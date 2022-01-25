Воевать, но не против России. Почему украинцы охотно записываются в территориальную оборону

С 1 января на Украине вступил в силу так называемый «Закон о национальном сопротивлении». Как и в 2014-м, все легендируется «российским вторжением». К чему приведет организация так называемого территориального сопротивления, узнавала Украина.ру

Чрезмерно миролюбивый «агрессор». О разговоре слепого с глухим © коллаж Украина.Ру

Сумеречная зона

Украина — единственная страна в Европе, где закона об оружии нет, зато есть приказ МВД № 622. Гражданам разрешается иметь гладкоствольные, неавтоматические винтовки и дробовики, пока они хранятся в сейфах и не используются. Отдельные категории лиц, депутаты, судьи, журналисты, могут получить лицензию на приобретение хранение и скрытое ношение травматических пистолетов, стреляющих резиновыми пулями. Для владения гражданами огнестрельным оружием требуется лицензия, которую нужно продлевать каждые три года. При этом на 31 июля 2018 года на Украине зарегистрировано 892 854 единиц огнестрельного оружия. По оценкам Обзора стрелкового оружия, на Украине насчитывается 3 569 000 единиц незаконного огнестрельного оружия. Торговля оружием — серьезный бизнес, у которого есть мощное лобби. В него группу поддержки входят, как правило националисты: политические партии «Свобода», «Правый сектор»*, «Национальный корпус». Все они извлекли максимальную выгоду их военной истерии 2014 года и первыми откликнулись на ее вторую волну. Еще 8 декабря 2021 года в Киеве состоялся так называемый «съезд штабов обороны». Инициатором выступил Институт Национального Развития. В сходке приняли участие более 20 делегатов, среди которых выделялся Андрей Билецкий из «Национального Корпуса». По итогам был основан Координационный Совет Штабов Обороны (КСШО) — именно эта структура займётся вопросами коммуникации между участниками теробороны в разных городах. Так сказано в резолюции сходняка, но это не точно. Тероборона — ведомство ВСУ. А «съезд» — часть личного бизнеса Билецкого. Так что у его «КСШО» есть и конкуренты, о которых пойдет речь ниже.

В обход законов

Отсутствие закона об оружии не является препятствием для оружейного лобби. Киевские власти во главе с президентом Зеленским пропагандируют «российское вторжение», являясь прямыми выгодополучателями этого проекта — западных подачек. Западу это также выгодно для втягивания России в украинский кризис. В этом групповом забеге случаются курьезы. США так вошли в роль, что решили устроить перформанс с «эвакуацией дипломатов». Сигналу старшего партнера по привычке козырнули партнеры младшие. Что безмерно напугало киевские власти, которые от страха официально проболтались, что никакого вторжения из России не ожидают. Вышло неудобно. Впрочем, это не мешает оружейному бизнесу. Лоббисты добились от правительства Украины разрешить так называемым «добровольцам теробороны» применять охотничье оружие.

В итоге гражданские лица, не являющиеся военнослужащими, получили право применять личное оружие в оговоренных постановлением случаях. К примеру, защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения, освобождения захваченных объектов или предотвращения такого захвата, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к «вооруженной агрессии». Несложно понять, что на Украине под эти пункты можно легко подвести любой рейдерский захват или конкурентную стычку на бандитской «стрелке». Ярким алмазом сияет в списке правительства «прекращение действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для членов территориальной обороны, или других лиц». Комментарии излишни — это может быть индульгенцией для бандитов с удостоверениями теробороны. Наконец, вишенка на этом тортике: для индивидуальной самообороны допускается летальное применение такого оружия.

