием.

На Украине всего два реактора ВВЭР-440, оба они установлены на Ровенской АЭС. Судя по всему, для Westinghouse это недостаточно большие объемы, которые не окупают трудностей с разработкой топливных элементов.

Следует отметить, что в качестве срока начала поставок ВВЭР-440 на РАЭС раньше назывался 2024 год. Соответствующий контракт был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского в октябре 2020 года, о чем поспешили рассказать все украинские СМИ.

Это достаточно интересное решение, так как показывает уровень деловой этики и компетенции компании Westinghouse, с которой так активно и оптимистично сотрудничают украинские власти.

Украинский рынок

Westinghouse уже пыталась побороться за поставки своего топлива для реакторов ВВЭР-440, которых в странах Европейского союза начитывается 21 штука.

Это достаточно емкий рынок для того, чтобы он был интересен для Westinghouse, однако закрепиться на нем американской компании не удалось.

В частности, регулирующий орган Словакии согласно рекомендациям «Евроатома» требовал, чтобы топливо от Westinghouse было совместимым с российскими ТВЭЛами, но американцы на это не соглашались. Кроме того, они требовали, чтобы Словакия за свой счет провела сертификацию их топливных элементов.

Заплатит ли украинский налогоплательщик за банкротство Westinghouse? Экономист дал ответ © enriquelopezgarre/Pixabay

Если бы словацкий регулятор несправедливо отклонил предложение Westinghouse, то тогда американская компания могла бы тогда же, в 2019 году, продать свои «замечательные» топливные элементы Украине.

Однако даже спустя пять лет после подачи заявки в Словакии она это сделать неспособна, так как обещает поставить первую топливную сборку для украинских ВВЭР 440 лишь в 2025 году.

Получается, что предложение Westinghouse словакам с самого начала могло быть поставленным под сомнение.

Это далеко не единственное доказательство некоторый странностей в бизнесе Westinghouse. Они сорвали сроки и не уложились в сметы по двум проектам строительства реакторов в США и четырем — в Китае, что привело компанию к банкротству.

Их тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000 на чешской АЭС «Темелин» были признаны опасными после эксплуатации на реакторах в той же Словакии.

Однако это не мешает активно эксплуатировать их на украинских реакторах советского производства, что постоянно приводит к аварийным остановкам.

Наступить на те же грабли

Украинский «Энергоатом» готов полностью перевести все свои 13 реакторов ВВЭР-1000 на американское топливо, о чем заявил глава компании Петр Котин 29 января.

Он рассказал, что из 13 энергоблоков ВВЭР-100 семь уже снабжается топливом Westinghouse, а шесть пока еще российскими ТВЭЛ.

«Сейчас у нас есть топливо, я бы сказал, на 2-2,5 года, если учитывать то, что уже находится в реакторах. В договоре с американской компанией именно эти сроки заложены, что она при необходимости в течение двух лет увеличит свое производство и закроет все наши потребности», — сказал Котин.

Хотя он прямо и не заявил о скором отказе от российского топлива, но, учитывая политические реалии на Украине, можно быть уверенным: такое решение более чем вероятно.

Однако даже если это и произойдет, то отказ от российского ядерного топлива будет таким же условным, как и отказ Киева покупать российский газ, который привел к закупкам того же газпромовского газа, но через европейских посредников.

«Росатом» невозможно вытеснить

В Westinghouse никогда не скрывали, что не могут ни сами добывать радиоактивные элементы для своих топливных сборок, ни обогащать их до необходимого уровня.

Причина этого заключается в том, что США так и не смогли преодолеть отставание от СССР, а потом и России, в технологиях обогащения урана и плутония после того, как выбрали неправильный путь развития в середине прошлого века.

Диффузный метод обогащения топлива, на который делала ставку американская атомная промышленность, оказался в 25 раз более дорогим, чем реакторный, который выбрали советские ученые.

Технологическое отставание американских атомщиков от российских за прошедшие годы только возросло, так как «Росатом» не стоял на месте и постоянно совершенствовал свои подходы.

Фактически получается, что добавленная стоимость продукции Westinghouse состоит только в дизайне коробок, в которые загружается урановый концентрат, полученный из России.

Следовательно, чисто экономически их продукция неконкурентоспособна, так как российские ТВЭЛы не только делаются из собственного сырья с короткими цепочками поставок, но и являются частью длительного производственного цикла, который поддерживает для своей продукции «Росатом».

Этот цикл включает в себя утилизацию и длительное хранение отработанного ядерного топлива. Такого рода полный цикл услуг не предоставляет не только Westinghouse, но и любая другая компания помимо «Росатома».

Клиенты Westinghouse вынуждены самостоятельно решать проблему своих ядерных отходов. Украина для этого построила Центральное хранилище отходов ядерного топлива (ЦХОЯТ) в развалинах Чернобыльской АЭС.

Токсичный долгострой

Проект ЦХОЯТ оказался одним из самых скандальных долгостроев Украины. Его необходимость стала понятна в 1999 году, когда украинские власти договорились с Westinghouse о поставках ТВС для украинских АЭС.

Уже тогда было ясно, что это политическая история, так как межправительственные переговоры Украины и США по этому вопросу шли с 1996 года.

Первая поставка американских ТВС была осуществлена в 2005 году, однако торжественный старт строительства ЦХОЯТ произошел только в августе 2015 года.

