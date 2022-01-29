Если настойчиво работать с сознанием масс, то многие гипотетические допущения со временем становятся реальностью. Способов обработки массового сознания существует превеликое множество, от якобы «внезапных» флешмобов до системного навязывания определенной точки зрения через СМИ и соцсети

Как показывает опыт Украины, в мозгах некоторых сограждан кодовые слова легко становятся реальностью. В 2004 году упорно повторяемое оппозицией и «зарубежными партнёрами» странное словосочетание «третий тур выборов» обернулось антиконституционной процедурой доизбрания Виктора Ющенко. В 2014 году фальшивая «революция достоинства» (термин не имевший никакого отношения к реальности) закончилась настоящим госпереворотом, а «война с титушками» (где фамилия конкретного человека стала мемом для обозначения противников Майдана) переросла в вооруженный конфликт на Донбассе. Сейчас в сознание украинского народа политтехнологами настойчиво вбивается слово «вторжение». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вторжения России ожидают со дня на день — кто с надеждой, кто со страхом — но мало кто думает о рациональности подобного шага со стороны правительства РФ. На иррациональные предположения следует иррациональный ответ: в частности, в фейсбуке начался массовый флешмоб с украинскими флажками на аватарках. Понятно, что красить урны и перила в патриотические желто-голубые цвета сейчас холодновато, но все-таки вопрос: а что участвующие во флешмобе хотят продемонстрировать окружающим скептикам? Что «разом их багато и их не подолаты»? Или же виртуальной толпой преодолеть чувство тревоги, старательно раздуваемое украинскими и западными СМИ?

Но если думать рационально: нужно ли Российской Федерации брать на содержание миллионы инфицированных майданом фанатиков? Нужен ли ей груз разоренной украинской экономики и поддержание этого неэффективного государства? Необходим ли ей чудовищный внешний долг Украины? Российское государство не собирается «оккупировать» Украину по чисто экономическим причинам (тяжело содержать), захват неприемлем по политическим рискам (много нелояльного населения), нелепо наступать на Украину и некими пехотными колоннами — напрасно украинские националисты изготовились к партизанщине. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

На самом деле, Россия хочет обеспечения стратегической безопасности через «финляндизацию» Украины, закрепления ее нейтрального и внеблокового статуса. Именно он был поколеблен проамериканским госпереворотом 2014 года, что немедленно привело к взятию под контроль важного с военной точки зрения Крымского полуострова. В нынешнем прагматичном мире территория Украины как плацдарм более значима нежели имперское наследие и даже радость принять в объятия полузабытых родственников. И от своего географического положение Украина никуда не денется.

Решение глобальных военно-стратегических задач невозможно остановить вывешиванием прапоров на аватарках. Надеюсь, это понятно даже самым ярым «патриотам». В противном случае — это уровень сознания пятилетнего ребёнка: «мне одному страшно, но вместе мы становимся непобедимыми малявками». Вы же помните граждан с кастрюлями на головах во время Майдана — тоже милый флешмоб.

Один из моих друзей детства, известный харьковский бизнесмен, всей душой и финансами поддержавший тот стародавний оранжевый майдан, потом огорченно рассуждал — как же его обманули ющенковцы. Говорил: «Не дай Бог, новый майдан, ни за что не поддержу этих козлов». И что же вы думаете: Евромайдан опять не обошелся без его поддержки. Наверное, снова где-то разочарованный бродит… Пасечник: Зеленский — большое разочарование для украинцев © president.gov.ua

Заложенной в массовое сознание особенностью части народа Украины является готовность откликаться на призыв к нерусскости, самостийности. По щелчку пальцев стадность включается даже у вроде бы нормальных и всё понимающих людей. Но в том-то и смысл выработки условного рефлекса, что он воздействует не на разум.

