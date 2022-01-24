Обозреватель The New York Times Росс Даутхат в статье под названием «Как нам отступиться от Украины» рассуждает о том, как США и Западу отступиться от Украины и при этом сохранить лицо и избежать войны с Россией.
Новая структура безопасности в Европе может быть создана только с учетом интересов Москвы, пишет автор. По его мнению, отступление может быть болезненным, но оно вполне разумно.
Даутхат отмечает, что «в геополитике одна из самых сложных задач — найти возможность провести успешное отступление. Мы убедились в этом прошлым летом в Афганистане, когда администрация Байдена сделала правильный стратегический выбор — сократить наши потери вместо эскалации только ради того, чтобы углубить моральное банкротство Америки. Но затем, спотыкаясь, наша администрация прошла через катастрофический уход, который нанес президентству Байдена глубокую рану и обнажил перед миром, внимательно наблюдающим за всем этим, абсолютную слабость Америки».
Теперь США, указывает автор, сталкивается с той же проблемой на Украине. В дни своего существования в качестве супердержавы Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы расширить сферу своего влияния вглубь ближнего зарубежья России, напоминает Даутхат, и некоторые из этих шагов, по его мнению, кажутся вполне результативными.
«Хотя расширение НАТО за счет включения в альянс стран бывшего Варшавского договора и было само по себе рискованно, но в данный момент принятые альянсом на себя обязательства кажутся весьма надежными.
Однако даже тогда, когда американская мощь находилась в зените, попытка вывести Украину из орбиты влияния России и оставить украинцам, ориентированным на западные союзы, полуоткрытую дверь в НАТО, была глупой приверженностью каким-то супер-обязательствам», — сообщает автор.
Он особенно подчёркивает, что «это не вопрос о том, чего заслуживают украинцы».
«Россия — авторитарный агрессор в нынешнем кризисе, а Украина — ущербная демократия, но все же более достойный режим, чем олигархат Владимира Путина.
Когда мы давали гарантии ее безопасности при Билле Клинтоне, приоткрывали для нее дверь в НАТО при Джордже Буше-младшем и поддерживали протесты на Майдане при Бараке Обаме, мы в каждом случае действовали с лучшими намерениями, а не как Москва с ее махинациями», — заверяет читателей Росс Даутхат.
В свою очередь автор издания The National Interest Николас Гвоздев убежден, что Америке нужен новый подход к России. По словам Гвоздева, силовые методы Америки по сдерживанию России не срабатывают. На эскалацию, как он считает, Вашингтон идти не может из-за недостатка сил и единства в НАТО. Экономические и политические издержки давления на Кремль могут стать для США неприемлемыми.
По мнению автора, Вашингтону срочно нужны новые подходы к Москве. При этом существуют различные варианты действий, которые могут предпринять Соединенные Штаты, каждый из которых сопряжен со своими рисками и издержками: «не существует того идеального решения, которое позволило бы достичь всех геополитических целей Америки без всякого риска и с минимальными затратами».
«Как человек, всегда выступавший в отношении России против тезиса о ее "уклонизме" — то есть о том, что Россия реально не в состоянии нанести серьезный ущерб западному альянсу, — я не разделяю заверений тех, кто с пеной у рта предсказывает, что Москва просто отступит, когда всерьез столкнется с Вашингтоном.
Поскольку Организация Североатлантического договора (НАТО) является громоздкой бюрократической организацией коллективной безопасности, насчитывающей тридцать членов, такие лозунги, как "принять Украину в НАТО немедленно", в ней не работают», — утверждает автор.
Гвоздев напоминает: если Греция могла десятилетиями не допускать Северную Македонию в альянс только из-за разногласий с ней по поводу названия страны, то просто фантастикой является идея о том, чтобы заставить 29 государств согласиться с предоставлением Украине, чья судьба не влияет на безопасность многих стран альянса, Плана действий по членству в НАТО (на выполнение которого ушли бы годы).
«В 2008 году, когда Россия была намного слабее, администрация Буша не смогла преодолеть возражения некоторых своих ближайших европейских партнеров против хотя бы начала процесса принятия в НАТО Украины и Грузии.
Сегодня, когда риски намного выше, трудно представить, что те же самые государства что-то изменят в своей позиции. Природа натовского liberum veto ("свободного вето" — принципа парламентского устройства в Речи Посполитой, который позволял любому депутату сейма прекратить обсуждение вопроса и работу сейма вообще, выступив против — Прим. Ред.) делает вступление Украины в альянс пока невозможным», — приходит к выводу Николас Гвоздев.
По материалам издания ИноСМИ