Развитие ситуации на газовом рынке Евросоюза показывает, что газ останется сверхдорогим еще очень долго. Европейцам придется как следует раскошелиться, оплачивая американские амбиции

В пятницу, 28 января, цены на газовых рынках Европы остаются очень высокими. В понедельник, 24 января, случился скачкообразный рост по сравнению с ценой закрытия предыдущей недели — на 20%, свыше $1100 за тысячу кубометров. На следующий день цены сохранились примерно на том же уровне, в среду упали на 2% до $1093 за тысячу кубов, в четверг еще немного, до $1060 к закрытию торгов. Однако в пятницу, 28 января это падение было отыграно до $1080 за тысячу кубометров, что существенно выше, чем на прошлой неделе, когда цены опускались практически до $800.

Стоит отметить, что стоимость газа выше $250-300 за тысячу кубов для европейцев уже можно считать сверхвысокой, так как она больно бьёт по экономике стран ЕС. Однако именно европейские политики внесли и продолжают вносить огромный вклад в подорожание энергоносителей.

Выстрелы в ногу

Нынешний энергетический кризис в ЕС был обусловлен несколькими внешними факторами, в частности, восстановлением мировой экономики, и, соответственно, спроса на энергоносители, что вызвало рост цен на газ в Европе и Азии и породило дефицит. Однако не менее, а то и более существенным было влияние европейских политиков. Их на первый взгляд не поддающееся объяснению стремление во что бы то ни стало добиться пресловутого «зеленого перехода» ускоренными темпами стало главной причиной сокращения собственной добычи газа и росту зависимости от импорта.

На фоне явственного отставания в развитии «зеленой энергетики» — ветряной и солнечной генерации — от традиционных источников энергии это привело к опаснейшей для энергобезопасности ЕС ситуации. Импорт контролировать гораздо сложнее, чем собственное производство, особенно в рамках свободного мирового рынка.

«"Газпром" получает прибыль». Почему в Европе переносят запуск «Северного потока — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Когда на рынке был переизбыток газа, это приводило к снижению цены, так как продавцам СПГ нужно было продать свой товар как можно быстрее — ежедневные потери газа в танкерах вызваны необходимостью постоянно поддерживать сверхнизкие температуры на уровне 170 градусов Цельсия, для чего в генераторах сжигается газ, поэтому длительная задержка чревата существенными убытками.

Именно так происходило в начале локдауна из-за пандемии COVID-19. Резкое падение спроса на газ в Европе привело к тому, что цены на СПГ упали до $50 за тысячу кубов — его владельцы спешно распродавали свой газ, чтобы хоть как-то минимизировать свои гигантские потери.

Однако отсутствие долгосрочных контрактов на поставки СПГ в Европу привело к тому, что как только в Азии цены на рынке стали выше, примерно 10% всего «голубого топлива», отправлявшегося в Европу, мигрировало на восток. Более того, существенная часть СПГ перекупалась трейдерами прямо в европейских портах и отправлялась в Азию, что только увеличивало дефицит газа в ЕС.

Третий «выстрел в ногу» европейские власти сделали, когда стали требовать от «Газпрома» в долгосрочных контрактах рассчитывать цену на газ по формуле, зависящей от котировок спотовых бирж, а не стоимости корзины нефтепродуктов. Примерно 80% контрагентов «Газпрома» в ЕС по требованию Еврокомиссии вынудили российскую компанию перейти на контракты с привязкой к споту. Поляки даже сделали это через арбитраж, который постановил задним числом пересчитать стоимость газа по контрактам за несколько лет и заплатить разницу, которая составила $1 млрд в пользу Варшавы. Вслед за ними потянулись и другие страны.

И все они отдали «Газпрому» гораздо больше, чем тот миллиард, который был выплачен полякам, и те $3 млрд, которые были выплачены Киеву по столь же скандальному решению арбитража в рамках тяжбы с «Нафтогазом».

Только за 2021 год российская компания получила среднюю стоимость газа, проданного в ЕС, примерно вдвое выше, чем годом ранее: $330 против $143. Согласно данным «Газпрома», опубликованным на его сайте, в 2021 году было поставлено в ЕС 148,3 млрд кубометров газа, годом ранее — 159,7 млрд.

Путем нехитрых подсчетов получается, что в 2020 году выручка «Газпрома» составила 22 млрд 837 миллионов долларов США, а в 2021 году — свыше 48 млрд 939 млн при меньших затратах на добычу и доставку газа. Только за этот период дополнительная прибыль российской компании составила порядка $25 млрд.

Если учесть, что по трубопроводам «Газпрома» в Европу попадает примерно треть потребляемого в ЕС газа, то понятно, что европейцы в целом за газ переплатили в 2021 году в разы больше.

Однако такая откровенно вредительская политика европейских чиновников имеет достаточно простое объяснение: она крайне выгодна Соединенным Штатам.

Американская многоходовка

Компании США уже получили огромную прибыль от роста цен на газ. Согласно обзору газового рынка, опубликованному сайтом «Финам» 26 января, они вдвое нарастили поставки СПГ в ЕС по сравнению с предыдущими двумя годами.

