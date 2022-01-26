США не спешат передавать Москве готовый ответ на её предложения по гарантиям безопасности, поскольку готовятся к неизбежному - придётся пойти на уступки России по украинскому вопросу

Ответ Вашингтона сначала прочтёт Украина, а потом получит Россия

У Соединённых Штатов готов ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности, но, когда он будет передан Москве, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщить не смогла. По традиции она переадресовала этот вопрос в Госдепартамент.

Не рассказала Псаки и о содержании документа, более того, мировое сообщество, вероятнее всего, об этом и не узнает. Как отметила представитель администрации, обычно документы, которые служат частью переговоров или обсуждений, не обнародуют — это часть дипломатического процесса США. Тем не менее, Вашингтон уже ознакомил с содержанием документа Украину, не выступающую участником переговорного процесса. Украина признала победу РФ в переговорах с США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы не только проинформировали их, но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что там не будет сюрпризов для НАТО, не будет сюрпризов для наших европейских союзников, не будет сюрпризов для украинских партнёров», — добавил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он уточнил, что в документе чётко обозначены области, в которых Россия и США могут достичь прогресса для укрепления коллективной трансатлантической и более широкой безопасности, и требования Москвы, которые для Запада неприемлемы.

К первой группе относятся вопросы о размещении наступательных ракет, информирование о военных учениях, контроль над вооружениями, а ко второй — нерасширение НАТО. Всё это явно свидетельствует о намерении США и НАТО заболтать предложения Москвы и свести переговоры к выгодным для них темам, а российская сторона просит предоставить попунктный ответ на свою инициативу, обосновав, почему то или иное требование не может быть выполнено.

«"Замотать" наши проекты в бесконечных дискуссиях, — а такая линия отчётливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путём настойчивых призывов Евросоюза найти ему место в этих дискуссиях, — мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры», — предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме 26 января.

Уже после переговоров министра иностранных дел с его американским коллегой Энтони Блинкеным в Женеве НАТО объявила об усилении своего восточного фланга. Кроме того, как выразилось постоянное представительство РФ при ООН, США и НАТО наводнили Украину оружием и направили туда бесчисленное количество западных советников.

Бескомпромиссность своей позиции американцы по традиции пытаются продемонстрировать при помощи санкционной дубинки. Отвечая на вопросы журналистов, президент США Джо Байден не исключил возможности введения санкций лично против своего российского коллеги Владимира Путина в случае «вторжения российских сил на Украину».

«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового. США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной», — написал в Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Политик задался вопросом: за что хотят ввести санкции против Путина? И сразу ответил: за то, что не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе; сделал Россию экономически независимой и суверенной; проводит политику в интересах её граждан; укрепил обороноспособность; заставил считаться с Россией. По словам Володина, в понимании граждан РФ это санкции не против Путина, а против выбора российского народа.

Главным помощником Вашингтона в подливании масла в огонь выступает Великобритания: она также поставляет оружие Киеву, эвакуирует оттуда своих дипломатов из-за якобы серьёзной угрозы безопасности, готова ввести ограничения против Путина. Константин Бондаренко: Великобритания открыла на Украине охоту на ведьм и готовится воевать с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против российского лидера не болезненным для него, а политически деструктивным шагом, отметив, что западные политики, по всей видимости, не обладают достаточными экспертными знаниями и не запрашивают информацию у тех, кто профессионально занимается Россией. Иначе бы они знали, что российским чиновникам давно законодательно запрещено иметь зарубежные активы, банковские счета и недвижимость.

Пока Байден ещё размышляет, насколько далеко готов зайти с ограничительными мерами, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил в интервью Bloomberg, что у Вашингтона и его европейских союзников уже наготове пакет ограничительных мер против России, которые окажут значительное влияние на её экономику и при этом смягчат последствия для Соединённых Штатов.

По словам руководителя научного направления Института США и Канады Виктора Супяна, у Вашингтона есть 4 рычага давления на экономику РФ:

1. отключение России от международной финансовой системы SWIFT (это серьёзный удар по внешнеэкономическим связям между Россией и Западом, непонятно, например, как будут производиться расчёты за поставки газа и нефти);

2. запрет на работу с российским государственным долгом и ценными бумагами (РФ окажется в изоляции, оторванной от мировых финансовых рынков, от иностранных инвестиций, в которых она остро нуждается);

3. запрет на продажу комплектующих для бытовой и электронной техники;

4. запрет на пользование в России банковских карт Visa и Mastercard

«Байден как человек опытный вряд ли пойдёт на резкое обострение отношений с Москвой, которые могут привести к большой беде. США не хотят обострения отношений с Россией. Они понимают, что оно чревато страшными, тяжёлыми последствиями для обеих сторон. Байден отдает себе отчёт, что надо искать взаимоприемлемые компромиссы. Как не высокопарно прозвучат мои слова, но вопрос сегодня стоит так — либо мы вместе погибнем, либо научимся мирно сосуществовать», — заявил Супян. Алексей Пушков: США недооценивают решимость России обеспечить свою национальную безопасность © РИА Новости, Владимир Трефилов

В том, что нагнетание обстановки вокруг Украины с раздуванием мифа о скором нападении закончится до конца января, уверен киевский политолог Михаил Погребинский. Он обращает внимание на странное поведение Блинкена на переговорах с Лавровым в Женеве 21 января: госсекретарь США был явно напуган, а в его глазах и движениях читалась некая обречённость.

«У него был вид человека, понимающего, что завтра будет хуже, а послезавтра — ещё хуже. Он просто выполняет заложенную ранее программу, заставляя даже киевских чиновников задуматься о его важности и влиянии.

Почему себя так вёл Блинкен? Он просто знал, что США пойдут на уступки России, как минимум в украинском вопросе. И в письменном ответе, который Москва получит уже завтра-послезавтра будет крайне неприятная для Киева информация. И мы прекрасно понимаем, что они не хотят, чтобы это было обнародовано. И Вашингтон ещё попросит Москву не обнародовать содержание этого ответа. Не надо обладать аналитическими способностями, чтобы понять, что в этом ответе будет важная уступка России», — заявил Погребинский.

После переговоров глав внешнеполитических ведомств в Женеве риторика украинских чиновников резко изменилась. Президент страны Владимир Зеленский призывает не создавать панику, хотя раньше сам регулярно нагнетал обстановку.

Твердивший о «российской угрозе» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов вдруг сказал: «Очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте накал. Ситуация нам понятна, нет никаких поводов для паники. Очень прошу всех успокоиться». Алексей Якубин: Байден пытается выдать за свою победу договоренности с Путиным по Украине © Facebook, Алексей Якубин

Не ждёт никакого вторжения и министр обороны страны Алексей Резников.

В то же время Байден называет «вторжение России на Украину», которое якобы может произойти, самым крупным со времён Второй мировой войны и способным изменить мир. Впрочем, дальше слов он действовать не готов. Американский президент может в ближайшее время принять решение об отправке некоторых воинских частей в Европу (глава Пентагона Ллойд Остин распорядился быть готовыми к переброске со своих баз 8,5 тысячам военных), но при этом открытым текстом говорит: «У нас нет намерений размещать на Украине вооружённые силы и силы НАТО».

А на вопрос журналистов о вероятности эскалации вокруг Украины президент США в ответ ограничился фразой «Я буду с вами предельно честен. Это немного похоже на гадание на кофейной гуще».