Бабушка с ружьем

Киевских резервистов вооружили довоенными пулеметами - Бужанский © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Трудно представить себе 52-летнюю женщину-маркетолога, которая выражается настолько казенным языком. «По ту сторону белорусской границы, менее чем в 60 милях от столицы, скапливается все больше кремлевских войск». Согласитесь, странно, что киевлянка меряет расстояния милями. А стоимость вооружения исчисляет в евро. Винтовка обошлась ей в 1300 евро. Чтобы убедиться, что она должным образом готова к ее использованию, Марьяна также оплатила двухнедельные курсы снайпера и прикрепила к оружию глушитель, сошки и оптический прицел. Жагло, мать троих детей и военнослужащая Сил территориальной обороны Украины, потратила еще 1000 евро на шлем, снежный камуфляж, бронежилет, подсумки для боеприпасов, ботинки и военную форму британской армии. По трогательному совпадению, домохозяйка приобрела форму армии страны, изданию которой The Times, она рассказала о своих военных планах. Далее она показала британским корреспондентам стратегические запасы: соленые огурцы, рыбные консервы, курятину, ветчину и… «много-много боеприпасов». Важно помнить, что все это на Украине немножко незаконно, поскольку карабин Zbroyar Z-15 — модификация карабина AR-15, который как две капли воды похож на американскую автоматическую винтовку М-16. Запрещенную приказом МВД № 622.

Добробанды и их войны

«Закон о национальном сопротивлении» вызвал к жизни давным-давно зарывшихся в тину «героев обороны тыла», среди которых самый известный — мэр Днепропетровска Борис Филатов. Он известен «обороной» своего города от «российского агрессора», которого там никогда не видели. Несмотря на это, Филатов был в числе «прорабов АТО», предприимчиво наладивших выпуск формирований под названием «добробаты». Самые известные — «Донбасс» и «Кривбасс». Первый был разбит в пух и прах под Иловайском, его командир, известный как Семен Семенченко, бежал, аки заяц, бросив товарищей, а сейчас сидит в СИЗО за… создание НВФ. Ну а второй был расформирован за мародерство и бандитизм, переименован в роту «Торнадо» и снова расформирован за то же самое. Его командир со товарищи получили огромные сроки, поскольку фиксировали свои преступления на телефоны. Новости о том, что окно возможностей по оружию и НВФ снова открывается, Филатов узнал в числе первых. И уже работает: вышел с предложениями своего кандидата на роль командира батальона территориальной обороны Днепра. Но, увы, сейчас не 2014-й, а 2022-й год, кадровая политика полностью в руках кадровиков ВСУ. Протеже Филатова отверг сам главком, генерал Залужный, у которого есть свои люди. Комбатом теробороны Днепра стал некто Олег Ляденко, (позывной «Халк»). И вот его действия. Первым делом он юридически овладел военным городком № 14, где много лет была штаб-квартира известного по АТО батальона «Днепр-1». Де-юре — полк полиции, де-факто — охранный бизнес и ЧВК. В свое время «городок № 14» отжали у ВСУ, три года назад Минобороны Украины требовало вернуть его, но «Днепр-1» это проигнорировал настолько, что не оплачивает коммунальные услуги. Возглавляет «Днепр-1» не менее одиозный экс-депутат Юрий Береза, который также планировал возглавить тероборону. Не прошло и суток с момента назначения «Халка», как мэр Борис Филатов атаковал агрессора из всех орудий телефонного права. Схема проста: достучаться до министра обороны Алексея Резникова, чтобы тот надавил на главкома Залужного. Цель — убрать чужого и поставить своего. Вот примерно во что вылился уже на первом этапе «Закон о национальном сопротивлении». На этой войне заметно не хватает России.

Оружейное лобби

На Украине пообещали укомплектовать Силы теробороны на 70% к февралю © Facebook, Операція об'єднаних сил Алексей Кавлак, взорванный в Днепре в сентябре 2021 года вместе в пресс-секретарем ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарьей Гречищевой. «Украинский легион» — это дочернее предприятие «Всеукраинской ассоциации владельцев оружия» (УАВЗ). Ее председатель Георгий Учайкин пытался провести в Раде закон об обороте оружия. Цель — передать лицензирование Минюсту. Но рейдерскую атаку отбило МВД и реестр владельцев оружия остался у Нацполиции. Это пока конец истории закона «о национальном сопротивлении Украины».

*организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России.