Удивление экспертов, которые недоумевали — почему же США не стремятся «залить» своим СПГ газодефицитную Европу?— объясняется просто: американским экспортерам нужна была уверенность в том, что цены на газ не обвалятся в ближайшее время.

Сейчас такая уверенность есть. Пустые европейские хранилища, активная борьба с российским газом на политическом уровне в ЕС и США, уничтожение собственных атомных электростанций в Германии, которые могли бы восполнить дефицит электроэнергии не оставляют сомнений: цены будут стабильно высокими как минимум в ходе нынешнего отопительного сезона, отмечает Bloomberg.

Если будет остановлен «Северный поток-2» и введены санкции в отношении российского энергосектора, чего в последние дни требуют множество западных политиков в ЕС и США, то цены останутся сверхвысокими на долгие годы.

Газ падает в цене. Почему «Северный поток — 2» могут запустить летом © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Сдерживает американцев только один момент: заместить объемы поставок российского газа на европейский рынок они пока не в состоянии.

Госдеп, явно играя на публику, искал газ для европейцев по всему миру, однако ничего так и не нашел. Однако это положение дел изменится совсем скоро. США наращивают мощности по отгрузке СПГ. Согласно данным американского правительственного Управления энергетической информации, в ноябре 2021 года мощности по сжижению и отгрузке СПГ в Штатах составляли 269 млн кубометров в сутки.

Уже в 2022 году они превзойдут мощности крупнейших на сегодня поставщиков СПГ Австралии (323 млн кубометров в сутки) и Катара (292 млн в сутки), а к 2024 году достигнут 462 млн кубометров, отмечает Управление. Это означает, что США к 2024 году смогут отправлять в ЕС более 70 млрд кубометров газа в дополнение к нынешним объемам поставок. Это почти половина поставок трубопроводного газа «Газпрома» в ЕС.

Недавнее заявление Австралии о готовности поставлять в Европу свой СПГ, несмотря на гигантское транспортное плечо, говорит о том, что и австралийцы уверены: цены на газ в ЕС будут высокими долгое время. Иначе их поставки были бы столь же нерентабельными, чем годом ранее. В этой связи требование Еврокомиссии привязать долгосрочные контракты с «Газпромом» к биржевым котировкам выглядят вполне логично: американский и даже австралийский СПГ сможет вполне успешно конкурировать по цене с российским трубопроводным газом, что приведет к вытеснению «Газпрома» с большей части европейского рынка несмотря на то, что себестоимость СПГ существенно выше.

Это показывает, что долгоиграющий план Соединенных Штатов четко привязан к вводу в строй новых мощностей по отгрузке сжиженного природного газа. Дефицит на европейском и азиатском газовом рынке удивительным образом совпал с падением цен на газ в США и вводом в эксплуатацию новых СПГ-терминалов.

Риторика и действия европейских бюрократов, находящихся под сильным влиянием США, привели к созданию предпосылок для резкого роста цен на газ при малейших потрясениях — это необязательно должна была быть пандемия, достаточно какого-нибудь обострения на Украине или на Ближнем Востоке.

Постройка новых СПГ-терминалов в Европе и нескольких трубопроводов позволят США при наличии свободных объемов снабжать газом даже Молдавию и Украину — именно для этих целей устанавливается американская СПГ-платформа в греческом Александруполисе.

«Похищение» Европы

Перед нами разворачивается грандиозная схема газового ограбления европейцев, которая продвигается Соединенными Штатами и подконтрольными им представителями европейских властей. Эта схема — часть продвижения США и НАТО на восток, в сторону России. Окружение территории Российской Федерации военными базами Альянса за последние годы выйдет на финишную прямую, если Украина станет членом НАТО. Время подлета американских ракет до Москвы сократится до 7 минут.

Россия будет обязана на это отреагировать. Очевидно, что это приведет к масштабному военному противостоянию с НАТО — и в нем Штатам очень пригодятся отнятые у европейцев деньги, которые недаром называют «кровью войны».

Европа может остаться без газа. Судьба континента зависит от погоды и решений Путина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк оплачиваются оружейными корпорациями Lockheed Martin и BAE System, что говорит о прямой заинтересованности ВПК США в нагнетании ситуации.

Подводя итог, можно с уверенностью предположить, что в текущем году США не решатся к активным действиям на Украине по причине неготовности заместить объемы российского газа в Европе. Однако давление на Россию и «Северный поток-2» продолжатся, так как это позволит Штатам вытеснить Россию с европейского рынка газа и лишить существенной части нефтегазовых доходов.

Этот план возник не сегодня и даже не вчера, он продвигается Вашингтоном с того самого момента, как в 1997 году была принята в НАТО первая страна бывшего Варшавского договора.

Но действия Москвы смешали карты американцам — отсюда и панические заявления о «российском вторжении» после размещения контингента на границе с Украиной.

Ответ США на российские предложения в сфере безопасности наконец получен, теперь осталось только дождаться официальной реакции президента Владимира Путина. Именно она определит дальнейшее развитие событий в Европе и мире в целом.