Если, не дай Бог, начнётся реальное боестолкновение (а Украину к нему прямо подталкивают), то от наступления армии, имеющей опыт Чечни, Осетии и Сирии, не помогут ни аватарки, ни заклинания мэра Харькова Терехова (готового разрушить город в уличных боях). Не удержит ракеты и глупая дама, которая для борьбы с российской армией якобы купила на свои сбережения дорогущий ствол (о чем поведала читателям «Таймс»). Причем похожая винтовка засветилась и в репортаже на немецком телеканале 2DF. «Теперь эту винтовку заботливо смазывает простой парубок из Харькова, готовый яростно биться с танковыми армадами Путина. Одно не поймём, у них один карабин на всю Украину что ли?», — в недоумении переспрашивают российские журналисты.

Возможно, многие готовящиеся к сопротивлению аватарочники просто не знают, что конкретно потребовал Владимир Путин от так называемых «западных партнёров». А потребовал он — в той части, что касается Незалежной — отсутствия на территории Украины вооруженных сил и военных баз враждебного России блока НАТО. Кремль рассматривает это как серьезнейшую опасность для России, угрозу ее физическому существованию. Речь идёт о принципе «неделимости безопасности», когда безопасность одной страны не может обеспечиваться запрограммированной опасностью для другой. Вы всерьёз вознамерились снять стратегическую озабоченность прапорочками в социальных сетях?

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 25 января заявила, что в случае конфликта Украины с Россией президент США Джо Байден не имеет ни планов, ни интереса, ни желания отправлять в бой американские войска. Дословно: «Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину». Не собираются воевать за Украину и другие страны НАТО, представители Болгарии и Хорватии уже объявили о том публично. Джонсон признал неготовность НАТО отправлять войска на Украину © REUTERS, John Sibley

Ещё раз, для особенно «патриотичных»: за базы НАТО на территории Украины Запад воевать с Россией не собирается. Почётное право тащить иностранное ярмо украинцы должны завоевать себе сами. И не надо рассказывать про мифическую «независимость»: все отлично знают с какими посольствами на Украине согласовываются наиважнейшие законы, кандидатуры топ-чиновников и даже поставки вакцин от коронавируса. Ярящиеся в соцсетях должны понимать: таскать каштаны из огня для чужих людей украинцам предлагают собственными руками. Можно ли придумать более иезуитскую конструкцию?

Под эти рассказы граждане Украины выражают свою солидарность, под грохот милитаристской пропаганды кромсается государственный бюджет, разворовываются иностранные кредиты, повышаются тарифы, а оперативно записавшиеся в «территориальную оборону» неонацисты получают оружие на местах. Причем сфера грядущего применения этого оружия весьма широка: обещают защиту гражданских объектов «от нападения», задержание лиц, причастных к «вооруженной агрессии»; использование оружия в разнообразных конфликтных ситуациях — на усмотрение тербатовцев. Можно только догадываться, насколько увеличится количество захватов имущества «сепаратистов» или убийств в бандитских разборках.

Это оружие будет задействовано не против армии России, а для насилия в пределах Украины. Собственно, «братчики» Корчинского этого уже не скрывают — опубликовали видео с подробной инструкцией, что побратимам делать в случае «вторжения России», и это отнюдь не война с «оккупацией». Своих сторонников они призывают к грабежам, похищениям оппозиционеров, пыткам и убийствам. В частности, ими составлена карта элитного посёлка Конча-Заспа, где отмечены дачи народных депутатов от оппозиционных фракций, менеджеров «пророссийских» телеканалов и т.п.

Под влиянием постоянных политических и экономических неудач постмайданное мировоззрение испытывает серьёзный кризис, который Киев по привычке пытается подменить массовым психозом. Однако каждый отдельно взятый разумный человек должен понимать: интересы НАТО и желание стать пушечным мясом для НАТО не имеют ничего общего общего с интересами простого человека.

«Оккупировать» Украину Россия не собирается — дорогостояще и неэффективно, а принуждение к миру в современных условиях достигается иными способами. Массовая истерия в социальных сетях не признак ума — и даже не признак «патриотизма».