Осенью 2016 года глава украинского Минэнерго Игорь Насалик заявил, что у страны теперь есть свое хранилище отработанного ядерного топлива, которое окупит себя за два года.

Однако фактически строительство началось только через в 2017 году, а 22 декабря 2020-го об окончании первого объекта хранения заявил уже «Энергоатом».

Но оказалось, что в действительности хранить там что-либо невозможно, так как железнодорожная колея, которая ведет к ЦХОЯТ, якобы пришла в негодность и требует восстановления.

Коррупционный скандал

Журналисты украинской программы «Схемы» выяснили, что на самом деле выделенные на строительство ЦХОЯТ деньги банально разворовали. Об этом свидетельствует запись разговора чиновников «Энергоатома», которая датируется 28 числом декабря 2020 года.

«Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, ****** (украдены — Прим.ред.) и так далее. Нужно находить другие источники финансирования и к тому же их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не слишком понимаем», — говорит на аудиозаписи Николай Божко, руководитель «Атомпроектинжиниринга», выступавшего заказчиком ЦХОЯТ.

В ходе разговора, в котором участвовали также представители частных подрядчиков и субподрядчиков, получавших деньги на строительство ЦХОЯТ из бюджета, Божко предлагал скрыть коррупцию, составив фиктивные сметы.

Эта информация стала достоянием общественности только в январе 2022 года, уже после того, как в августе 2021-го состоялось торжественное открытие хранилища.

Что интересно, первые кассеты отработанного ядерного топлива в него планируют загрузить только в мае 2022 года, что косвенно подтверждает предположения журналистов о судьбе выделенных на проект средств.

Пока 1626 американских ТВС, уже поставленных на Украину, остаются на тех АЭС, где эксплуатируются, рассказал изданию Украина.ру эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

«Сейчас они хранятся в мокрых бассейнах при станциях. Пока только на одной станции, Южноукраинской. В Запорожье есть свое хранилище, но, по-моему, там еще нет отработавших сборок. Потом их тоже будут выгружать, поскольку планируется дальнейшее распространение топлива на Ровенскую АЭС. И потом это все будут свозить в ЦХОЯТ, строительство которого завершено, но который еще не запущен», — отметил Марунич.

Однако даже если ЦХОЯТ все же заработает, это решит проблему хранения топлива лишь частично. Это связано с емкостью хранилища.

Наша песня хороша, начинай сначала

Согласно данным «Энергоатома», после ввода в строй всех 15 пеналов для хранения отходов (пока готов к приему топливных элементов только один), комплекс сможет в течение 100 лет хранить 12 тыс. ТВС от блоков ВВЭР-1000 и 4,5 тыс. ТВС от ВВЭР-440.

В один реактор ВВЭР-1000 единовременно загружается 163 топливных сборки. Буквально только что, 31 января, «Энергоатом» отчитался о переводе ВВЭР-1000 с топливом Westinghouse на 18-месячную топливную кампанию.

Нетрудно подсчитать, что зона хранилища, выделенная под ВВЭР-1000, заполнится всего лишь через 8,5 лет.

Это мизерный срок для атомной генерации, особенно с учетом того, что Украина намеревается не только в очередной раз продлевать срок эксплуатации своих реакторов, но и строить новые.

Следовательно, учитывая то, сколько лет Украина строила первый ЦХОЯТ, уже сейчас ей нужно срочно начинать подготовку к строительству следующего. В противном случае уже через 9 лет ее начнет заваливать отходами АЭС.

Энергетика в качестве оружия

Что интересно, в России реакторы ВВЭР-1000 эксплуатируются уже в пятилетнем и даже шестилетнем топливных циклах, что существенно удешевляет получаемую электроэнергию — не говоря уже о том, что никаких проблем с хранением отходов не возникало.

Если бы Украина продолжила сотрудничество с «Росатомом», то сэкономила бы время, деньги и нервы собственных граждан, а также не подвергала бы их риску новой катастрофы наподобие чернобыльской.

Подводя итог, можно сделать однозначный вывод: энергетика для правительства США, активно продвигающего на Украине сомнительную американскую компанию Westinghouse, изначально является отраслью политической.

Это еще раз показывает, что Соединенные Штаты с полным на то основанием могут сами себя подвергнуть собственным санкциям за использование энергетики в качестве оружия.

Только активное лоббирование компании Westinghouse со стороны американских властей позволило ей захватить долю украинского рынка вопреки тому, что ее предложение уступает по всем параметрам аналогам «Росатома».

Интерес киевского режима в продолжении этой истории заключается в том, что это очередная политическая взятка Украины Соединенным Штатам, по аналогии с закупкой «пенсильванского угля» во времена президентства Петра Порошенко на фоне массового закрытия украинских угольных шахт.

Такого рода межгосударственная коррупция обеспечивает Киеву политическую поддержку Соединенных Штатов, которые, используя свое влияние на международных кредиторов и Евросоюз, помогли Украине получить с 2014 года кредитов на сумму порядка $70 млрд.

Только благодаря этим деньгам Вашингтону пока удается удерживать на плаву фактически обанкротившееся после Майдана государство Украина, нужное Штатам лишь как генератор проблем для России.

Коррумпированность украинских властей создают дополнительные риски в атомной отрасли, что в перспективе может оказаться чревато проблемами экологического характера для всего европейского континента.