Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поговорить по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Внутриукраинский конфликт привлекает внимание многих стран вовсе не из-за того, что они переживают о безопасности местного населения, а исключительно как инструмент повышения собственной значимости политиков на международной арене

Макрон будет работать на 2 фронта

Первый шаг, который президент Франции Эммануэль Макрон собирается сделать в качестве миротворца, — пообщаться со своими коллегами из России и Украины. Эрдоган позвал Путина и Зеленского в Стамбул © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Президент республики, который в ближайшие дни переговорит по телефону с президентом Путиным и с президентом Зеленским, полон решимости использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сохранить стабильность в Европе, проявить солидарность и готовность поддержать страны ЕС, озабоченные своей безопасностью», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Это сообщение администрация французского лидера выпустила после видеоконференции, на которой Макрон вместе с лидерами США, Великобритании, Германии, Италии, Польши, а также руководством Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО обсуждали напряжённость у границ Украины. В ходе своего выступления президент Франции выразил глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и отметил важность коллективной работы ради скорейшей деэскалации, подчеркнув, что твёрдые предостережения должны сочетаться с усилением диалога с Россией, в том числе в рамках «нормандского формата», на что и направлена предстоящая 26 января в Париже встреча политических советников лидеров 4 стран. Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины

Зачем Макрон хочет позвонить президенту России Владимиру Путину, рассказал источник информационного агентства Agence France-Presse в Елисейском дворце: «Президент предложит путь к деэскалации (кризиса на Украине — ред.) российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни. Мы озабочены ситуацией и хотим избежать дополнительной неустойчивости».

По его словам, французский лидер убежден, что пространство для усилий дипломатов в украинском кризисе сохраняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что разговор глав государств состоится до конца этой недели, все детали сейчас прорабатываются. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться возможность проведения саммита «нормандского формата» на высшем уровне, он призвал дождаться результатов встречи политических советников в Париже, и они сами расскажут о перспективах продолжения контактов на различных уровнях.

Накануне украинский политолог Вадим Карасев заявил в эфире телеканала UkrLive, что у него есть инсайдерская информация о планах провести встречу президентов всех 4 стран до марта-апреля, а возможно, состоится и двусторонняя встреча Путина и Зеленского. «Неудачный самопиар»: Пушков высмеял идею Зеленского о встрече с Путиным © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Совпадение или нет, но риторика украинских политиков, привыкших все проблемы объяснять «российской агрессией» и под этим предлогом просить помощи у Запада, резко изменилась: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал об отсутствии оснований утверждать, что будет «полномасштабное наступление России», а Владимир Зеленский призвал не создавать панику.

Чем обусловлен интерес Макрона к Украине

Эксперт Российского совета по международным делам доктор исторических наук Евгения Обичкина объяснила в комментарии РИА Новости, что Франция считает себя вдвойне ответственной за происходящее в Европе в сфере безопасности, потому что заняла пост председателя Совета Европы, а также входит в «нормандский формат».

«А главная проблема европейской безопасности сегодня больная — это кризис вокруг Украины. Сегодняшнее обострение ситуации и практически ожидание грядущей войны, пускай на вербальном уровне, это угроза, которая воспринимается в ЕС и в НАТО как угроза реальная», — добавила эксперт. Макрон может стать посредником между Россией и Украиной - Бортник © стрингер

Помимо призыва к западным странам содействовать деэскалации конфликта в Донбассе, Макрон озвучил мнение, что Европейский союз должен принимать полноправное участие в подготовке ответа на предложения России по гарантиям безопасности, представленным в декабре 2021 года Соединенным Штатам и членам НАТО.

Желание Европы быть услышанной и показать, что она имеет собственное мнение, понятно, но подключить её к выработке новых правил мировой политики будет крайне сложно, если вообще возможно. По словам Обичкиной, без желания идти на взаимные компромиссы договориться не получится, поэтому России удобнее разговаривать о безопасности в Европе с США, которые говорят одним голосом, чем с европейцами, среди которых согласия нет.

«Поэтому лидеры ЕС вынуждены выбирать усредненную и недостаточно внятную линию поведения. Всегда Макрону и любому французскому президенту приходится делать поправку на общее настроение глав государств и обществ в ЕС, а там, естественно, есть противники налаживания отношений с Россией, которые считают, что Россия понимает только язык силы, а следовательно, полагаться в отношениях с Россией гораздо правильнее на мощь США, на то, что они могут сделать для стран НАТО, и надо наращивать силы, чтобы сдерживать Россию. В этом Макрон вряд ли встретит понимание», — считает эксперт. «Когда в товарищах согласья нет». Далеко не все в Европе готовы поддерживать Украину в «логике войны» © REUTERS, U.S. Air Force/Mauricio Campino/Handout

Отношение европейских государств к ситуации на Украине настолько диаметральное, что сложно представить, как они могут прийти к единой переговорной позиции. Например, если Великобритания и страны Балтии поставляют вооружение Киеву, то Германия, Швеция и Люксембург выступают категорически против.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что когда Москва в середине декабря направила свои предложения Вашингтону и странам Североатлантического альянса, то его есовские клиенты сразу возбудились вопросом «а где же наше место за столом?», но потом сами нашли ответ: они работают через Соединённые Штаты и совместно с НАТО. По словам дипломата, Россия не видит добавленной стоимости Европы в переговорах по гарантиям безопасности, поскольку предметом дискуссий выступают темы жесткой безопасности (ядерное оружие, ракеты средней и меньшей дальности, размещение войск в тех или иных районах), а Евросоюз не является военным блоком, к тому же он сам заблокировал развитие диалогов с Москвой по многим вопросам, включая вопросы безопасности, тем самым фактически изолировав себя от переговоров.