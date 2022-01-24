Западные СМИ внимательно следят за ситуацией вокруг переговоров США и России, а также за напряжением вокруг Украины. Сразу два авторитетных издания написали, что Штатам стоит предпринять в нынешнем положении

Обозреватель The New York Times Росс Даутхат в статье под названием «Как нам отступиться от Украины» рассуждает о том, как США и Западу отступиться от Украины и при этом сохранить лицо и избежать войны с Россией.

Новая структура безопасности в Европе может быть создана только с учетом интересов Москвы, пишет автор. По его мнению, отступление может быть болезненным, но оно вполне разумно.

Даутхат отмечает, что «в геополитике одна из самых сложных задач — найти возможность провести успешное отступление. Мы убедились в этом прошлым летом в Афганистане, когда администрация Байдена сделала правильный стратегический выбор — сократить наши потери вместо эскалации только ради того, чтобы углубить моральное банкротство Америки. Но затем, спотыкаясь, наша администрация прошла через катастрофический уход, который нанес президентству Байдена глубокую рану и обнажил перед миром, внимательно наблюдающим за всем этим, абсолютную слабость Америки». «Переспать с фашистами» в пику России. СМИ США о том, как Вашингтон поддерживает неонацистов © vk.com,

Теперь США, указывает автор, сталкивается с той же проблемой на Украине. В дни своего существования в качестве супердержавы Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы расширить сферу своего влияния вглубь ближнего зарубежья России, напоминает Даутхат, и некоторые из этих шагов, по его мнению, кажутся вполне результативными.

«Хотя расширение НАТО за счет включения в альянс стран бывшего Варшавского договора и было само по себе рискованно, но в данный момент принятые альянсом на себя обязательства кажутся весьма надежными.

Однако даже тогда, когда американская мощь находилась в зените, попытка вывести Украину из орбиты влияния России и оставить украинцам, ориентированным на западные союзы, полуоткрытую дверь в НАТО, была глупой приверженностью каким-то супер-обязательствам», — сообщает автор.

Он особенно подчёркивает, что «это не вопрос о том, чего заслуживают украинцы».

«Россия — авторитарный агрессор в нынешнем кризисе, а Украина — ущербная демократия, но все же более достойный режим, чем олигархат Владимира Путина.

Когда мы давали гарантии ее безопасности при Билле Клинтоне, приоткрывали для нее дверь в НАТО при Джордже Буше-младшем и поддерживали протесты на Майдане при Бараке Обаме, мы в каждом случае действовали с лучшими намерениями, а не как Москва с ее махинациями», — заверяет читателей Росс Даутхат. США — Россия: союзы взаимного сдерживания и новый мир. Где Украина — только инструмент © asia-pacificresearch.com

В свою очередь автор издания The National Interest Николас Гвоздев убежден, что Америке нужен новый подход к России. По словам Гвоздева, силовые методы Америки по сдерживанию России не срабатывают. На эскалацию, как он считает, Вашингтон идти не может из-за недостатка сил и единства в НАТО. Экономические и политические издержки давления на Кремль могут стать для США неприемлемыми.

По мнению автора, Вашингтону срочно нужны новые подходы к Москве. При этом существуют различные варианты действий, которые могут предпринять Соединенные Штаты, каждый из которых сопряжен со своими рисками и издержками: «не существует того идеального решения, которое позволило бы достичь всех геополитических целей Америки без всякого риска и с минимальными затратами».

«Как человек, всегда выступавший в отношении России против тезиса о ее "уклонизме" — то есть о том, что Россия реально не в состоянии нанести серьезный ущерб западному альянсу, — я не разделяю заверений тех, кто с пеной у рта предсказывает, что Москва просто отступит, когда всерьез столкнется с Вашингтоном.

Поскольку Организация Североатлантического договора (НАТО) является громоздкой бюрократической организацией коллективной безопасности, насчитывающей тридцать членов, такие лозунги, как "принять Украину в НАТО немедленно", в ней не работают», — утверждает автор.

Гвоздев напоминает: если Греция могла десятилетиями не допускать Северную Македонию в альянс только из-за разногласий с ней по поводу названия страны, то просто фантастикой является идея о том, чтобы заставить 29 государств согласиться с предоставлением Украине, чья судьба не влияет на безопасность многих стран альянса, Плана действий по членству в НАТО (на выполнение которого ушли бы годы). Le Figaro: НАТО готовится воевать в Прибалтике © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«В 2008 году, когда Россия была намного слабее, администрация Буша не смогла преодолеть возражения некоторых своих ближайших европейских партнеров против хотя бы начала процесса принятия в НАТО Украины и Грузии.

Сегодня, когда риски намного выше, трудно представить, что те же самые государства что-то изменят в своей позиции. Природа натовского liberum veto ("свободного вето" — принципа парламентского устройства в Речи Посполитой, который позволял любому депутату сейма прекратить обсуждение вопроса и работу сейма вообще, выступив против — Прим. Ред.) делает вступление Украины в альянс пока невозможным», — приходит к выводу Николас Гвоздев.

По материалам издания ИноСМИ